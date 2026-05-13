Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phú Quốc cưỡng chế 6 hộ dân không giao đất phục vụ dự án APEC

Theo Dung Hoàng | 13-05-2026 - 15:39 PM | Bất động sản

Chính quyền Phú Quốc khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với tinh thần quyết liệt, thận trọng và chặt chẽ trong quá trình đối thoại lẫn cưỡng chế.

Sáng 13-5, tại dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán, cơ quan chức năng của đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã triển khai cưỡng chế đối với 5 hộ dân không hợp tác giao mặt bằng dù đã được liên lạc nhiều lần.

Phú Quốc buộc phải cưỡng chế 6 hộ dân không giao đất phục vụ dự án APEC - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng triển khai quyết định cưỡng chế

Tại khu vực dự án Khu Đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ, 1 hộ dân dù đã được Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc trực tiếp vận động trước đó nhưng vẫn không chấp hành nên cũng bị cưỡng chế.

Song song với việc cưỡng chế, trong sáng cùng ngày, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc – đã có buổi tiếp và đối thoại với một số hộ dân có đất nằm trong khu vực dự án phục vụ APEC 2027.

Tại buổi đối thoại, sau khi nghe người đứng đầu chính quyền đặc khu Phú Quốc giải thích rõ các quy định pháp luật nên nhiều hộ dân đã tự nguyện ký vào biên bản bàn giao đất.

Tính đến thời điểm hiện tại, Phú Quốc đã đạt được những kết quả khả quan khi bàn giao hơn 70% mặt bằng cho các nhà thầu xây dựng các dự án phục vụ APEC 2027, đảm bảo đúng và vượt tiến độ thi công đề ra. Để có được kết quả này là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị qua việc kiên trì vận động, thuyết phục và lắng nghe tâm tư của từng hộ dân.

Phú Quốc buộc phải cưỡng chế 6 hộ dân không giao đất phục vụ dự án APEC - Ảnh 2.

Phú Quốc buộc phải cưỡng chế 6 hộ dân không giao đất phục vụ dự án APEC - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc đối thoại, chia sẻ với một số hộ dân ngay trong sáng 13-5. Từ buổi đối thoại này, nhiều hộ dân đã tự nguyện ký vào biên bản bào giao đất

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết công tác giải phóng mặt bằng ở Phú Quốc thời gian qua rất gian nan vì khối lượng công việc quá lớn nhưng thời gian thì rất ngắn, rất khẩn trương.

Do đó, nhờ công tác vận động thuyết phục, trao đổi, giúp đỡ, chia sẻ với bà con nên bà con giao mặt bằng sớm, đạt hiệu quả cao.

Phú Quốc buộc phải cưỡng chế 6 hộ dân không giao đất phục vụ dự án APEC - Ảnh 4.

Phú Quốc buộc phải cưỡng chế 6 hộ dân không giao đất phục vụ dự án APEC - Ảnh 5.

Theo lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, việc cưỡng chế là biện pháp cuối cùng khi các hộ dân cố tình không giao mặt bằng dù đã nhiều lần đối thoại, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ

Cũng theo Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, trên tinh thần không chùn bước cũng như không để công việc bị sao nhãng thì chính quyền đặc khu Phú Quốc sẽ tiếp tục một cách thận trọng, chặt chẽ và làm việc quyết tâm, quyết liệt để gặp gỡ, trao đổi, giúp đỡ bà con có đất nằm trong các khu vực dự án.

"Những gì còn khó khăn trong khuôn khổ thì Phú Quốc sẽ giúp đỡ bà con hết mình, tạo điều kiện hết mình. Chúng tôi mong các nhà đầu tư, các nhà doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với Phú Quốc trong việc vận động bà con giao mặt bằng sớm. Biện pháp cuối cùng thì buộc phải cưỡng chế. Tôi hy vọng số lượng cưỡng chế sẽ không đáng kể vì thời gian qua đa số bà con ở Phú Quốc chấp hành rất tốt việc giao đất để phục vụ các dự án APEC" – ông Khoa khẳng định.

Phú Quốc buộc phải cưỡng chế 6 hộ dân không giao đất phục vụ dự án APEC - Ảnh 6.

Phú Quốc buộc phải cưỡng chế 6 hộ dân không giao đất phục vụ dự án APEC - Ảnh 7.

Chính quyền Phú Quốc khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với tinh thần quyết liệt, thận trọng và chặt chẽ trong quá trình cưỡng chế các hộ dân cố tình không giao mặt bằng phục vụ các dự án APEC

Bên cạnh các điểm "nóng", những tín hiệu tích cực vẫn đang lan tỏa tại các dự án khác như Hồ nước Dương Đông 2 - nơi nhận được sự đồng thuận rất cao từ phía người dân.

Chính quyền Phú Quốc khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với tinh thần quyết liệt, thận trọng và chặt chẽ. Mục tiêu không chỉ là có mặt bằng sạch để thi công các dự án phục vụ APEC mà còn là bảo vệ lợi ích chung, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng cho "đảo ngọc".

Theo Dung Hoàng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xuân Cầu Holdings và Sunshine Group chuẩn bị khởi công bến du thuyền cao cấp đầu tiên trên sông Hồng tại dự án “nóng” bậc nhất lúc này

Xuân Cầu Holdings và Sunshine Group chuẩn bị khởi công bến du thuyền cao cấp đầu tiên trên sông Hồng tại dự án “nóng” bậc nhất lúc này Nổi bật

TP.HCM siết xây mới chung cư cao tầng ở trung tâm: Giai đoạn tới sẽ không còn là cuộc chơi “mua ở đâu cũng tăng”

TP.HCM siết xây mới chung cư cao tầng ở trung tâm: Giai đoạn tới sẽ không còn là cuộc chơi “mua ở đâu cũng tăng” Nổi bật

Khi Đồng Nai bước vào chu kỳ phát triển mới, thị trường bất động sản sẽ thay đổi ra sao?

Khi Đồng Nai bước vào chu kỳ phát triển mới, thị trường bất động sản sẽ thay đổi ra sao?

15:30 , 13/05/2026
Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân: “Tôi đã khóc khi đọc nghị quyết tháo gỡ cho doanh nghiệp bất động sản”

Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân: “Tôi đã khóc khi đọc nghị quyết tháo gỡ cho doanh nghiệp bất động sản”

14:40 , 13/05/2026
Cao tốc kết nối 2 đô thị nhóm giàu bậc nhất Việt Nam khai thác, Vũng Tàu đón vận hội mới

Cao tốc kết nối 2 đô thị nhóm giàu bậc nhất Việt Nam khai thác, Vũng Tàu đón vận hội mới

13:30 , 13/05/2026
Từ thành phố du lịch đến trung tâm tài chính quốc tế: Giới tinh hoa tìm kiếm gì ở Đà Nẵng?

Từ thành phố du lịch đến trung tâm tài chính quốc tế: Giới tinh hoa tìm kiếm gì ở Đà Nẵng?

13:30 , 13/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên