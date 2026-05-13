Hà Nội chốt danh mục thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2026 – 2030
Trong danh mục hơn 30 dự án có quy mô giải phóng mặt bằng trên 100ha mỗi dự án vừa được Hà Nội phê duyệt, sự góp mặt của các liên danh lớn như Vingroup, Sun Group, Tập đoàn DĐK... hứa hẹn sẽ làm thay đổi diện mạo đô thị Thủ đô trong 5 năm tới.
Hà Nội vừa chốt danh mục thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2026 – 2030. Quyết định này được Hà Nội thông qua tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP. Hà Nội vừa mới diễn ra.
Danh mục dự án được phê duyệt trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giao thông, hạ tầng năng lượng, giáo dục, y tế, công viên, khu đô thị… với quy mô 24.824 ha, triển khai cho 3.133 dự án trên địa bàn. Đáng chú ý, thành phố có hơn 30 dự án cần giải phóng mặt bằng với diện tích vượt 100 ha mỗi dự án.
Riêng nhóm dự án liên quan khu đô thị thể thao Olympic chiếm nhu cầu sử dụng đất rất lớn, với tổng diện tích thu hồi hơn 4.400 ha.
Đối với nguồn lực tài chính phục vụ giải phóng mặt bằng, Hà Nội cho biết các dự án đầu tư công sẽ sử dụng nguồn vốn đã được cân đối trong nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách của thành phố. Với các dự án triển khai bằng vốn tư nhân, chủ đầu tư sẽ chủ động thu xếp kinh phí theo tiến độ nhằm đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng.
Trong quá trình triển khai, UBND TP. Hà Nội được giao tiếp tục rà soát lại quy mô và diện tích từng dự án để phù hợp thực tế. Đồng thời, cơ quan quản lý phải đánh giá tiến độ, xác định thứ tự ưu tiên theo mức độ cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm quỹ đất.
Sau khi hoàn tất thu hồi, HĐND TP yêu cầu các chủ đầu tư nhanh chóng đưa quỹ đất vào khai thác, sử dụng đúng mục tiêu, tránh tình trạng chậm triển khai hoặc để đất hoang hóa.
Trước đó, Hà Nội đề xuất thu hồi hơn 50.000 ha đất cho 5.822 dự án giai đoạn 2026-2030 để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
Các dự án này nằm trên địa bàn 112 phường, xã để làm công trình hạ tầng giao thông, năng lượng, trường học, công viên, khu đô thị... Trong đó, nhiều nhất là các dự án vốn ngân sách (3.943 dự án), 1.275 dự án đấu giá, 401 dự án vốn tư nhân và đấu thầu 203 dự án.
Nhu cầu thu hồi đất với nhóm dự án sử dụng ngân sách trên 16.680 ha. Các dự án vốn tư nhân cần thu hồi khoảng 13.550 ha đất. Ngoài ra, thành phố dự kiến thu hồi 5.790 ha đất để phục vụ đấu giá và hơn 14.000 ha để đấu thầu.
Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 2, diện tích được HĐND TP thông qua 24.824 ha đã giảm một nửa so với đề xuất ban đầu là hơn 50.000 ha.
Danh mục các dự án thu hồi trên 100ha:
Khu đô thị thể thao Olympic và các dự án liên quan – Liên danh của Vingroup – 4.453 ha; Khu đô thị đa mục tiêu Urban city Bắc Thăng Long – UBND xã Thiên Lộc – 368 ha; Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm và xã Đông Anh – Công ty CP tập đoàn Tương lai sông Hồng – 326,3 ha; Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn – Công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK – 302,8 ha; Thành phố thông minh – CTCP đầu tư phát triển Thành phố thông minh Bắc Hà Nội – 271,45 ha; Đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, huyện Đông Anh (cũ) – Ban QLDA ĐT-HT xã Đông Anh – 265,32 ha; Khu đô thị thông minh sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh, huyện Đông Anh (cũ) – Liên danh Tập đoàn Vingroup – Công ty CP Thái Sơn, Long Hải – 265,1 ha; Khu đô thị mới tại xã Tiến Thắng – UBND xã Tiến Thắng – 222 ha; Khu đô thị cao cấp Mê Linh tại xã Đại Thịnh, Thanh Lâm, Mê Linh – Công ty TNHH đầu tư tập đoàn Mặt Trời – 205 ha; KĐT mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park – Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội – 199,05 ha; KĐT Đại Đồng – UBND xã Thạch Thất – 199 ha; KĐT mới sinh thái Chương Mỹ - UBND phường Chương Mỹ - 187,6 ha….
