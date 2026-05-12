Đại lô Phạm Văn Đồng có thêm 650 căn hộ cao cấp vừa khởi công

Không chỉ bởi yếu tố kết nối, khu vực này còn đang đối mặt với thực tế ngày càng khan hiếm nguồn cung mới, đặc biệt là các dự án có tổng giá còn đủ khả năng tiếp cận với nhu cầu ở thực.

Ngày 10/05/2026, Tập đoàn Pi Group cùng Tổng thầu Decofi chính thức khởi công dự án cao cấp Picity SkyZen, bổ sung cho thị trường khoảng 650 sản phẩm gồm officetel, căn hộ và shophouse thương mại trên trục Quốc lộ 1A - liền kề đại lộ Phạm Văn Đồng. Trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ liên tục tăng cao, sự xuất hiện của Picity SkyZen được xem là một trong số ít dự án còn duy trì được cấu trúc sản phẩm hướng mạnh vào nhu cầu ở thực và khai thác dòng tiền.

Nguồn cung dọc Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 1A ngày càng khan hiếm

Theo diễn biến thị trường năm 2026, nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM và vùng giáp ranh đang tập trung chủ yếu tại Dĩ An, Thuận An và dọc trục Quốc lộ 13 - nơi vẫn còn dư địa quỹ đất và hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng liên kết vùng. Trong khi đó, khu vực đại lộ Phạm Văn Đồng và Quốc lộ 1A lại ghi nhận số lượng dự án mới khá hạn chế.

Đây vốn là trục giao thông được xem như "xương sống kết nối" giữa TP Thủ Đức, Dĩ An và khu Đông TP.HCM, đồng thời sở hữu tốc độ đô thị hóa mạnh trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, quỹ đất mặt tiền dọc các tuyến giao thông huyết mạch ngày càng cạn kiệt, kéo theo chi phí phát triển tăng cao. Hệ quả là số lượng dự án mới đủ điều kiện triển khai tại khu vực này không còn nhiều.

Picity SkyZen tọa lạc ngay trên mặt tiền Quốc lộ 1A, liền kề trục đại lộ Phạm Văn Đồng, nhanh chóng kết nối lõi trung tâm TP.HCM

Ở góc độ thị trường, điều này tạo ra một nghịch lý đáng chú ý: nhu cầu ở thực và nhu cầu thuê vẫn duy trì mạnh nhờ khả năng kết nối thuận tiện đến TP Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đại học Quốc Gia TP.HCM và các khu công nghiệp lớn lân cận, nhưng nguồn cung mới lại tăng chậm hơn đáng kể.

Đây cũng là lý do mặt bằng giá căn hộ dọc các trục giao thông lớn như Phạm Văn Đồng hay Quốc lộ 13 liên tục tăng trong thời gian qua. Nhiều dự án tại khu vực đã vượt mốc 60 - 70 triệu đồng/m², trong khi tại các khu vực trung tâm TP.HCM, mức giá trên 100 triệu đồng/m² đang dần trở thành mặt bằng phổ biến.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Picity SkyZen được xem là nguồn cung hiếm hoi còn sở hữu vị trí kết nối trực tiếp với đại lộ Phạm Văn Đồng nhưng vẫn giữ cấu trúc giá phù hợp với nhóm khách hàng ở thực và nhà đầu tư cá nhân.

Sản phẩm đúng nhu cầu trong bối cảnh thị trường chọn lọc

Một trong những thay đổi rõ nét của thị trường hiện nay là người mua không còn ưu tiên "diện tích lớn", mà chuyển sang tìm kiếm những sản phẩm có cấu trúc tài chính hợp lý, công năng tối ưu và khả năng vận hành thực tế.

Điều này đặc biệt rõ ở nhóm khách hàng trẻ, chuyên gia làm việc tại TP Thủ Đức hoặc các khu công nghiệp lân cận - nhóm có nhu cầu ở thực cao nhưng chịu áp lực lớn bởi tốc độ tăng giá bất động sản.

Tại Picity SkyZen, dòng sản phẩm officetel được phát triển với diện tích khoảng 31m² và tổng giá chỉ từ 1,6 tỷ đồng. Trong bối cảnh căn hộ dưới 2 tỷ gần như biến mất khỏi TP.HCM, đây được xem là mức giá tương đối hiếm trên thị trường hiện nay.

