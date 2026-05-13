TP.HCM siết xây mới chung cư cao tầng ở trung tâm: Giai đoạn tới sẽ không còn là cuộc chơi “mua ở đâu cũng tăng”

Phương Hoàng | 13-05-2026 - 10:59 AM | Bất động sản

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho rằng, giai đoạn tới của TP.HCM sẽ là cuộc chơi của việc chọn đúng loại tài sản phù hợp với cấu trúc đô thị mới của thành phố.

Mới đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố đang nghiên cứu điều chỉnh cấu trúc đô thị theo hướng giãn dân ra vùng ven.

Theo ông, các dự án nhà ở mới sẽ ưu tiên phát triển tại khu vực ngoại thành, gắn với đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ để kết nối thuận lợi với trung tâm.

"Chung cư cao tầng sẽ không mọc ở trung tâm nữa. Những khu đất lớn sẽ ưu tiên làm công viên, không gian công cộng phục vụ cộng đồng", ông Quang nói.

Ngoài việc hạn chế cao ốc ở khu vực lõi đô thị, TP.HCM cũng nghiên cứu mô hình nhà ở thương mại giá hợp lý tại các khu vực xa trung tâm. Đây không phải nhà ở xã hội hay nhà ở thuê mua, nhưng sẽ có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của một bộ phận người dân.

Đánh giá về việc ﻿khi TP.HCM bắt đầu hạn chế phát triển thêm cao tầng ở khu trung tâm, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho rằng, thị trường sẽ xuất hiện hai xu hướng rất rõ. Một, chung cư cũ trung tâm ngày càng khan hiếm. Hai là chung cư mới sẽ dịch chuyển mạnh ra các đô thị vệ tinh và khu mở rộng.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc batdongsan.com.vn khu vực miền Nam

Theo ông Tuấn, chung cư cũ trung tâm là câu chuyện của sự khan hiếm, khi lõi đô thị gần như không còn nguồn cung mới, các dự án hiện hữu dù cũ vẫn sở hữu thứ khó thay thế nhất: “vị trí”.

Những khu như quận 1, quận 3, Bình Thạnh, quận 4 hay Phú Nhuận sẽ ngày càng khó có thêm dự án mới vì giới hạn hạ tầng và quy hoạch. Điều đó khiến các căn hộ đã tồn tại ở khu trung tâm có khả năng được định giá lại mạnh hơn trong dài hạn.

"Tuy nhiên, đổi lại, người mua phải chấp nhận tuổi đời dự án, chất lượng vận hành và không gian sống có thể không hiện đại bằng các đại đô thị mới", ông Tuấn nói.

Ngược lại, chung cư mới ở khu vệ tinh là câu chuyện của hạ tầng và giãn dân. Khi TP.HCM mở rộng không gian phát triển sang TP. Thủ Đức, Bình Dương hay Long An, các khu vực này sẽ trở thành nơi hấp thụ dân số, cao tầng và các đại đô thị mới.

Những dự án gần metro, vành đai, đường sắt hoặc khu công nghệ tài chính mới có thể tăng trưởng mạnh trong 5–10 năm tới. Điểm mạnh của nhóm này là quy hoạch hiện đại, tiện ích đồng bộ và khả năng tạo ra cộng đồng sống mới.

"Nhưng khác với trung tâm, nguồn cung tại các khu vệ tinh vẫn còn lớn, nên sự phân hóa sẽ rất mạnh và không phải dự án nào cũng tăng giá tốt", ông Tuấn đánh giá.

Vị này cho rằng, giai đoạn tới của TP.HCM sẽ không còn là cuộc chơi “mua ở đâu cũng tăng”, mà là cuộc chơi của việc chọn đúng loại tài sản phù hợp với cấu trúc đô thị mới của thành phố.

