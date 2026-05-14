Toàn cảnh khu đô thị hơn 23.000 tỷ của Vinhomes, nằm giữa trung tâm công nghiệp và cảng biển tỷ đô
Dự án của Công ty Cổ phần Vinhomes có quy mô hơn 240 ha, với tổng mức đầu tư trên 23.218 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD). Đây là một trong những dự án trọng điểm tại khu vực cửa ngõ phía Nam Hải Phòng, giữ vai trò kết nối trục đô thị trung tâm với các khu công nghiệp và hệ thống cảng biển mới.
Dự án Vinhomes Golden City nằm trên trục phát triển năng động bậc nhất phía Đông Nam Hải Phòng. Đây là khu vực hiếm hoi tại Việt Nam hội tụ đủ 5 loại hình giao thông: Đường bộ (cao tốc), đường thủy nội địa, đường sắt, hàng không và cảng biển nước sâu, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối liên vùng và phát triển đô thị.
Vinhomes Golden City sở hữu vị trí chiến lược khi nằm giữa trục đường tỉnh 353, đường Phạm Văn Đồng và tuyến Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, tạo lợi thế lớn về kết nối giao thông. Từ đây, có thể dễ dàng tiếp cận Sân bay quốc tế Cát Bi, các trục đường thủy như sông Lạch Tray, sông Cấm và cụm cảng Đình Vũ - Lạch Huyện.
Trong tương lai, khi tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, tuyến Vành đai 2 và cảng Nam Đồ Sơn được hoàn thiện, năng lực kết nối của khu vực sẽ tiếp tục được nâng cao, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho toàn vùng.
Nhờ đó, thời gian di chuyển từ dự án tới các khu vực trọng điểm được rút ngắn đáng kể: hơn 10 phút đến trung tâm hành chính Thủy Nguyên, khoảng 20 phút tới cảng nước sâu Lạch Huyện, 15 phút tới cảng
Nam Đồ Sơn trong tương lai, 30 phút tới Hạ Long và khoảng 60 phút về Hà Nội. Lợi thế này góp phần gia tăng giá trị kết nối vùng và tiềm năng phát triển dài hạn cho dự án.
Theo quy hoạch, dự án dành khoảng 69,4 ha cho phát triển nhà ở với các sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu cư dân.
Bên cạnh đó, dự án được quy hoạch hệ thống tiện ích quy mô lớn với 5 công viên có tổng diện tích khoảng 40 ha, đi kèm các hạng mục dịch vụ và chuỗi tiện ích “all-in-one” cao cấp, hướng tới chuẩn sống quốc tế.
Tại công trường, nhịp độ thi công đang được duy trì khẩn trương, nhiều hạng mục được triển khai đồng loạt. Một số dãy nhà đã hoàn thành phần móng và đang tiếp tục thi công các tầng tiếp theo, trong khi hệ thống tiện ích nội khu cũng được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, từng bước hình thành diện mạo rõ nét cho dự án.
Dự án nằm giữa các khu công nghiệp quy mô lớn, trong đó đáng chú ý là Khu công nghiệp Tân Trào do Vinhomes làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích gần 227 ha, tổng vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng, được xem là một trong những hạt nhân thúc đẩy phát triển công nghiệp tại khu vực.
Theo định hướng, khu công nghiệp này sẽ phát triển theo mô hình công nghiệp – công nghệ, tập trung thu hút các lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, vật liệu mới và năng lượng sạch.
Song song đó, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát do
Vinhomes làm chủ đầu tư cũng đang được triển khai, với quy mô hơn 200,389 ha và tổng vốn trên 2.252 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, kể từ ngày 14/1/2024, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp tại khu vực Hải Phòng.
Khu công nghiệp Nam Tràng Cát dự kiến tạo việc làm cho khoảng 9.000–12.000 lao động, đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Không chỉ thúc đẩy phát triển công nghiệp, dự án còn góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, tăng thu ngân sách và tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ – thương mại, hướng tới tăng trưởng bền vững.
Khi các khu công nghiệp đi vào vận hành, nhu cầu nhà ở dự báo tăng mạnh, thúc đẩy khả năng lấp đầy tại Vinhomes Golden City. Nhờ vị trí gần các trung tâm công nghiệp - logistic, hạ tầng thuận tiện và tiện ích đồng bộ, khu đô thị được kỳ vọng là điểm đến lý tưởng cho cộng đồng doanh nhân, các kỹ sư, chuyên gia đang kinh doanh, làm việc tại Hải Phòng và khu vực lân cận.
Bài và ảnh: Văn Đoan
An ninh Tiền tệ
Theo
An ninh Tiền tệ
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://antt.nguoiduatin.vn/toan-canh-khu-do-thi-hon-23000-ty-cua-vinhomes-nam-giua-trung-tam-cong-nghiep-va-cang-bien-ty-do-205260513145855166.htm
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM