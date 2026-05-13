Giao dịch cao gấp 10 lần năm trước, chuyện gì đang xảy ra với thị trường căn hộ Đà Nẵng?

Sôi động thị trường căn hộ tại Đà Nẵng

Theo báo cáo của DKRA, trong 2 tháng đầu năm 2026, tại thị trường Đà Nẵng, phân khúc căn hộ rất sôi động. Nguồn cung sơ cấp tiếp tục tăng trưởng, với 15 dự án, ghi nhận mức tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Thanh khoản thị trường tiếp tục cải thiện rõ rệt khi ghi nhận hơn 1.600 căn hộ được tiêu thụ, gấp 10,4 lần so với cùng kỳ. Mặt bằng giá bán sơ cấp tiếp tục duy trì ở mức cao, tăng bình quân khoảng 5 – 10% so với giai đoạn cuối năm 2025.

Đồng quan điểm, báo cáo của Batdongsan.com cho thấy thị trường địa ốc những tháng đầu năm 2026 nói chung đang bước vào nhịp điều chỉnh khi giao dịch chưa sôi động, mặt bằng giá có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng nhu cầu ở thực vẫn duy trì. Riêng Đà Nẵng vẫn nằm trong top các địa phương có nhu cầu tìm kiếm và mức độ quan tâm bất động sản tăng cao, với mức tăng khoảng 29%.

Quan sát thực tế cho thấy, cùng với sự tăng trưởng về nguồn cung và giá bán, “khẩu vị” của giới đầu tư khi chọn căn hộ Đà Nẵng cũng đã thay đổi khá nhiều. Thay vì chạy theo lướt sóng ngắn hạn, họ đang hướng tới những tài sản tạo dòng tiền bền vững, đặc biệt là phân khúc căn hộ cho thuê, hướng tới dự án vị trí đẹp, chủ đầu tư uy tín, pháp lý chuẩn mực.

Sự đổ bộ của làn sóng khách ngoại khắt khe, khó tính đã buộc nhà đầu tư phải thay đổi tiêu chí chọn mua. Không còn chấp nhận căn hộ đơn lẻ, họ đang săn lùng các dự án nằm trong quần thể All-in-one với hệ tiện ích đồng bộ: công viên, siêu thị, phòng gym, hồ bơi, khu vui chơi và đặc biệt săn tìm căn hộ ven sông Hàn – nơi có khí hậu, cảnh quan đẹp.

“Thời kỳ mua bán sang tay chớp nhoáng đã qua. Với lãi suất biến động và nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, xu hướng hiện nay là sở hữu “tài sản lõi” – những bất động sản hội tụ đủ ba yếu tố then chốt: pháp lý chuẩn chỉnh, vị trí trung tâm và khả năng tạo ra dòng tiền ngay lập tức”, ông Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam nhận định.

“Gu” chọn căn cũng thay đổi. Thay vì đổ tiền vào những căn hộ diện tích quá lớn, họ chuộng căn Studio hoặc 1 phòng ngủ – được xem là "nóng nhất" trên thị trường cho thuê tại Đà Nẵng hiện nay. Những sản phẩm này dễ lấp đầy, vận hành đơn giản và thu hồi vốn nhanh chóng, phù hợp với nhu cầu lưu trú linh hoạt của du khách và chuyên gia nước ngoài.

Nhà đầu tư Hà Nội chuộng căn studio, 1 PN

Một ví dụ điển hình là tòa căn hộ The Panoma thuộc dự án Sun Cosmo Residence ven sông Hàn. Dự án đang duy trì sức nóng nhờ hệ tiện ích hoàn thiện cao cấp và pháp lý vững chắc. Nhiều căn hộ tại đây đạt mức giá thuê ấn tượng từ 18 - 40 triệu đồng/tháng tùy loại hình và view, thu hút mạnh dòng vốn đầu tư cho thuê.

Cận cảnh căn hộ The Panoma với mức giá thuê lên đến 40 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn đánh giá, đây là thời điểm phù hợp cho người mua có sẵn dòng tiền , sự phân hóa đang diễn ra mạnh mẽ không chỉ ở loại hình sản phẩm mà còn ở uy tín chủ đầu tư và vị trí địa lý, thúc đẩy các nhà phát triển dự án phải tập trung vào chất lượng thiết kế và tiện ích thực tế.

Nắm bắt đúng xu hướng này, các dự án đi sau tiếp tục tối ưu hóa sản phẩm. Đáng chú ý là tòa căn hộ Symphony 5 thuộc quần thể Sun Symphony Residence ven sông Hàn. Với rổ hàng đa phần là căn hộ nhỏ (Studio, 1 phòng ngủ +), Symphony 5 được đánh giá cao về khả năng kinh doanh và vận hành dễ dàng.

Hay FourS khu Nam Đà Nẵng cũng mang đến giỏ hàng phong phú, trở thành lựa chọn tối ưu cho cộng đồng người trẻ tại Đà Nẵng muốn tìm mua căn hộ vị trí đẹp để tích sản khi quỹ đất nội đô ngày càng cạn.

Cùng với đó, hàng loạt dự án đang mở bán như: Capital Square 2-3, The Legend Danang, Times Square, Mia Center Point, Soleil, Regal, Meridian, The Fillmore, Landmark, The Poet, Sam Tower, FPT Plaza...Và những dự án Symphony 1, Symphony 2 ven sông Hàn đang bàn giao, sẵn sàng gia nhập thị trường căn hộ cho thuê.

Thực tế cho thấy những dự án căn hộ chung cư có lợi thế về vị trí, hệ thống tiện ích và khả năng vận hành cho thuê đang được giới đầu tư lựa chọn. Với đà tăng trưởng du lịch mạnh mẽ của Đà Nẵng (hàng triệu lượt khách quốc tế mỗi quý) cùng hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, đây sẽ là giai đoạn chốt lời cho những ai đã đầu tư vào sản phẩm căn hộ trong thời gian vừa qua.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc Điều hành CBRE đánh giá Đà Nẵng vẫn là "vùng xanh" thu hút dòng tiền nhờ tỷ suất lợi nhuận cho thuê khả quan, được bảo chứng bởi lượng khách du lịch dồi dào và sự sôi động của thị trường lưu trú ngắn ngày. Bà dẫn chứng rất nhiều nhà đầu tư ở Hà Nội đổ vào Đà Nẵng mua để khai thác cho du khách và chuyên gia ngoại thuê.