Thanh tra ra 'tối hậu thư' cho 19 cơ quan ở Lâm Đồng chậm cung cấp hồ sơ xác minh tài sản

Theo Thái Lâm | 13-05-2026 - 20:48 PM | Bất động sản

Dù đã hết hạn theo yêu cầu từ cuối tháng 4, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết vẫn chưa nhận đủ thông tin tài sản từ 28 chi nhánh đăng ký đất đai, buộc phải ra văn bản hối thúc tiến độ và ấn định hạn chót.

Ngày 13/5, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành Văn bản số 1290 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đôn đốc việc cung cấp thông tin tài sản của các cá nhân thuộc diện xác minh tài sản, thu nhập .

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, trước đó, ngày 10/4, đơn vị đã có Văn bản số 938 đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cung cấp thông tin tài sản của các cá nhân được xác minh tại 28 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực trên địa bàn tỉnh, thời hạn hoàn thành trước ngày 27/4.

Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn nhưng Thanh tra tỉnh mới nhận được thông tin từ 9/28 chi nhánh, gồm: Hàm Thuận, Đắk R’lấp, Đắk Song, Đơn Dương, Đắk Mil, Di Linh, Bảo Lộc, La Gi và Hàm Thuận Nam.

Trước tình trạng trên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện, cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 18/5.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, nếu quá thời hạn trên vẫn chưa thực hiện, đơn vị sẽ báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Tiền Phong

