Từ thành phố du lịch đến trung tâm tài chính quốc tế: Giới tinh hoa tìm kiếm gì ở Đà Nẵng?

Mỗi quý, David Lim - chuyên gia tư vấn tài chính đến từ Singapore - đều dành ít nhất 2 tuần làm việc tại Đà Nẵng để gặp đối tác và khảo sát cơ hội đầu tư. Sau nhiều chuyến đi, anh không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi của thành phố ven sông Hàn.

"Đà Nẵng đang khác rất nhanh. Thành phố không còn là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần mà bắt đầu có dáng dấp của một trung tâm kinh doanh mới", anh nhận xét.

Theo David, cùng với các kế hoạch phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế và Khu thương mại tự do (FTZ), nhu cầu lưu trú tại Đà Nẵng cũng đang thay đổi rõ rệt. Thay vì thu hút khách du lịch ngắn ngày, thành phố bắt đầu xuất hiện nhiều nhóm khách có nhu cầu ở dài ngày để làm việc, giao thương và kết hợp nghỉ dưỡng, đặc biệt là nhóm chuyên gia nước ngoài như David Lim.

Cùng với cú hích từ việc mở rộng địa giới hành chính sáp nhập Quảng Nam và đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông kết nối, Đà Nẵng đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, vượt ra khỏi giới hạn của một "thủ phủ du lịch" truyền thống.

Đà Nẵng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Nhiều năm qua, Đà Nẵng được xem là trung tâm du lịch lớn bậc nhất miền Trung nhờ lợi thế biển, khí hậu, hạ tầng và khả năng kết nối quốc tế. Tuy nhiên, định hướng phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế và Khu thương mại tự do đang mở ra cho thành phố vai trò mới: trở thành điểm đến của dòng vốn, doanh nghiệp quốc tế và cộng đồng chuyên gia toàn cầu.

Sự chuyển dịch này cũng làm thay đổi nhu cầu lưu trú. Xu hướng tệp khách "Bleisure" - kết hợp công tác (Business) và nghỉ dưỡng (Leisure) - đang xuất hiện ngày càng rõ nét. Nhóm khách này có yêu cầu rất khác khách du lịch truyền thống. Thay vì khách sạn ngắn hạn, họ ưu tiên các căn hộ cao cấp ngay trung tâm, thuận tiện gặp gỡ đối tác, di chuyển đến sân bay nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, tiện ích và trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Tệp khách "Bleisure" (kết hợp công tác và nghỉ dưỡng) trở thành động lực mới thúc đẩy nhu cầu lưu trú cao cấp tại trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương.

Ghi nhận tại một số dự án căn hộ cao cấp ven sông Hàn cho thấy mức giá cho thuê hiện đang vượt trội so với các thành phố lớn khác. Điển hình như phân khu The Panoma thuộc dự án Sun Cosmo Residence gần cầu Trần Thị Lý, mức giá thuê hiện đạt 18 triệu đồng/tháng cho căn studio và 25 triệu đồng đối với căn 1 phòng ngủ+. Riêng dòng căn 2 phòng ngủ được giới chuyên gia ngoại yêu chuộng, sẵn sàng trả 35 triệu đồng/tháng.

Theo giới đầu tư, khi một thành phố bước vào chu kỳ quốc tế hóa, chọn tài chính - thương mại quốc tế làm lĩnh vực phát triển trụ cột, bất động sản trung tâm sẽ là phân khúc hưởng lợi. Điều này từng diễn ra tại Singapore, Dubai hay Hong Kong… và Đà Nẵng được cho là đang đi theo quỹ đạo tương tự.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều du khách tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương kết hợp các chuyến công tác với hoạt động giải trí, với tỷ lệ 76% người được hỏi cho biết có kế hoạch này (theo Báo cáo Triển vọng Du lịch 2026 của Agoda), dư địa mở ra với phân khúc căn hộ cao cấp trung tâm, đa dạng tiện ích giải trí, nghỉ dưỡng sẽ càng thênh thang.

Bất động sản ven sông Hàn hưởng lợi

Trong bức tranh Đà Nẵng mới, khu vực trung tâm ven sông Hàn đang nổi lên như tâm điểm đón đầu nhu cầu lưu trú cao cấp. Đây là khu vực hiếm hoi hội tụ đồng thời nhiều lợi thế: nằm ngay lõi trung tâm, kết nối nhanh tới sân bay quốc tế, gần biển Mỹ Khê và sở hữu cảnh quan biểu tượng của thành phố.

Những sự kiện quốc tế như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng thu hút khách du lịch, khẳng định sức sống và giá trị độc tôn của bất động sản ven sông Hàn. Ảnh: Ánh Dương.

Quan trọng hơn, quỹ đất ven sông Hàn hiện không còn nhiều. Điều này khiến các dự án mới xuất hiện tại khu vực trung tâm ngày càng khan hiếm, đặc biệt là những dự án có khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực lẫn khai thác lưu trú dài ngày. Một trong những dự án đang thu hút sự chú ý là Symphony 5 - tòa tháp căn hộ cuối cùng thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence soi bóng sông Hàn của Sun Group.

Symphony 5 - tòa tháp căn hộ cuối cùng tại Sun Symphony Residence sở hữu vị trí trung tâm soi bóng bên dòng sông Hàn. Ảnh: Ánh Dương.

Tọa lạc sát mặt sông Hàn trên khu đất rộng 11.371 m2, mặt đường Lê Văn Duyệt, tòa căn hộ sở hữu vị trí trung tâm như dành riêng cho nhóm khách Bleisure khi vừa thuận tiện kết nối trung tâm tài chính - thương mại tương lai, vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng nhờ gần biển, bán đảo Sơn Trà và "một bước xuống phố".

Khác với mô hình căn hộ nghỉ dưỡng đơn thuần, Symphony 5 hướng đến không gian sống dành cho cộng đồng cư dân toàn cầu với tiêu chuẩn lưu trú dài hạn, thiết kế hiện đại và hệ tiện ích đồng bộ gồm: gym, yoga, spa, hồ bơi phong cách resort, tổ hợp công viên cây xanh lên đến 19.000m2, đường dạo bộ ven sông, bến du thuyền thượng lưu…

Không gian thương mại tại khối đế tòa Symphony 5 hoàn thiện trải nghiệm sống đẳng cấp cho tệp khách cao cấp. Ảnh: Sun Property.

Theo giới quan sát, khi Đà Nẵng dần trở thành trung tâm kinh tế - tài chính quốc tế, những dự án ven sông Hàn tại lõi trung tâm sẽ bước vào chu kỳ định giá mới. Giá trị bất động sản không chỉ đến từ sức hút du lịch của điểm đến mà còn gắn với nhu cầu sống, làm việc và lưu trú lâu dài của cộng đồng chuyên gia quốc tế.

Đó cũng là lý do Đà Nẵng đang trở thành tọa độ an cư mới của cư dân toàn cầu.