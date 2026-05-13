Bức tranh du lịch đa trải nghiệm: "Lực đẩy" thăng hạng BĐS dòng tiền tại Đà Nẵng

Khi du lịch "cất giọng" đầy nội lực

Lý giải cho việc đánh giá sức hút mùa hè của Đà Nẵng cao hơn cả Bali hay Singapore, Tạp chí danh tiếng Lonely Planet nhấn mạnh khả năng kết hợp đa dạng các trải nghiệm trong hành trình. Du khách đến Đà Nẵng không chỉ được tận hưởng những bãi biển tuyệt đẹp, tham gia hoạt động ngoài trời hay khám phá thiên nhiên, văn hóa mà còn có cơ hội trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp giữa nhịp sống đô thị biển sôi động.

Đó cũng là lý do trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về lượng khách quốc tế với hơn 620.000 lượt, tổng lượt khách đạt 1,46 triệu, thu về tới 5.700 tỷ đồng. Đây chính là "trái ngọt" từ chiến lược biến Đà Nẵng thành điểm đến "đa tầng trải nghiệm" mà thành phố đang cùng các doanh nghiệp lớn triển khai.

​Năm 2026, chương trình kích cầu "Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản" hứa hẹn sẽ tạo ra sức hút bền vững khi hướng đến tệp khách tìm kiếm giá trị chiều sâu văn hóa, thiên nhiên và đời sống bản địa. Cùng lúc đó, tại điểm đến hút khách Sun World Ba Na Hills, hàng loạt lễ hội bia, lễ hội văn hóa, các show diễn mới cùng Không gian nghệ thuật tương tác ánh sáng liên tục được tung ra nhằm làm giàu trải nghiệm cho Công viên chủ đề hàng đầu châu Á này.

Các show diễn và lễ hội tại Sun World Ba Na Hills góp phần làm giàu trải nghiệm, giữ chân du khách tại Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương.

Song song, "kinh tế thể thao" cũng đang trở thành động lực mới cho du lịch. Việc tổ chức các giải đấu bơi lội, flyboard hay đăng cai Ironman 70.3 và Pickleball World Cup dự kiến thu hút hàng chục nghìn vận động viên cùng giới hâm mộ, những người có khả năng chi tiêu cao gấp 2-3 lần khách du lịch thông thường. Bên cạnh đó, "bom tấn" Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF cùng chuỗi hơn 50 sự kiện lớn nhỏ trong năm nay như Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á… sẽ là "nam châm" giữ nhịp để du khách không ngừng đổ về thành phố.

​Có thể nói, du lịch Đà Nẵng đang trên đường băng cất cánh. Ở một lăng kính khác, sự thăng hoa của du lịch sẽ là bệ phóng đưa BĐS Đà Nẵng trở thành cái tên được giới đầu tư réo gọi thời gian tới.

Cơ hội thăng hạng của BĐS dòng tiền

​Du lịch tăng trưởng không chỉ mang lại nguồn thu trực tiếp cho ngành dịch vụ mà còn tạo ra chuỗi giá trị hưởng lợi: thương hiệu điểm đến tỏa sáng, nhu cầu lưu trú tăng vọt, tỷ lệ lấp đầy của các khách sạn và căn hộ dịch vụ duy trì ở mức cao. Bởi vậy, các chuyên gia nhận định Đà Nẵng đang là "vùng xanh" lý tưởng thu hút dòng tiền nhờ tỷ suất lợi nhuận cho thuê khả quan được bảo chứng bởi lượng khách du lịch khổng lồ.

​Báo cáo gần đây từ Avision Young và CBRE chỉ ra, giá căn hộ sơ cấp tại Đà Nẵng đã tăng 3% so với cuối năm 2025. Lợi suất cho thuê căn hộ tại đây đang neo ở mức hấp dẫn 8-9%, cao hơn hẳn Hà Nội hay TP.HCM. Theo ghi nhận, một căn hộ studio tại tòa The Panoma ven sông Hàn có thể cho thuê dài hạn với giá 18 triệu đồng/tháng, trong khi dòng căn 2 phòng ngủ, mức đầu tư ban đầu chưa tới 5 tỷ đồng nhưng có thể cho thuê lên đến 35 triệu đồng/tháng.

Thời gian tới, mặt bằng giá bán căn hộ ven sông Hàn dự kiến duy trì đà tăng 10-12% do định hướng phát triển sản phẩm trung - cao cấp của các chủ đầu tư, sự bùng nổ của du lịch và đặc biệt là sự khan hiếm quỹ đất trung tâm sát sông Hàn.

Căn hộ ven sông Hàn ghi nhận lợi suất cho thuê ấn tượng 8-9%, vượt xa Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: Ánh Dương.

Do đó, không ngạc nhiên khi Symphony 5 - tòa căn hộ cuối cùng thuộc quần thể "soi bóng" sông Hàn Sun Symphony Residence nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư ngay khi vừa được giới thiệu. Tọa lạc trên quỹ đất hiếm hoi ven sông, tòa căn hộ sở hữu trọn vẹn tầm nhìn "mỹ cảnh" sông - núi - biển Đà thành.

Tổ hợp BĐS này cũng từng là mục tiêu săn đón suốt mùa hè 2025 của giới đầu tư. Đại diện Sun Property nhấn mạnh: "Với tiêu chí "save the best for the last", chúng tôi sẽ mang đến đây "quân bài bí mật" là hệ tiện ích sống thăng hoa bên sông Hàn cùng khả năng tạo dòng tiền bền vững cho nhà đầu tư".

Tổ hợp Sun Symphony Residence chiếm lĩnh vị trí trung tâm hiếm hoi soi bóng sông Hàn. Ảnh: Ánh Dương. ​

Cư dân Symphony 5 có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm hành chính, bãi biển Mỹ Khê hay bán đảo Sơn Trà chỉ trong 10-15 phút lái xe. Không chỉ thừa hưởng tiện ích chung của quần thể như Công viên Central Park 5000m2 hay bến du thuyền đẳng cấp, cư dân còn sở hữu đặc quyền hưởng trọn gần 20 tiện ích nội khu chuẩn 5 sao, từ phòng gym, spa, kids club, bể bơi phong cách resort cùng cabana tinh tế ngay dưới chân tòa tháp… cho đến sân tập yoga & vườn trên cao view trọn sông Hàn.

Hơn nữa, với cơ cấu 60% là các căn hộ studio, Symphony 5 vừa phù hợp cho thuê lưu trú, vừa là lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình trẻ hoặc nhà đầu tư muốn sở hữu "second home" với suất đầu tư hợp lý. Đặc biệt, các tòa tháp căn hộ S1, 2, 3 lần lượt bàn giao trong tháng 5 sẽ tạo nên một quần thể sầm uất, nơi các tiêu chuẩn vận hành và tiện ích thương mại - dịch vụ được hoàn thiện đồng bộ, cho phép cư dân thoải mái tận hưởng cuộc sống chất lượng ngay khi "xách vali vào ở".

Bể bơi phong cách resort ngay dưới chân tòa tháp, mang đến đặc quyền sống thăng hoa cho cư dân Symphony 5. Ảnh: Ánh Dương. ​

Khi cánh cửa du lịch mở tung, cơ hội sinh lời cho các ngành kinh tế khác, bao gồm cả BĐS, cũng sẽ tự động được khai mở. Do đó, đây chính là thời điểm "chín muồi" để dòng BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng, đặc biệt là các dự án sở hữu vị trí vàng cuối cùng ven sông Hàn biểu tượng, bước vào chu kỳ tăng trưởng bứt phá nhất.