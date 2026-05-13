Việt Nam sắp có khu đô thị mới hơn 6.300 ha nằm gần siêu dự án sân bay 16 tỷ USD

Theo đó, khu vực lập quy hoạch có diện tích hơn 6.300 ha, nằm trên địa bàn một phần phường Long Thành cùng các xã Phước Thái và Long Phước.

Theo định hướng, đây sẽ là một phần của khu đô thị mới thuộc đô thị Long Thành với các chức năng chính gồm khu đô thị, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính - thương mại và các dịch vụ hỗ trợ gắn chặt với sân bay Long Thành.

Khu vực này được định hướng trở thành không gian đô thị cửa ngõ có vai trò quan trọng trong giao lưu, hội nhập quốc tế và là khu vực dẫn dắt, tạo lập hình ảnh phát triển mới cho đô thị Long Thành và vùng Đông Nam Bộ.

Bên cạnh đó, khu đô thị mới này sẽ tập trung cụ thể hóa các hoạt động kinh tế phi hàng không như thương mại, bán lẻ, ẩm thực, lưu trú, văn phòng, hội nghị - triển lãm và các dịch vụ trải nghiệm nhằm gia tăng sức hút, tạo nguồn lực phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Ngoài vai trò trung tâm dịch vụ, khu vực này còn được xác định là đầu mối giao thông quan trọng, bảo đảm kết nối hiệu quả với sân bay Long Thành cũng như các trục động lực của vùng.

Không gian đô thị sẽ được tổ chức theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), ưu tiên vận tải công cộng. Định hướng phát triển hỗn hợp và mật độ cao nhằm tối ưu hóa sử dụng đất, thu hút dân cư, giảm áp lực giao thông cá nhân và tạo lập không gian đô thị nén, đa chức năng.﻿

Khu vực nằm trong quy hoạch hiện có khoảng 61.000 người, theo dự báo thực hiện quy hoạch đến năm 2045 sẽ có khoảng từ 400.000 đến 450.000 người.

Thời gian dự kiến hoàn thành việc lập quy hoạch 9 tháng kể từ khi lựa chọn được tổ chức tư vấn lập quy hoạch đến khi trình cơ quan thẩm định quy hoạch.

Sân bay Long Thành rộng 5.000 ha tại phường Long Thành với tổng số vốn khai toán khoảng 16 tỷ USD. Dự kiến sân bay sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2026, tạo động lực hình thành chuỗi dịch vụ giá trị gia tăng bao quanh sân bay như logistics hàng không, trung tâm phân phối, thương mại tự do, dịch vụ tài chính - ngân hàng, khách sạn, hội nghị và đô thị thông minh.