Cách Sun Group nâng tầm văn hóa thành thương hiệu đẳng cấp

Sức mạnh của văn hóa: Nhìn từ thế giới đến Việt Nam

Tháng 3/2026, Hàn Quốc ghi nhận kỷ lục 2,06 triệu lượt khách quốc tế trong một tháng - mức cao nhất lịch sử - phần lớn nhờ hiệu ứng concert tái xuất của BTS tại Gwanghwamun. Đó là bằng chứng sinh động nhất về sức mạnh mềm của công nghiệp văn hoá.

Tại Việt Nam, ngành công nghiệp văn hóa đang được đẩy mạnh phát triển, hướng tới mục tiêu đóng góp 7% GDP vào năm 2030, tập trung vào 10 lĩnh vực trọng điểm, trong đó có du lịch văn hóa. Trong dư địa còn rất lớn đó, Sun Group đang là doanh nghiệp tiên phong biến văn hóa thành đòn bẩy du lịch.

Trước năm 2017, Festival pháo hoa Đà Nẵng mỗi mùa chỉ 2 đêm diễn. Đến khi thành phố "chọn mặt gửi vàng" giao toàn bộ lễ hội cho Sun Group, cuộc cách mạng thực sự bắt đầu.

Kết quả vượt ngoài mọi kỳ vọng. Ngay mùa đầu "xã hội hóa" 2017, lễ hội kéo dài từ 2 ngày lên 2 tháng, số đội tham gia tăng lên 8 đoàn. Khách đến Đà Nẵng tháng 5/2017 tăng gần 50%, khách quốc tế tăng 81,2%, tổng thu du lịch đạt 1.801 tỷ đồng — tăng 48,8% so với cùng kỳ năm trước.

Biển người đổ về Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF)

Sau khi được xã hội hóa, DIFF đã không chỉ khẳng định thương hiệu "độc quyền" cho thành phố pháo hoa Đà Nẵng, mà còn giúp thành phố bên sông Hàn hưởng "lợi đơn lợi kép", từ kinh tế xã hội cho đến vị thế trên trường quốc tế. Mùa DIFF 2025, chỉ tính riêng luỹ kế 6 tháng đầu năm, lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng đạt gần 5,8 triệu lượt — gấp 5 lần so với cả năm 2007 khi DIFF chưa ra đời.

Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành 6 tháng đầu 2025 ước đạt hơn 18.200 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cả năm 2007. Ông Marcos A. Bednarski - Đại sứ Cộng hòa Argentina tại Việt Nam, nhận định: "Những sự kiện tầm quốc tế như DIFF giúp đưa hình ảnh Đà Nẵng và Việt Nam vươn ra thế giới. Theo tôi, Đà Nẵng là một trong những địa phương dẫn đầu trong việc tổ chức các lễ hội văn hóa đặc sắc."

Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai) - khu du lịch tiên phong tại Việt Nam liên tiếp được World Travel Awards vinh danh là "Điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới" lại là minh chứng về cách Sun Group "nâng tầm" bản sắc vùng cao lên đẳng cấp quốc tế.

Tại chân núi Fansipan, Bản Mây đã trở thành không gian văn hóa sinh động hội tụ tinh hoa của các dân tộc thiểu số: H'Mông, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó… Đây cũng là nơi ở Sa Pa mà những nếp nhà cổ được bảo tồn nguyên vẹn, lễ hội và tập tục được tái hiện sinh động, và bà con dân tộc được tạo điều kiện sống bằng nghề truyền thống: làm hương, làm trống, dệt may, kết hợp phục vụ du khách.

Từ những chất liệu văn hoá bản địa, Sun Group kiến tạo nên các show diễn đẳng cấp: "Vũ điệu trên mây", "Đỉnh thiêng du ký", Lễ hội Khèn hoa, Giải đua "Vó ngựa trên mây" — tất cả thấm đẫm sắc màu Tây Bắc nhưng được dàn dựng chuyên nghiệp, trở thành sản phẩm văn hóa không thể bỏ qua của bất kỳ du khách nào đặt chân lên Sa Pa.

Từ chất liệu văn hóa bản địa, Sun Group đã kiến tạo nên những sản phẩm nghệ thuật chuyên nghiệp, biến Sa Pa thành điểm du lịch văn hóa hàng đầu. Ảnh: Ánh Dương.

Du lịch thăng hạng nhờ sản phẩm văn hóa

Hơn thập kỷ trước, Nam Phú Quốc còn hoang sơ và ít người biết đến. Nhìn thấy tiềm năng lớn của vùng đất giàu tiềm năng này, Sun Group đã có những quyết định đầu tư táo bạo. Lần lượt các công trình tỷ đô ra đời, từ cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới, khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, thị trấn Hoàng Hôn, khách sạn La Festa Phu Quoc, thị trấn Hoàng Hôn, cho đến Cầu Hôn…

Kiệt tác kiến trúc Cầu Hôn đang là "thỏi nam châm" tạo nên sức hút khác biệt và chiều sâu văn hóa cho Nam Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương.

Nhưng điều làm nên Phú Quốc khác biệt là chiều sâu văn hóa được đầu tư bài bản. "Kiss of The Sea" — show diễn công nghệ đa phương tiện kết hợp ánh sáng, nước, lửa, pháo hoa cùng câu chuyện giao thoa văn hóa Việt thế giới — đã trở thành trải nghiệm không thể bỏ qua trên Đảo Ngọc. "Symphony of the Sea" mang đến đại tiệc ngoài trời trên mặt biển kết hợp jetski, flyboard, laser và pháo hoa, tạo nên "bản giao hưởng" sống động giữa nghệ thuật và đại dương. Đặc biệt, Phú Quốc là nơi tại Việt Nam bắn pháo hoa 2 lần trong một đêm.

Nhờ đó, du lịch Phú Quốc ngày càng bùng nổ. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, hòn đảo đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 61,5% so với cùng kỳ. Báo cáo của Expedia, Hotels.com và Vrbo xếp Phú Quốc thứ 4 trong Top 10 điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026, với mức tăng 53% lượng tìm kiếm chuyến bay và chỗ ở.

Điều đặc biệt hơn, Tập đoàn còn kiến tạo hệ sinh thái sống đầy đủ với các khu đô thị đẳng cấp như Sun Grand City New An Thới và Sun Grand City Hillside Residence…, nơi cư dân sở hữu lâu dài, có đủ tiện ích y tế, giáo dục, thương mại. Bởi thế, ngày càng nhiều người Việt từ các tỉnh thành khác và cả người nước ngoài chọn Phú Quốc làm nơi an cư.

Nhìn từ Sa Pa, Đà Nẵng, đến Phú Quốc, những sản phẩm văn hóa do Sun Group kiến tạo đang thổi những làn gió mới mẻ cho ngành du lịch Việt Nam. Trong đó, mỗi khu du lịch, mỗi lễ hội, mỗi show diễn đã và đang tạo nên một dấu ấn quan trọng trên hành trình kiến tạo hình ảnh một Việt Nam năng động và giàu bản sắc, sẵn sàng chào đón thế giới và đưa văn hóa Việt ra thế giới.