Căn hộ Officetel Picity SkyZen đã hoàn thiện thi công, có layout vuông vức, thoáng đãng và ngập tràn ánh sáng

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở tổng giá, mà ở cách cấu trúc tài chính được thiết kế để giảm áp lực vốn ban đầu cho người mua. Khách hàng chỉ cần thanh toán khoảng 25% đến khi nhận nhà, tương đương khoảng 400 triệu đồng, đồng thời được hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng.

Trong bối cảnh chi phí vốn vẫn là yếu tố được cân nhắc hàng đầu, cấu trúc này giúp mở rộng khả năng tiếp cận cho nhóm khách hàng trẻ hoặc nhà đầu tư cá nhân muốn sở hữu tài sản sớm nhưng chưa muốn chịu áp lực tài chính lớn ngay từ đầu.

Ở góc độ khai thác vận hành, khu vực Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 1A đang duy trì nhu cầu thuê ổn định nhờ tập trung đông lực lượng lao động trẻ, chuyên gia kỹ thuật cao và sinh viên. Quan trọng hơn, dòng tiền này đến từ nhu cầu thuê thực tế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kỳ vọng tăng giá tài sản. Đây cũng là xu hướng đang định hình lại thị trường: bất động sản không còn được đánh giá chỉ bằng tiềm năng tăng giá, mà bằng khả năng tạo ra giá trị vận hành thực tế.

Bên cạnh yếu tố khai thác cho thuê, Picity SkyZen còn hưởng lợi từ định hướng phát triển hạ tầng khu Đông, đặc biệt là quy hoạch các tuyến metro kết nối liên vùng. Dự án nằm trên trục giao thông được hưởng lợi trực tiếp từ định hướng metro TP.HCM - Cần Thơ trong tương lai, đồng thời kết nối nhanh đến ga khu công nghệ cao của tuyến metro số 1.

Theo nhiều nghiên cứu thị trường, bất động sản nằm dọc các tuyến metro thường ghi nhận tốc độ tăng giá ổn định từ 6–10%/năm nhờ cải thiện kết nối và thu hút dân cư. Đây được xem là "chân tăng trưởng" quan trọng bên cạnh dòng tiền khai thác cho thuê.

Nâng cấp chuẩn sống cho phân khúc giá vừa tầm

Một trong những thay đổi đáng chú ý của thị trường giai đoạn hiện nay là người mua không còn chỉ quan tâm đến giá bán, mà ngày càng chú trọng nhiều hơn đến tiêu chuẩn sống và chất lượng vận hành dự án.

Theo định hướng này, Picity SkyZen được phát triển như phân khu cao cấp nhất thuộc tổ hợp Đô thị số Picity Sky Park với hệ tiện ích hơn 65 hạng mục phục vụ cư dân.

Điểm nhấn nổi bật là tổ hợp tiện ích tầng thượng 38 theo phong cách resort với hồ bơi vô cực Acrylic muối khoáng, khu chiếu phim ngoài trời, BBQ lounge, không gian thư giãn và ngắm cảnh… Song song đó là hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe và giải trí như Technogym, Yoga & Pilates, 3D Golf, Livestream Studio, Karaoke và Kid Wonder VR…

Picity SkyZen sở hữu hồ bơi vô cực Acrylic muối khoáng và hệ tiện ích trên không hàng đầu khu vực

Không dừng lại ở tiện ích, dự án còn tích hợp hệ sinh thái công nghệ trong vận hành với Face ID, camera AI, smarthome và robot phục vụ thông minh. Tiêu chuẩn bàn giao cũng được đồng bộ với các thương hiệu quốc tế như thang máy Otis, thiết bị điện ABB, chiếu sáng Osram, thiết bị bếp Teka, smarthome Hafele và thiết bị vệ sinh Grohe…

Trong bối cảnh phần lớn sản phẩm vừa túi tiền thường phải đánh đổi về tiện ích hoặc tiêu chuẩn bàn giao, xu hướng nâng cấp chất lượng sống trong các dự án có tổng giá dễ tiếp cận đang trở thành hướng đi đáng chú ý của thị trường.

Và trong bối cảnh nguồn cung dọc đại lộ Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 1A ngày càng hạn chế, việc Picity SkyZen bổ sung thêm khoảng 650 sản phẩm mới ra thị trường được xem là tín hiệu đáng chú ý của thị trường khu Đông trong năm 2026.