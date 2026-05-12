Sunshine Group rót 2 tỷ USD xây dự án dinh thự độc bản chưa từng có cho giới tài phiệt tại Thủ đô: quy mô gần 400ha trải dài 11km ven sông

Với Noble Rivera, mô hình dinh thự độc bản ven sông quy mô lớn dành riêng cho giới tài phiệt lần đầu xuất hiện tại Thủ đô.

Kỷ lục dự án có 150ha mặt nước và 11km ven sông, xác lập không gian sinh thái bậc nhất Hà Nội

Sunshine Group vừa công bố kế hoạch chuẩn bị khởi công đại đô thị sinh thái ven sông Noble Rivera trên trục đại lộ Tây Thăng Long, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 2 tỷ USD. Theo định hướng quy hoạch tổng thể, dự án có quy mô gần 400ha, trong đó khoảng 250ha đất xây dựng và gần 150ha mặt nước (tương đương tỷ lệ sông nước gần 40%). Con số này đưa Noble Rivera trở thành đô thị sinh thái có tỷ lệ cảnh quan sông nước dẫn đầu thị trường hiện nay.

Song điều khiến giới địa ốc thực sự chú ý là 11km mặt tiền ven sông – một con số gần như chưa từng có tiền lệ tại Thủ đô. Trong khi phần lớn các dự án chỉ sở hữu một diện tích nhỏ tiếp giáp mặt nước hay hồ nhân tạo nội khu, thì kỷ lục 150ha mặt nước và 11km ven sông của Noble Rivera có thể xem là “đặc quyền không thể tái tạo” về tầm view, vi khí hậu, cảnh quan và giá trị đất ven sông trong tương lai.

Về vị trí, dự án tọa lạc ngay trên trục đại lộ Tây Thăng Long, thuộc địa phận các xã Hát Môn, Phúc Thọ và Phúc Lộc (Hà Nội). Khi trục đại lộ này thông xe vào 2026, từ Noble Rivera chỉ mất khoảng 15-20 phút để kết nối tới Hồ Tây cũng như các toạ độ trung tâm ở phía Tây Hà Nội.

Dinh thự ven sông độc bản dành riêng cho giới tài phiệt lần đầu xuất hiện tại Hà Nội

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của Noble Rivera là mô hình dinh thự độc bản ven sông dành riêng cho giới tài phiệt lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội.

Các căn dinh thự có diện tích lớn nhất lên tới 2000 - 2.500m²/căn, được chế tác theo kiến trúc châu Âu cổ điển giao thoa tinh thần Á Đông, tích hợp hồ bơi tư gia, sân vườn rộng kỷ lục, không gian wellness riêng, nội thất hàng hiệu cùng mô hình “One Villa – One Service” do các thương hiệu 5 sao quốc tế vận hành.

Với hình mẫu từ những đô thị ven sông đáng sống bậc nhất châu Âu, Noble Rivera dự kiến được quy hoạch hơn 100 tiện ích nghỉ dưỡng, wellness, thể thao, thương mại và văn hóa tích hợp công nghệ AI; nổi bật với quảng trường nhạc nước, công viên ven sông, bến du thuyền, clubhouse 5 sao, chuỗi công viên chủ đề, trung tâm thương mại, trường học quốc tế cùng không gian lễ hội và festival ven sông dành riêng cho cộng đồng cư dân thượng lưu.

Mô hình tại Noble Rivera gợi nhắc đến các khu dinh thự độc bản và danh giá

bậc nhất của giới tài phiệt toàn cầu như Sentosa Cove (Singapore), The Hamptons (New York), Sheshan (Thượng Hải) hay Emirates Hills (Dubai)...

Sentosa Cove (Singapore) - thiên đường của giới triệu phú với những dinh thự ven biển siêu sang

Đây là nơi tọa lạc của những dinh thự khép kín diện tích từ hàng trăm đến hàng chục ngàn mét vuông, được bao bọc bởi cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ từ núi đồi, sông suối, rừng cây hay mặt biển, chỉ cách trung tâm từ 20-40 phút di chuyển. Với giá trị có thể lên tới hàng chục triệu hay cả trăm triệu USD, mỗi dinh thự là biểu tượng của địa vị và phong cách sống của giới siêu giàu.

Một khu biệt thự hạng sang tại Sheshan (Thượng Hải) được bao bọc bởi các kênh rạch và rừng cây.

Tương tự như các khu dinh thự siêu sang nổi tiếng toàn cầu, những “kỷ lục” về quy mô, cảnh quan và hệ sinh thái tại Noble Rivera cũng đang khiến dự án ngay từ khi công bố đã thu hút sự quan tâm lớn của thị trường về mặt bằng giá trong thời gian tới.

Hiện không ít dự án biệt thự phía Tây Hà Nội có diện tích chỉ khoảng 200-300m², nằm giữa mật độ bê tông dày đặc và tầm nhìn hạn chế nhưng giá giao dịch đã tiệm cận hoặc vượt ngưỡng 1 tỷ đồng/m². Trong bối cảnh đó, Noble Rivera có thể mở ra một chuẩn tiếp cận hoàn toàn khác: Với tài chính tương đương, nhưng giới tài phiệt có thể sở hữu những dinh thự ven sông rộng gấp nhiều lần, quy mô lên tới cả ngàn mét vuông, lại nằm giữa hệ sinh thái 150ha mặt nước và 11km cảnh quan ven sông hiếm có, chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 15–20 phút di chuyển.

Nếu điều này được hiện thực hoá, Noble Rivera sẽ trở thành dự án định hình lại chuẩn bất động sản thấp tầng siêu sang tại Hà Nội trong thời gian tới.