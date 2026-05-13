Mitsubishi Corporation, CapitaLand & Gamuda Land – 3 “ông lớn” quốc tế đổ bộ Đông Bắc TP.HCM

Những "mảnh ghép" quốc tế định hình chuẩn sống mới

Từ "thủ phủ FDI" của cả nước, Đông Bắc TP.HCM (tức Bình Dương trước đây), đang chuyển mình để hướng tới mô hình đô thị hiện đại, chất lượng sống cao. Quá trình đô thị hóa nhanh, xu hướng dịch chuyển cư dân khỏi trung tâm TP.HCM và sự gia tăng của tầng lớp chuyên gia nước ngoài đang thúc đẩy nhu cầu về môi trường sống chất lượng tại khu vực này.

Thay vì phát triển dự án đơn lẻ, các nhà phát triển ngoại mang đến những mô hình đại đô thị cao cấp được quy hoạch bài bản, hướng tới cộng đồng cư dân có chuẩn sống riêng biệt. Sự hiện diện đồng loạt của họ đang tái lập cục diện bất động sản cao cấp tại Đông Bắc TP.HCM.

Mới đây, Mitsubishi Corporation, tập đoàn thương mại và đầu tư tích hợp hàng đầu Nhật Bản, đã chính thức hiện diện tại Đông Bắc TP.HCM thông qua dự án Monrei Saigon. Dự án nằm trên trục Vành đai 3, Quốc lộ 13 và Nguyễn Thị Minh Khai, được định vị là tổ hợp đô thị cao tầng cao cấp kết hợp thương mại, dịch vụ. Monrei Saigon được phát triển theo tinh thần "Made in Japan", lấy chất lượng sống bền vững và trải nghiệm cư dân làm trọng tâm.

Điểm khác biệt là mô hình "Urban Hydrotherapy City", trong đó hệ thống nước trở thành hạ tầng chức năng cốt lõi nhằm phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, phục hồi và cân bằng thể chất, tinh thần. Theo ông Hisashi Ishiwata, Giám đốc Ban Phát triển Đô thị Đông Nam Á của Mitsubishi Corporation, đây là bước đi quan trọng trong chiến lược dài hạn của tập đoàn tại Việt Nam.

CapitaLand Development lại đưa vào Đông Bắc mô hình đại đô thị theo chuẩn Singapore. Đầu năm 2022, doanh nghiệp tiếp nhận quỹ đất tại Thành phố mới Bình Dương để phát triển Sycamore, dự án quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam. Dự án được định hướng theo mô hình đô thị tích hợp với căn hộ, nhà phố, biệt thự cùng hệ thống thương mại, dịch vụ đồng bộ. Phân khu trung tầng tại đây dự kiến mở bán từ 65 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, Gamuda Land, nhà phát triển đô thị hàng đầu Malaysia, cũng để lại dấu ấn bằng dự án hướng tới đô thị xanh và thương mại tích hợp. Dự án của Gamuda Land ưu tiên không gian mở, cảnh quan xanh, trải nghiệm đi bộ và tích hợp nhiều tiện ích đời sống.

Sự hiện diện của ba "ông lớn" quốc tế cho thấy xu hướng phát triển đô thị lấy trải nghiệm con người làm trung tâm đang rõ nét tại Đông Bắc TP.HCM.

Điểm đầu tư hấp dẫn bậc nhất cho dòng vốn toàn cầu

Theo giới phân tích, sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của các tập đoàn quốc tế cho thấy Đông Bắc TP.HCM đang trở thành cực tăng trưởng mới của dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tính đến năm 2025, Bình Dương trước đây đã thu hút 4.488 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 42,6 tỷ USD. Sau sáp nhập, khu vực Đông Bắc tiếp tục giữ vai trò cực tăng trưởng công nghiệp, đô thị; riêng 4 tháng đầu năm 2026, TP.HCM thu hút gần 3,3 tỷ USD vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, ngày càng nhiều tập đoàn đa quốc gia hiện diện dày đặc tại đây. LEGO đầu tư hơn 1,3 tỷ USD để xây dựng nhà máy trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới tại VSIP III; Pandora chọn Đông Bắc để phát triển cơ sở sản xuất trang sức quy mô lớn sử dụng 100% năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó là sự mở rộng hiện diện của Warburg Pincus, Sembcorp, AEON, LOTTE cùng nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bán lẻ, logistics và hạ tầng. Khi các tập đoàn quốc tế liên tục mở rộng nhà máy và hạ tầng dịch vụ, nhu cầu về nhà ở cao cấp dành cho chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động tri thức cũng tăng nhanh. Hiện khu vực này có khoảng 45.000 chuyên gia và lao động trình độ cao đang sinh sống, làm việc.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc, Trưởng Bộ phận Tiếp thị Nhà ở CBRE Việt Nam, cho biết trong quý I/2026, Đông Bắc tiếp tục duy trì GRDP trong nhóm dẫn đầu và được dự báo tăng gần 9% trong giai đoạn tới. Động lực đến từ hệ sinh thái 30 khu công nghiệp quy mô lớn; đến năm 2030, khu vực này dự kiến đón thêm hơn 300.000 chuyên gia và lao động chất lượng cao nước ngoài, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Theo ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Đầu tư Savills Việt Nam, sự tham gia tích cực của các nhà phát triển lớn phản ánh kỳ vọng rõ nét vào chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Trong khi đó, TS. Nguyễn Sĩ Dũng đánh giá trục Đông Bắc TP.HCM là nơi hội tụ hạ tầng hiện đại như metro, Vành đai 3, Quốc lộ 13 mở rộng, Mỹ Phước - Tân Vạn và tuyến ven sông Sài Gòn. Trong đó, Monrei Saigon có lợi thế rõ rệt khi kết nối trực tiếp đến các trục hạ tầng trọng điểm này.

Với nền tảng công nghiệp, hạ tầng và dòng vốn FDI tích lũy suốt nhiều năm, Đông Bắc TP.HCM đang được đánh giá là cực tăng trưởng mới của bất động sản cao cấp phía Nam. Thị trường bất động sản cao cấp tại đây được kỳ vọng bước vào một giai đoạn phát triển mới.