Khu dân cư cạnh ga metro thành công trường mở đường Vành đai 2,5 Hà Nội

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua phường Thanh Xuân đang được Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo lệnh xây dựng khẩn cấp. Đoạn tuyến dài gần 1 km, kéo dài từ phố Ngụy Như Kon Tum đến đường Nguyễn Trãi, có mặt cắt khoảng 50 m và giữ vai trò quan trọng trên toàn tuyến Vành đai 2,5.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 13/5, khu vực quanh ga metro Thượng Đình trên đường Nguyễn Trãi, nơi có mật độ dân cư và phương tiện đông đúc bậc nhất Thủ đô, đang trở thành công trường phá dỡ phục vụ dự án mở đường.
Nhiều máy xúc, xe tải cùng công nhân được huy động để tháo dỡ các căn nhà mặt tiền nằm trong diện giải phóng mặt bằng.
Một số công trình đã bị phá dỡ hoàn toàn, chỉ còn lại phần khung bê tông cùng gạch đá ngổn ngang.
Không chỉ các căn nhà mặt đường, bên trong ngõ 190 Nguyễn Trãi, nhiều hộ dân cũng đang tất bật di chuyển đồ đạc, tháo dỡ những vật dụng cuối cùng trước khi bàn giao mặt bằng.
Nhiều hộ dân tranh thủ di chuyển đồ đạc, tháo dỡ các hạng mục để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.
Bà H.T.M., 92 tuổi, ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, cho biết gia đình bà thuộc diện thu hồi khoảng 60 m² đất. Theo bà M., gia đình đã nhận thông báo đền bù và dự kiến được bố trí tái định cư tại khu vực Đại Mỗ. Dù phải chuyển nơi ở sau nhiều năm sinh sống, gia đình bà vẫn đồng thuận bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án.
“Khu vực Nguyễn Trãi mật độ giao thông rất lớn nên việc mở thêm đường là cần thiết. Gia đình tôi đã thu dọn đồ đạc để sớm bàn giao mặt bằng theo kế hoạch”, bà M. nói.
“Người dân ở đây cơ bản đều chấp hành chủ trương của thành phố. Chúng tôi mong dự án sớm hoàn thành để giao thông khu vực thuận lợi hơn”, một người dân sinh sống trong ngõ 190 Nguyễn Trãi chia sẻ.
Đoạn tuyến Vành đai 2,5 qua phường Thanh Xuân có chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 3.686 tỷ đồng, chiếm gần 44% tổng mức đầu tư của ba đoạn tuyến thuộc dự án.
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường Thanh Xuân đã hoàn tất công khai 472/472 dự thảo phương án bồi thường đối với các trường hợp đã kiểm đếm, đạt 100%.
Tính đến ngày 8/5, UBND phường Thanh Xuân chi trả tiền bồi thường cho 340 trường hợp thuộc diện thu hồi đất, đạt gần 75%.
Địa phương đang huy động lực lượng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 15/5 theo kế hoạch.
Dự án đường Vành đai 2,5 của Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 19,41 km, mặt cắt ngang từ 40 đến 50 m, kết nối từ khu vực đường dẫn cầu Thanh Trì đến phường Phú Thượng. Đây là tuyến giao thông quan trọng nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông và tăng kết nối liên khu vực sau khi hoàn thành.