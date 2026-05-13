Hà Nội chốt danh mục thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2026 – 2030

Mô hình KĐT đa mục tiêu tại xã Thư Lâm được khởi công hồi tháng 2/2026.

Hà Nội vừa chốt danh mục thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2026 – 2030. Quyết định này được Hà Nội thông qua tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP. Hà Nội vừa mới diễn ra.

Danh mục dự án được phê duyệt trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giao thông, hạ tầng năng lượng, giáo dục, y tế, công viên, khu đô thị… với quy mô 24.824 ha, triển khai cho 3.133 dự án trên địa bàn. Đáng chú ý, thành phố có hơn 30 dự án cần giải phóng mặt bằng với diện tích vượt 100 ha mỗi dự án.

Riêng nhóm dự án liên quan khu đô thị thể thao Olympic chiếm nhu cầu sử dụng đất rất lớn, với tổng diện tích thu hồi hơn 4.400 ha.

Đối với nguồn lực tài chính phục vụ giải phóng mặt bằng, Hà Nội cho biết các dự án đầu tư công sẽ sử dụng nguồn vốn đã được cân đối trong nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách của thành phố. Với các dự án triển khai bằng vốn tư nhân, chủ đầu tư sẽ chủ động thu xếp kinh phí theo tiến độ nhằm đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng.

Trong quá trình triển khai, UBND TP. Hà Nội được giao tiếp tục rà soát lại quy mô và diện tích từng dự án để phù hợp thực tế. Đồng thời, cơ quan quản lý phải đánh giá tiến độ, xác định thứ tự ưu tiên theo mức độ cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm quỹ đất.

Sau khi hoàn tất thu hồi, HĐND TP yêu cầu các chủ đầu tư nhanh chóng đưa quỹ đất vào khai thác, sử dụng đúng mục tiêu, tránh tình trạng chậm triển khai hoặc để đất hoang hóa.

Trước đó, Hà Nội đề xuất thu hồi hơn 50.000 ha đất cho 5.822 dự án giai đoạn 2026-2030 để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Các dự án này nằm trên địa bàn 112 phường, xã để làm công trình hạ tầng giao thông, năng lượng, trường học, công viên, khu đô thị... Trong đó, nhiều nhất là các dự án vốn ngân sách (3.943 dự án), 1.275 dự án đấu giá, 401 dự án vốn tư nhân và đấu thầu 203 dự án.

Nhu cầu thu hồi đất với nhóm dự án sử dụng ngân sách trên 16.680 ha. Các dự án vốn tư nhân cần thu hồi khoảng 13.550 ha đất. Ngoài ra, thành phố dự kiến thu hồi 5.790 ha đất để phục vụ đấu giá và hơn 14.000 ha để đấu thầu.

Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 2, diện tích được HĐND TP thông qua 24.824 ha đã giảm một nửa so với đề xuất ban đầu là hơn 50.000 ha.