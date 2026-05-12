Bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục “dò đáy”, triển vọng phục hồi mờ nhạt

Theo số liệu từ VARS IRE, trong quý I/2026, thị trường bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng ghi nhận khoảng 6.500 sản phẩm mới mở bán, giảm 22% so với quý trước.

Tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới đạt khoảng 45%, giảm 7 điểm phần trăm, tương ứng hơn 2.900 giao dịch thành công, thấp hơn hơn 30% so với quý IV/2025. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước, nguồn cung và lượng giao dịch vẫn tăng lần lượt khoảng 6 lần và 7 lần.

Trong khi đó, dữ liệu từ DKRA Group cho thấy thị trường tiếp tục ghi nhận mức tiêu thụ rất thấp ở nhiều phân khúc. Condotel có khoảng 5.231 căn nguồn cung sơ cấp nhưng chỉ tiêu thụ được 175 căn, tương đương tỷ lệ hấp thụ khoảng 3%, giảm mạnh so với quý trước. Nhà phố và shophouse nghỉ dưỡng cũng không khả quan hơn khi chỉ có khoảng 20 giao dịch trên tổng nguồn cung 3.626 căn.

Điểm đáng chú ý là dù thanh khoản giảm sâu, giá bán sơ cấp vẫn duy trì xu hướng tăng. Theo DKRA, biệt thự nghỉ dưỡng tăng trung bình khoảng 10% theo năm, shophouse nghỉ dưỡng tăng khoảng 13%, còn condotel tăng khoảng 14%.

TS Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng bất động sản nghỉ dưỡng vẫn đang trong quá trình tái cấu trúc và chưa đủ điều kiện để phục hồi nhanh. Tâm lý dè dặt của nhà đầu tư xuất phát từ nhiều yếu tố như hiệu quả khai thác chưa ổn định, pháp lý còn thiếu đồng bộ và áp lực tài chính kéo dài.

Triển vọng phục hồi mờ nhạt

Về triển vọng thị trường, các chuyên gia đánh giá thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong quý II/2026 nhiều khả năng vẫn duy trì trạng thái cầm chừng khi các yếu tố hỗ trợ chưa thực sự rõ nét.

Theo VARS IRE, mặt bằng lãi suất cao tiếp tục tạo áp lực lên dòng tiền đầu tư, trong khi khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và người mua chưa cải thiện đáng kể. Đồng thời, quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý cho bất động sản nghỉ dưỡng vẫn cần thêm thời gian.

Ông Võ Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc DKRA Consulting cho biết, thanh khoản của nhiều phân khúc trên thị trường hiện chỉ bằng khoảng 30–40% so với giai đoạn trước quý IV/2025. Dù đã bước sang quý II nhưng thị trường vẫn chưa cho thấy tín hiệu hồi phục rõ rệt.

DKRA dự báo nguồn cung mới trong quý II/2026 sẽ tiếp tục ở mức thấp. Cụ thể, condotel và biệt thự nghỉ dưỡng dự kiến chỉ có khoảng 200–250 căn mở bán mới mỗi phân khúc, trong khi nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng dao động khoảng 100–150 căn trên toàn thị trường. Nguồn cung vẫn chủ yếu tập trung tại khu vực miền Trung.

Không chỉ giao dịch sơ cấp gặp khó, thị trường thứ cấp cũng được dự báo tiếp tục trầm lắng. Theo ông Thắng, nhiều nhà đầu tư đang chịu áp lực tài chính lớn sau giai đoạn thị trường suy giảm kéo dài. Một số trường hợp chấp nhận giảm giá 30–50%, thậm chí sâu hơn để thu hồi dòng tiền, song thanh khoản vẫn chưa được cải thiện đáng kể.

Hiện nay, các chuyên gia đánh giá, dòng tiền đầu tư hiện có xu hướng dịch chuyển sang các loại hình phục vụ nhu cầu ở thực hoặc tạo ra dòng tiền ổn định hơn. Theo đó, bất động sản nghỉ dưỡng vì vậy chưa nằm trong nhóm ưu tiên của nhiều nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại.