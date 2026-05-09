Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Toàn cảnh khu đất ven hồ Đền Lừ sắp chuyển đổi từ nhà máy sang chung cư tại Hà Nội

Bài và ảnh: Văn Đoan | 09-05-2026 - 06:28 AM | Bất động sản

Thay thế những nhà xưởng hàng thập kỷ, khu đất 164 Nguyễn Đức Cảnh sẽ trở thành tổ hợp chung cư hiện đại. Dự án được kỳ vọng giải cơn khát nguồn cung căn hộ cao cấp tại khu vực phía Nam Thủ đô.

Toàn cảnh khu đất ven hồ sắp chuyển đổi từ nhà máy sang chung cư tại Hà Nội - Ảnh 1.

Khu đất số 164 Nguyễn Đức Cảnh (phường Tương Mai, Hà Nội) là một trong những quỹ đất công nghiệp hiếm hoi còn sót lại trong đường Vành đai 2,5. Với hơn 2,9 ha, nơi đây là trụ sở và nhà xưởng của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất (Vinawind).

Toàn cảnh khu đất ven hồ sắp chuyển đổi từ nhà máy sang chung cư tại Hà Nội - Ảnh 2.

Dự án đã được UBND TP Hà Nội đưa vào danh mục các khu đất thí điểm phát triển nhà ở thương mại từ tháng 4/2025. Theo đăng ký của chủ đầu tư, tiến độ triển khai dự kiến kéo dài trong giai đoạn 2025–2030.

Toàn cảnh khu đất ven hồ sắp chuyển đổi từ nhà máy sang chung cư tại Hà Nội - Ảnh 3.

Khu đất 164 Nguyễn Đức Cảnh sở hữu vị trí thuận lợi khi nằm gần trục đường Giải Phóng, một trong những tuyến huyết mạch phía Nam Thủ đô, cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 20 phút di chuyển. Đồng thời, khu vực này cũng tiếp cận dễ dàng với đường Vành đai 2, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực nội thành cũng như các cửa ngõ ra vào Hà Nội.

Toàn cảnh khu đất ven hồ sắp chuyển đổi từ nhà máy sang chung cư tại Hà Nội - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, dự án còn nằm gần tuyến đường Vành đai 2,5 trục giao thông quan trọng đang được đẩy nhanh thi công. Đáng chú ý, đây cũng tuyến dự kiến triển khai tuyến metro số 4 (Mê Linh – Sài Đồng – Liên Hà).

Toàn cảnh khu đất ven hồ sắp chuyển đổi từ nhà máy sang chung cư tại Hà Nội - Ảnh 5.

Ngoài ra, khu đất số 164 Nguyễn Đức Cảnh còn hưởng lợi từ tuyến Trương Định – Hoàng Mai – Vĩnh Tuy, nối từ ngã ba Nguyễn Đức Cảnh – Hồ Đền Lừ đến đường Tam Trinh. Hiện tuyến đường này đang được triển khai xây dựng, khi hoàn thiện sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông, đồng thời nâng cao khả năng kết nối và giá trị hạ tầng cho toàn khu vực.

Toàn cảnh khu đất ven hồ sắp chuyển đổi từ nhà máy sang chung cư tại Hà Nội - Ảnh 6.

Đặc biệt, dự án nằm đối diện công viên hồ Đền Lừ với diện tích mặt nước khoảng 7,56 ha. Đây là một trong những hồ điều hòa quan trọng của khu vực phía Nam thành phố, được bao quanh bởi hệ thống công viên và các tuyến đường giao thông đồng bộ.

Toàn cảnh khu đất ven hồ sắp chuyển đổi từ nhà máy sang chung cư tại Hà Nội - Ảnh 7.

Theo ghi nhận thực tế khu đất 164 Nguyễn Đức Cảnh chủ yếu là hệ thống nhà xưởng, kho bãi đã vận hành qua nhiều thập kỷ.

Toàn cảnh khu đất ven hồ sắp chuyển đổi từ nhà máy sang chung cư tại Hà Nội - Ảnh 8.

Xung quanh khu vực dự án là cộng đồng dân cư hiện hữu đông đúc, cùng với hàng loạt dự án như tòa HUD3, chung cư 25 Tân Mai, Khu đô thị Louis City.

Toàn cảnh khu đất ven hồ sắp chuyển đổi từ nhà máy sang chung cư tại Hà Nội - Ảnh 9.

Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất tiền thân là Xí nghiệp Điện khí Thống Nhất, được thành lập từ năm 1965. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa vào năm 2015. Đến đầu năm 2018, UBND TP Hà Nội đã tổ chức bán đấu giá toàn bộ phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tương đương hơn 6,7 triệu cổ phần (chiếm 46,9% vốn điều lệ).

Toàn cảnh khu đất ven hồ sắp chuyển đổi từ nhà máy sang chung cư tại Hà Nội - Ảnh 10.

Theo lần công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp gần nhất, Điện cơ Thống Nhất có vốn điều lệ hơn 243 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật là Mai Xuân Sơn, đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc tại CTCP T&T. Doanh nghiệp này cũng được giới thiệu là thành viên trong hệ sinh thái của T&T.

 Các 'huyền thoại' ngành sản xuất của Việt Nam như Hòa Phát, Tân Á Đại Thành, Bitis, KIDO đang làm bất động sản ra sao?

Bài và ảnh: Văn Đoan

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đi lao động ở nước ngoài, gom tiền mua nhà mặt phố, dù lãi 8 tỷ vẫn không bán: “Tôi có cần tiền đâu mà bán, để cho thuê mỗi năm thu hơn 800 triệu đồng"

Đi lao động ở nước ngoài, gom tiền mua nhà mặt phố, dù lãi 8 tỷ vẫn không bán: “Tôi có cần tiền đâu mà bán, để cho thuê mỗi năm thu hơn 800 triệu đồng" Nổi bật

Cò nhà đất bán giá ảo hết 'đất sống'

Cò nhà đất bán giá ảo hết 'đất sống' Nổi bật

Ngày mai: Sun Group sẽ khởi công dự án hơn 2.000 tỷ tại tỉnh có điểm cực Tây của Tổ quốc

Ngày mai: Sun Group sẽ khởi công dự án hơn 2.000 tỷ tại tỉnh có điểm cực Tây của Tổ quốc

06:24 , 09/05/2026
Lo nhà đầu tư dự án BT bị thiệt do giá đất tăng, HoREA có đề xuất mới

Lo nhà đầu tư dự án BT bị thiệt do giá đất tăng, HoREA có đề xuất mới

06:23 , 09/05/2026
Chủ doanh nghiệp mất gần 1 tỷ đồng sau cuộc gọi xưng danh 'cán bộ thuế'

Chủ doanh nghiệp mất gần 1 tỷ đồng sau cuộc gọi xưng danh 'cán bộ thuế'

19:08 , 08/05/2026
Diện mạo đường Nguyễn Tuân ngay lúc này

Diện mạo đường Nguyễn Tuân ngay lúc này

18:52 , 08/05/2026

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên