Phân khúc 75–80 triệu/m² trở thành điểm cân bằng thị trường

Diễn biến này phản ánh một giai đoạn tái cấu trúc rõ nét của thị trường, khi yếu tố pháp lý và mức giá hợp lý dần trở thành tiêu chí sàng lọc quan trọng trong quyết định xuống tiền.

Nguồn cung thu hẹp, thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc rõ nét

Quý I/2026 được xem là giai đoạn "thử lửa" của thị trường căn hộ TP.HCM khi cả nguồn cung và thanh khoản đều có dấu hiệu chững lại. Theo báo cáo Q1/2026 của Savills Việt Nam, nguồn cung mới chỉ đạt khoảng 1.900 căn, giảm so với quý trước, trong khi tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường giảm còn khoảng 40% trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng. Cơ cấu nguồn cung tiếp tục lệch pha khi phân khúc cao cấp chiếm gần 2/3 lượng sản phẩm mở bán mới. Sự mất cân đối giữa nhu cầu ở thực và sản phẩm trên thị trường khiến thanh khoản không còn duy trì ở mức cao như giai đoạn trước.

Bên cạnh đó, các vướng mắc pháp lý kéo dài cùng chi phí phát triển dự án gia tăng đã khiến nhiều chủ đầu tư trì hoãn kế hoạch ra hàng. Điều này dẫn đến tình trạng nguồn cung hạn chế mang tính hệ thống, dự báo còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, các dự án đã hoàn thiện pháp lý, có tiến độ xây dựng rõ ràng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng, góp phần củng cố niềm tin và thúc đẩy quyết định mua của khách hàng.

Mặt bằng giá thiết lập mức mới, phân khúc 75–80 triệu/m² trở thành "vùng cân bằng"

Trong khi nguồn cung giảm, giá căn hộ tại TP.HCM vẫn duy trì xu hướng tăng và thiết lập mặt bằng mới. Theo dữ liệu thị trường được VNExpress dẫn lại, khoảng 85% nguồn cung căn hộ mở bán mới tại TP.HCM hiện có giá trên 80 triệu/m², trong khi phân khúc dưới 50 triệu/m² gần như không còn xuất hiện. Điều này khiến khả năng tiếp cận nhà ở của nhóm khách hàng trung lưu ngày càng thu hẹp.

Đáng chú ý, các khu vực vệ tinh và vùng giáp ranh ghi nhận mức giá phổ biến trong khoảng 65–80 triệu/m², hình thành một "vùng giá cân bằng" mới của thị trường. Tại ngưỡng giá này, người mua ở thực vẫn có thể cân đối tài chính để sở hữu nhà ở, trong khi nhà đầu tư vẫn có thể kỳ vọng vào dư địa tăng giá trong trung và dài hạn. Đồng thời, áp lực tài chính cũng thấp hơn đáng kể so với phân khúc cao cấp.

Nhờ đó, phân khúc 75–80 triệu/m² đang trở thành "điểm rơi thanh khoản", nơi tập trung phần lớn nhu cầu thực của thị trường trong giai đoạn hiện tại.

Khu Nam TP.HCM ghi nhận tín hiệu tích cực từ cả nguồn cung và nhu cầu thực

Trong bức tranh chung của thị trường, khu Nam TP.HCM đang thu hút sự quan tâm nhờ nguồn cung mới ngày càng hạn chế và nhu cầu ở thực tiếp tục hiện diện. Trong xu hướng đó, The Peak Garden được giới thiệu ra thị trường với định hướng đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư trung – dài hạn, nhờ lợi thế vị trí tại khu Nam cùng pháp lý rõ ràng và tiến độ xây dựng minh bạch.

Trong giai đoạn thị trường không còn tăng trưởng đồng đều, những dự án đáp ứng đúng nhu cầu thực và nằm trong vùng giá phù hợp được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt thanh khoản. The Peak Garden là một trong những dự án được kỳ vọng có thể đón đầu xu hướng này trong thời gian tới.