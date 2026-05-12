Eternity Group - Dẫn đường kỷ nguyên Bất động sản hàng hiệu

Eternity Group định vị phân khúc hàng hiệu

Trong khi hàng trăm đơn vị phân phối tiếp tục dàn trải lực lượng trên toàn bộ thị trường từ bình dân đến trung cấp, Eternity Group đưa ra quyết định tập trung tuyệt đối vào Branded Residences - bất động sản hàng hiệu.

Theo nghiên cứu của Savills, ngay cả trong những giai đoạn thị trường khó khăn nhất, bất động sản hàng hiệu vẫn duy trì mức premium 30–40% so với sản phẩm thông thường cùng vị trí. Đây là loại tài sản khan hiếm có chủ đích, được bảo vệ bởi thương hiệu toàn cầu.

Đội ngũ Eternity Group tại lễ vinh danh đối tác kinh doanh 2025 Star Nation

Và thị trường đã xác nhận tư duy đó. Chỉ trong vài năm, Việt Nam vươn lên Top 6 quốc gia có nhiều dự án Branded Residences nhất thế giới, đứng Thứ 4 toàn cầu về pipeline đang triển khai, vượt cả Trung Quốc và Ấn Độ theo báo cáo Global Branded Residences Q4/2024. Eternity Group đã chọn đứng ở tâm điểm của làn sóng đó trước khi thị trường kịp nhận ra. Chiến lược đó ngày hôm nay đang mang lại cho Eternity Group một thứ vô giá: thương hiệu đồng nghĩa với đẳng cấp trong tâm trí tầng lớp HNWI Việt Nam.

Đại lý chiến lược hàng đầu của Masterise Homes

Masterise Homes là một trong những đơn vị tại Việt Nam có hệ sinh thái Branded Residences toàn diện: từ dòng Masteri Collection mang tinh thần công dân toàn cầu, đến LUMIÈRE Series những kiệt tác kiến trúc kết hợp giữa nghệ thuật Á Đông và tinh tế phương Tây. Mỗi sản phẩm trong danh mục này đều được phát triển theo bốn trụ cột của phong cách sống hàng hiệu đích thực.

Eternity Group với đội ngũ được đào tạo chuyên sâu về tư duy hàng hiệu, am hiểu tệp khách hàng siêu giàu và nắm vững từng dự án trong danh mục, đã và đang là cánh tay phân phối mạnh nhất của hệ sinh thái đặc biệt đó.

LUMIÈRE Hanoi Season Garden dự án tiêu biểu Eternity Group đang phân phối

Đặc quyền thực sự của Branded Residences khi mỗi dự án chiếm giữ vị trí đắt giá. Thiết kế vượt thời gian, ngôn ngữ kiến trúc được bảo chứng bởi thương hiệu. Dịch vụ 5 sao thường trực, những đặc quyền của khách sạn hạng sang trở thành cuộc sống thường nhật của cư dân. Branded Residences hình thành mạng lưới xã hội của tầng lớp thượng lưu.

Đặc quyền của nhà phân phối hàng hiệu

Thế giới của Branded Residences vận hành theo những quy tắc khác. Khách hàng ở đây không mua bằng cảm xúc nhất thời, họ mua bằng kiến thức đầu tư, tư duy tài sản và khát vọng di sản. Để tiếp cận và phục vụ nhóm khách hàng tinh hoa này, nhà phân phối phải có uy tín, chuyên môn và mạng lưới.

Trên phương diện là đại lý chiến lược số 1 của Masterise Homes, Eternity Group sở hữu những đặc quyền mà không một đơn vị phân phối đại trà nào có được.

Ông Đỗ Thăng Long - Chủ tịch Eternity Group tại Lễ vinh danh đối tác kinh doanh khu vực miền Bắc "Starway of Creation"

Eternity Group không tư vấn cho khách hàng dựa trên brochure đại trà. Họ tư vấn dựa trên thông tin chiến lược trực tiếp từ Masterise Homes: lộ trình phát triển dự án, kế hoạch vận hành, tiêu chuẩn quản lý và dự báo giá trị gia tăng. Đây là loại thông tin mà nhà đầu tư chuyên nghiệp sẵn sàng trả phí để có và khách hàng của Eternity Group được nhận miễn phí như một phần của dịch vụ tư vấn.

Từ cấu trúc thanh toán linh hoạt theo năng lực tài chính, tư vấn đòn bẩy đầu tư, đến hỗ trợ pháp lý minh bạch từ khâu đặt cọc đến bàn giao, Eternity Group đảm bảo mỗi giao dịch được bảo vệ hoàn toàn. Trong thế giới của bất động sản hàng hiệu, minh bạch là đặc quyền cao nhất.

Với Eternity Group, ký hợp đồng không phải là kết thúc của dịch vụ đó là bắt đầu của một mối quan hệ dài hạn. Công ty đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ vòng đời sở hữu: tư vấn cho thuê, quản lý tài sản, định hướng tái đầu tư khi thời điểm chín muồi. Bởi vì khách hàng của Eternity Group không mua một căn hộ, họ xây dựng một danh mục tài sản hàng hiệu.

Eternity Group sở hữu hệ sinh thái chuyên gia hàng hiệu

Hệ thống phát triển đội ngũ của Eternity Group vận hành trên ba trụ cột không thể tách rời. Mỗi chuyên gia tư vấn phải am hiểu triết lý thiết kế, tiêu chuẩn vận hành và lộ trình tăng giá của từng dự án trong danh mục Branded Residences.

Khi bạn đại diện cho tài sản có giá trị hàng chục tỷ đồng, mọi điểm tiếp xúc với khách hàng đều phải phản chiếu đẳng cấp đó. Từ cách soạn email, cách thiết kế tài liệu tư vấn, đến cách tổ chức một buổi xem nhà đều được Eternity Group vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao.

Eternity Group với các giải thưởng danh giá của Chủ đầu tư Masterise Homes

Kết quả của hệ sinh thái đó: hơn 10.000 khách hàng và nhà đầu tư đã lựa chọn Eternity Group và tỷ lệ quay lại, giới thiệu người thân bạn bè thuộc hàng cao nhất phân khúc. Bởi vì khi khách hàng đã trải nghiệm dịch vụ tư vấn hàng hiệu của Eternity Group, rất khó để hài lòng với bất kỳ đơn vị nào khác. Minh chứng rõ nhất cho chất lượng đội ngũ: 10 danh hiệu Đại lý Platinum và hơn 25 giải thưởng xuất sắc từ Masterise Homes.

Chiến lược tới đây của Eternity Group không phải mở rộng về lượng, mà nâng sâu về chất: đầu tư vào công nghệ trải nghiệm khách hàng, mở rộng mạng lưới và củng cố vị trí dẫn đầu trong từng dự án Branded Residences mà Masterise Homes đưa ra thị trường.

Với chiến lược tập trung dứt khoát vào phân khúc Branded Residences, sự bảo chứng của Masterise Homes và đội ngũ chuyên gia đẳng cấp, Eternity Group đang thuộc top đầu thị trường bất động sản hàng hiệu Việt Nam.

