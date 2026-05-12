Hiếm có: Hàng trăm căn hộ ở Hà Nội có giá từ 14,5 triệu đồng/m2 sắp mở bán

Dương Dương | 12-05-2026 - 16:03 PM | Bất động sản

180 căn nhà ở xã hội tại thuộc Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh có giá từ 14,5 triệu đồng/m2. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội sắp mở bán có giá rẻ nhất tại Hà Nội.

Hình ảnh người dân xếp hàng vào lấy "phiếu hẹn nộp hồ sơ" tại một dự án NƠXH ở xã Ngọc Hồi, Hà Nội.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội công bố công khai kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Công trình nhà ở xã hội tại các ô đất CT-05, СТ06 thuộc Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh.

Theo đó, mỗi tòa đều có 89 căn hộ để bán, 33 căn cho thuê. Trong đó, giá bán tại tòa CT05 là 14,6 triệu đồng mỗi m2 (đã gồm VAT, chưa phí bảo trì). Như vậy, giá trị căn nhỏ nhất (56,12 m2) khoảng 820 triệu đồng và cao nhất hơn 998 triệu (68,38 m2).

Tại tòa CT06, giá bán từ 14,5 triệu đồng mỗi m2 (gồm VAT, chưa phí bảo trì). Mức giá này tương ứng với căn hộ rẻ nhất từ 813 triệu và đắt nhất 991 triệu đồng.

Dự án này do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Đơn vị này sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ 29/6 đến hết 12/8. Thời gian dự kiến hợp đồng vào tháng 11/2026.

Chủ đầu tư cho biết tòa CT05 có thể bàn giao cho khách hàng vào quý I/2027, còn tòa CT06 vào quý IV/2027.﻿

Trước đó, cũng tại dự án này, 472 căn hộ nhà ở xã hội tại hai ô đất CT-01+CT-02 và CT-07 cũng công bố giá bán.

Cụ thể, tại ô đất CT-01+CT-02, dự án có diện tích khoảng 1,33 ha, cung cấp 256 căn hộ diện tích từ 54 - 66 m2. Trong đó, 159 căn được mở bán với giá gần 15,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì).

Trong khi đó, ô đất CT-07 có quy mô hơn 1,14 ha, gồm 215 căn hộ diện tích từ 35 - 69 m2. Số căn để bán là 123 căn, với mức giá gần 15,5 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì).

Theo kế hoạch, dự án sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ quý 3/2026 và dự kiến hoàn thành vào quý 4/2027.﻿

Chủ tịch Cen Land Nguyễn Trung Vũ: Đừng tưởng cứ ôm nhiều đất trong tay là "ngon", đầu tư BĐS không phải là ném tiền vào một chỗ mà là dùng ĐẦU để TƯ DUY

Không chỉ Hà Nội, giao dịch chung cư TP.HCM cũng giảm tới 63%

Cơ hội sở hữu căn hộ hạng sang Đà Nẵng chỉ từ 560 triệu đồng, miễn phí quản lý 3 năm

