Phú Quốc cưỡng chế 6 hộ dân không giao đất phục vụ dự án APEC

Sáng 13-5, tại dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán, cơ quan chức năng của đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã triển khai cưỡng chế đối với 5 hộ dân không hợp tác giao mặt bằng dù đã được liên lạc nhiều lần.

Tại khu vực dự án Khu Đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ, 1 hộ dân dù đã được Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc trực tiếp vận động trước đó nhưng vẫn không chấp hành nên cũng bị cưỡng chế.

Song song với việc cưỡng chế, trong sáng cùng ngày, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc – đã có buổi tiếp và đối thoại với một số hộ dân có đất nằm trong khu vực dự án phục vụ APEC 2027.

Tại buổi đối thoại, sau khi nghe người đứng đầu chính quyền đặc khu Phú Quốc giải thích rõ các quy định pháp luật nên nhiều hộ dân đã tự nguyện ký vào biên bản bàn giao đất.

Tính đến thời điểm hiện tại, Phú Quốc đã đạt được những kết quả khả quan khi bàn giao hơn 70% mặt bằng cho các nhà thầu xây dựng các dự án phục vụ APEC 2027, đảm bảo đúng và vượt tiến độ thi công đề ra. Để có được kết quả này là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị qua việc kiên trì vận động, thuyết phục và lắng nghe tâm tư của từng hộ dân.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết công tác giải phóng mặt bằng ở Phú Quốc thời gian qua rất gian nan vì khối lượng công việc quá lớn nhưng thời gian thì rất ngắn, rất khẩn trương.

Do đó, nhờ công tác vận động thuyết phục, trao đổi, giúp đỡ, chia sẻ với bà con nên bà con giao mặt bằng sớm, đạt hiệu quả cao.

Theo lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, việc cưỡng chế là biện pháp cuối cùng khi các hộ dân cố tình không giao mặt bằng dù đã nhiều lần đối thoại, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ

Cũng theo Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, trên tinh thần không chùn bước cũng như không để công việc bị sao nhãng thì chính quyền đặc khu Phú Quốc sẽ tiếp tục một cách thận trọng, chặt chẽ và làm việc quyết tâm, quyết liệt để gặp gỡ, trao đổi, giúp đỡ bà con có đất nằm trong các khu vực dự án.

"Những gì còn khó khăn trong khuôn khổ thì Phú Quốc sẽ giúp đỡ bà con hết mình, tạo điều kiện hết mình. Chúng tôi mong các nhà đầu tư, các nhà doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với Phú Quốc trong việc vận động bà con giao mặt bằng sớm. Biện pháp cuối cùng thì buộc phải cưỡng chế. Tôi hy vọng số lượng cưỡng chế sẽ không đáng kể vì thời gian qua đa số bà con ở Phú Quốc chấp hành rất tốt việc giao đất để phục vụ các dự án APEC" – ông Khoa khẳng định.

Bên cạnh các điểm "nóng", những tín hiệu tích cực vẫn đang lan tỏa tại các dự án khác như Hồ nước Dương Đông 2 - nơi nhận được sự đồng thuận rất cao từ phía người dân.

Chính quyền Phú Quốc khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với tinh thần quyết liệt, thận trọng và chặt chẽ. Mục tiêu không chỉ là có mặt bằng sạch để thi công các dự án phục vụ APEC mà còn là bảo vệ lợi ích chung, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng cho "đảo ngọc".