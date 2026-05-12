Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục “dò đáy”, triển vọng phục hồi mờ nhạt

Theo An Nam | 12-05-2026 - 13:44 PM | Bất động sản

Lượng giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng được ghi nhận giảm sâu trong bối cảnh triển vọng phục hồi được đánh giá là khá mờ nhạt.

Ảnh minh họa

Theo số liệu từ VARS IRE, trong quý I/2026, thị trường bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng ghi nhận khoảng 6.500 sản phẩm mới mở bán, giảm 22% so với quý trước.

Tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới đạt khoảng 45%, giảm 7 điểm phần trăm, tương ứng hơn 2.900 giao dịch thành công, thấp hơn hơn 30% so với quý IV/2025. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước, nguồn cung và lượng giao dịch vẫn tăng lần lượt khoảng 6 lần và 7 lần.

Trong khi đó, dữ liệu từ DKRA Group cho thấy thị trường tiếp tục ghi nhận mức tiêu thụ rất thấp ở nhiều phân khúc. Condotel có khoảng 5.231 căn nguồn cung sơ cấp nhưng chỉ tiêu thụ được 175 căn, tương đương tỷ lệ hấp thụ khoảng 3%, giảm mạnh so với quý trước. Nhà phố và shophouse nghỉ dưỡng cũng không khả quan hơn khi chỉ có khoảng 20 giao dịch trên tổng nguồn cung 3.626 căn.

Điểm đáng chú ý là dù thanh khoản giảm sâu, giá bán sơ cấp vẫn duy trì xu hướng tăng. Theo DKRA, biệt thự nghỉ dưỡng tăng trung bình khoảng 10% theo năm, shophouse nghỉ dưỡng tăng khoảng 13%, còn condotel tăng khoảng 14%.

TS Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng bất động sản nghỉ dưỡng vẫn đang trong quá trình tái cấu trúc và chưa đủ điều kiện để phục hồi nhanh. Tâm lý dè dặt của nhà đầu tư xuất phát từ nhiều yếu tố như hiệu quả khai thác chưa ổn định, pháp lý còn thiếu đồng bộ và áp lực tài chính kéo dài.

Triển vọng phục hồi mờ nhạt

Về triển vọng thị trường, các chuyên gia đánh giá thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong quý II/2026 nhiều khả năng vẫn duy trì trạng thái cầm chừng khi các yếu tố hỗ trợ chưa thực sự rõ nét.

Theo VARS IRE, mặt bằng lãi suất cao tiếp tục tạo áp lực lên dòng tiền đầu tư, trong khi khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và người mua chưa cải thiện đáng kể. Đồng thời, quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý cho bất động sản nghỉ dưỡng vẫn cần thêm thời gian.

Ông Võ Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc DKRA Consulting cho biết, thanh khoản của nhiều phân khúc trên thị trường hiện chỉ bằng khoảng 30–40% so với giai đoạn trước quý IV/2025. Dù đã bước sang quý II nhưng thị trường vẫn chưa cho thấy tín hiệu hồi phục rõ rệt.

DKRA dự báo nguồn cung mới trong quý II/2026 sẽ tiếp tục ở mức thấp. Cụ thể, condotel và biệt thự nghỉ dưỡng dự kiến chỉ có khoảng 200–250 căn mở bán mới mỗi phân khúc, trong khi nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng dao động khoảng 100–150 căn trên toàn thị trường. Nguồn cung vẫn chủ yếu tập trung tại khu vực miền Trung.

Không chỉ giao dịch sơ cấp gặp khó, thị trường thứ cấp cũng được dự báo tiếp tục trầm lắng. Theo ông Thắng, nhiều nhà đầu tư đang chịu áp lực tài chính lớn sau giai đoạn thị trường suy giảm kéo dài. Một số trường hợp chấp nhận giảm giá 30–50%, thậm chí sâu hơn để thu hồi dòng tiền, song thanh khoản vẫn chưa được cải thiện đáng kể.

Hiện nay, các chuyên gia đánh giá, dòng tiền đầu tư hiện có xu hướng dịch chuyển sang các loại hình phục vụ nhu cầu ở thực hoặc tạo ra dòng tiền ổn định hơn. Theo đó, bất động sản nghỉ dưỡng vì vậy chưa nằm trong nhóm ưu tiên của nhiều nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại.

Theo An Nam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Cen Land Nguyễn Trung Vũ: Đừng tưởng cứ ôm nhiều đất trong tay là “ngon”, đầu tư BĐS không phải là ném tiền vào một chỗ mà là dùng ĐẦU để TƯ DUY

Chủ tịch Cen Land Nguyễn Trung Vũ: Đừng tưởng cứ ôm nhiều đất trong tay là “ngon”, đầu tư BĐS không phải là ném tiền vào một chỗ mà là dùng ĐẦU để TƯ DUY Nổi bật

Tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo trình phương án đầu tư tuyến metro số 4

Tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo trình phương án đầu tư tuyến metro số 4 Nổi bật

Hà Nội xây 4 'siêu' bãi xe kết hợp trạm sạc quy mô lớn, phục vụ hạn chế xe xăng vào nội đô

Hà Nội xây 4 'siêu' bãi xe kết hợp trạm sạc quy mô lớn, phục vụ hạn chế xe xăng vào nội đô

13:43 , 12/05/2026
Huyện cũ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xã hiện nay nói không

Huyện cũ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xã hiện nay nói không

13:42 , 12/05/2026
Giải bài toán mùa vụ, Bãi Cháy vươn mình thành thủ phủ du lịch 4 mùa

Giải bài toán mùa vụ, Bãi Cháy vươn mình thành thủ phủ du lịch 4 mùa

13:30 , 12/05/2026
Eternity Group - Dẫn đường kỷ nguyên Bất động sản hàng hiệu

Eternity Group - Dẫn đường kỷ nguyên Bất động sản hàng hiệu

13:30 , 12/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên