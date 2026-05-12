TPHCM: Thêm nhiều phường, xã tận dụng đất trống làm công viên
10 phường, xã tại TPHCM vừa đề xuất tận dụng các khu đất trống chưa đầu tư xây dựng để tạm thời phát triển mảng xanh, công viên, vườn hoa.
Sở Xây dựng vừa có công văn về tận dụng các khu đất trống chưa đầu tư xây dựng đầu tư tạm, phục vụ cho việc chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh, công viên, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng.
Theo đó, Sở Xây dựng thống nhất với ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường và đề xuất của UBND các phường, xã việc tận dụng các khu đất trống chưa đầu tư xây dựng để tạm thời phát triển mảng xanh, công viên, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng tại địa phương.
Đây là những khu đất có nguồn gốc đất công nhưng chưa sử dụng, sử dụng chưa hiệu quả hoặc các dự án đã được chấp thuận chủ trương, giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng.
Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, việc đầu tư duy trì phải đảm bảo các nguyên tắc: không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch của đơn vị quản lý đất; không làm phát sinh các thủ tục về pháp lý đất đai; đồng thời các khu vực này phải bảo đảm kinh phí để duy trì.
Trước đó, 10 phường, xã đã đề xuất khu đất tạm sử dụng phục vụ chỉnh trang đô thị, đa số các khu đất này có quy mô nhỏ và do địa phương quản lý.
Cụ thể, 10 phường, xã: Hòa Bình, Kim Long, Bình Tây, Vĩnh Tân, Vĩnh Hội, Bảy Hiền, Phước Long, Bình Chánh, Thạnh An, Tam Thắng.
Do đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã tùy theo đặc điểm, điều kiện của từng khu đất lựa chọn giải pháp, hình thức, nguồn kinh phí thực hiện phù hợp (sân sinh hoạt cộng đồng, vườn hoa, trồng cây xanh).
Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn các địa phương về nguồn kinh phí thực hiện và duy trì phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng khu đất. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn, xử lý các nội dung liên quan đến pháp lý đất đai trong quá trình các địa phương triển khai thực hiện.
