Xuân Cầu Holdings và Sunshine Group chuẩn bị khởi công bến du thuyền cao cấp đầu tiên trên sông Hồng tại dự án “nóng” bậc nhất lúc này

Bến du thuyền - Dấu mốc cho kỷ nguyên phát triển dọc 2 bên sông Hồng

Theo tìm hiểu, Tập đoàn Xuân Cầu (Xuân Cầu Holdings) hiện đang phối hợp cùng Sunshine Group hoàn tất các bước chuẩn bị để khởi công bến du thuyền quốc tế tại dự án Alluvia City - tổ hợp đô thị sinh thái khoáng nóng ven sông Hồng quy mô gần 200ha tại Văn Giang, Hưng Yên. Dự kiến đây sẽ là bến du thuyền cao cấp đầu tiên được quy hoạch và triển khai xây dựng trên tuyến sông Hồng đoạn qua khu vực cửa ngõ Hà Nội.

Bến du thuyền được thiết kế theo kiến trúc mái lượn sóng (free-form) đương đại, lấy cảm hứng từ dòng chảy sông Hồng, với vách kính lớn hướng trực diện ra mặt sông. Quy mô công trình đủ khả năng tiếp nhận du thuyền cỡ lớn (cruise) và hệ thống yacht riêng, tạo nên một điểm đến hàng hải - giải trí - thương mại chưa từng có tại miền Bắc.

Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh quy hoạch đô thị hai bên sông Hồng với hàng loạt cầu mới, đường ven sông và công viên bãi giữa, việc khởi công bến du thuyền đầu tiên tại Alluvia City được xem là dấu mốc biểu tượng, tín hiệu cho thấy kỷ nguyên phát triển thủ đô dọc 2 bên bờ sông Hồng chính thức bắt đầu.

Mặt bằng giá bất động sản dọc sông Hồng có thể bước vào một chu kỳ tái định giá hoàn toàn mới với cú hích từ bến du thuyền

Với các nhà đầu tư bất động sản, đây cũng là chỉ báo quan trọng khi hạ tầng ven sông bắt đầu hình thành bằng những công trình lớn, mặt bằng giá bất động sản dọc sông Hồng có thể bước vào một chu kỳ tái định giá hoàn toàn mới, tương tự những gì đã diễn ra tại Phố Đông Thượng Hải hay Marina Bay Singapore khi bến du thuyền và hạ tầng ven sông được triển khai.

Alluvia City - khu đô thị "mở cửa" kỷ nguyên phát triển ven sông

Dự án Alluvia City tọa lạc tại vị trí đắc địa ven sông Hồng, trên trục Vành đai 3.5 nối thẳng tới chân cầu Ngọc Hồi, được quy hoạch như một tổ hợp đô thị phức hợp bao gồm các tháp căn hộ cao tầng (hơn 12.000 căn), khu biệt thự thấp tầng, shophouse và hệ thống tiện ích ven sông. Bến du thuyền đóng vai trò như "cửa ngõ mặt nước" của toàn dự án, kết nối cư dân với hệ thống giao thông đường thủy và các trải nghiệm sông nước đẳng cấp.

Dự án sở hữu hệ sinh thái tiện ích đồng bộ: trung tâm khoáng nóng Onsen, clubhouse, trường học quốc tế, không gian ven sông đa trải nghiệm…, cùng mật độ xây dựng thấp (khoảng 16%), tỷ lệ cây xanh - mặt nước lên tới 20%. Alluvia City là dự án đầu tiên được cấp phép phát triển ngoài đê trong quy hoạch trục cảnh quan sông Hồng.

Ý tưởng phát triển bến du thuyền trên sông Hồng không phải câu chuyện mới. Trong quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đã được phê duyệt, Hà Nội xác định rõ định hướng phát triển các công trình dịch vụ, cảnh quan, bến thuyền dọc hai bờ sông - biến sông Hồng từ "mặt sau" thành "mặt tiền" của thành phố. Tuy nhiên, Alluvia City là dự án tiên phong đưa tầm nhìn này thành hạng mục khởi công cụ thể.

Giới chuyên gia đánh giá, bến du thuyền sông Hồng không chỉ là một hạng mục tiện ích của riêng Alluvia City mà còn mang ý nghĩa hạ tầng đô thị: kích hoạt tiềm năng du lịch đường thủy, mở ra trục giao thông - giải trí mới trên sông Hồng, và nâng tầm giá trị toàn bộ dải bất động sản ven sông.

Sự kết hợp giữa Chủ đầu tư Xuân Cầu Holdings - Đơn vị sở hữu quỹ đất lớn và kinh nghiệm phát triển hạ tầng - với đối tác Sunshine Group - Tập đoàn tiên phong về công nghệ bất động sản và vận hành đô thị thông minh đã tạo nên một tổ hợp năng lực hiếm có để hiện thực hóa công trình bến du thuyền phức tạp về cả kỹ thuật lẫn vận hành.

Được biết, trước đó hai bên đã hợp tác mạnh mẽ tại dự án Alluvia City. Dự kiến cùng thời điểm khởi công bến du thuyền đầu tiên ven sông Hồng, 2 doanh nghiệp cũng sẽ khởi công Khách sạn Onsen đầu tiên dọc trục sông Hồng tại Alluvia City, quy mô 15 tầng nổi, 1 tầng hầm, và hơn 220 phòng. Khách sạn được thiết kế với các không gian đón tiếp sang trọng, cùng các tiện ích thời thượng 5 sao như khu thư giãn trong nhà, coffee lounge, thương mại dịch vụ cao cấp, nhà hàng Nhật, khu tắm onsen, vườn trà đạo, hồ cảnh quan…