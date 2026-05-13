Chính thức về tay Masterise Homes, khu tứ giác Bến Thành sắp có tháp đôi cao nhất Việt Nam

One Central Saigon là tổ hợp tích hợp mang thương hiệu quốc tế 5 sao đầu tiên tại Việt Nam, quy tụ khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon, khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Saigon, văn phòng hạng A+ ngay tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Tọa lạc ngay đối diện Chợ Bến Thành, với bốn mặt tiền hiếm tiếp giáp Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính thuộc Quận 1 trước đây, One Central Saigon sở hữu vị trí chiến lược bậc nhất TPHCM.

Được phát triển trên khu đất rộng 8.537 m², One Central Saigon bao gồm hai tòa tháp vươn cao trên khối đế thương mại – dịch vụ với 19.990 m² mặt bằng thương mại trải dài qua 7 tầng nổi và 6 tầng hầm.

Đặc biệt, hệ thống tầng hầm được kết nối trực tiếp với Ga Metro Bến Thành qua hành lang ngầm, giúp trung tâm thương mại liên thông với mạng lưới giao thông công cộng của thành phố.

Cùng với văn phòng hạng A+, khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon và khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Saigon, dự án hình thành một hệ sinh thái liền mạch, đáp ứng nhu cầu làm việc, lưu trú, cư trú, thương mại, dịch vụ và trải nghiệm ngay tại trung tâm Sài Gòn.

Kiến trúc của One Central Saigon được lấy cảm hứng từ hình tượng "Song Long Ngậm Ngọc" – biểu tượng văn hóa phương Đông gắn liền với sức mạnh, thịnh vượng và trí tuệ. Hai tòa tháp vươn cao và hội tụ quanh một điểm trung tâm, kiến tạo một ngôn ngữ kiến trúc đương đại mang đậm bản sắc Việt, không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, mà còn phản ánh tinh thần tự tin của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Với quy mô thuộc nhóm tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam và khu vực, One Central Saigon sở hữu kết cấu phức tạp, đòi hỏi sự đầu tư lớn, độ chính xác cao và sự tỉ mỉ trong từng giai đoạn thực thi.

Bên cạnh kiến trúc, chuẩn mực vận hành quốc tế là lớp giá trị thiết yếu khác làm nên vị thế của One Central Saigon. Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Saigon khai mở một chương mới trong phong cách sống siêu sang, còn khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon đánh dấu sự ra mắt lần đầu tiên của thương hiệu tại TP.HCM.

One Central Saigon ra mắt trong bối cảnh Việt Nam thu hút mạnh vốn quốc tế: GDP 2025 tăng 8,02%, FDI đạt kỷ lục 27,62 tỷ USD, TP.HCM đón 8,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 40,3%. Thị trường branded residences tăng 55% trong 5 năm, và Việt Nam được C9 Hotelworks xác định là nguồn cung tương lai quan trọng nhất khu vực.

Với Masterise Group, One Central Saigon tiếp nối danh mục bất động sản hàng hiệu quốc tế như Grand Marina Saigon (Marriott, JW Marriott) và The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand.