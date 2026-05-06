Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Toàn cảnh khu đất chỉ cách phường Sài Gòn một cây cầu, vừa khởi công xây dựng trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn | 06-05-2026 - 06:38 AM | Bất động sản

Thay thế đầm lầy bằng khối cao ốc 33 tầng và quảng trường rộng hàng trăm mét, trung tâm hành chính mới TP.HCM kỳ vọng đón 15.000 người mỗi ngày. Vị trí "vàng" giáp ba trục đường lớn, cách lõi đô thị chỉ một cây cầu Ba Son, mở ra triển vọng bứt phá cho bất động sản phía Đông.

Toàn cảnh khu đất chỉ cách phường Sài Gòn một cây cầu, vừa khởi công xây dựng trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ - Ảnh 1.

Mới đây, UBND TP.HCM cùng tập đoàn Sun Group đã chính thức tổ chức lễ khởi công trung tâm hành chính và quảng trường trung tâm TP.HCM mới tại vùng lõi khu đô thị Thủ Thiêm. Dự án có tổng mức đầu tư 29.600 tỷ đồng.

Toàn cảnh khu đất chỉ cách phường Sài Gòn một cây cầu, vừa khởi công xây dựng trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ - Ảnh 2.

Với quy mô khoảng 47 ha, dự án rộng gấp 2,5 lần công viên Tao Đàn (TP.HCM) và gấp 4 lần hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đây được xem là tổ hợp hành chính - văn hóa có tổng mức đầu tư lớn nhất cả nước tính đến hiện nay.

Toàn cảnh khu đất chỉ cách phường Sài Gòn một cây cầu, vừa khởi công xây dựng trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ - Ảnh 3.

Nổi bật nhất trong quy hoạch là khối trung tâm chính trị - hành chính cao 33 tầng. Bao quanh công trình này là nhà hát đa năng sức chứa 2.000 chỗ, hồ trung tâm hơn 12 ha và hệ thống hầm đậu xe ngầm.

Toàn cảnh khu đất chỉ cách phường Sài Gòn một cây cầu, vừa khởi công xây dựng trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ - Ảnh 4.

Trong tương lai, trung tâm hành chính mới TP.HCM sẽ trở thành “trái tim” điều hành của siêu đô thị 14 triệu dân, tích hợp hạ tầng số, với công suất phục vụ khoảng 15.000 người mỗi ngày. Trong đó gồm 6.000 cán bộ, công chức, viên chức; 2.000 lượt người giao dịch hành chính; 3.000 lượt khách đến công trình văn hóa; 3.000 khách tham quan công viên và khoảng 1.000 lao động.

Toàn cảnh khu đất chỉ cách phường Sài Gòn một cây cầu, vừa khởi công xây dựng trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ - Ảnh 5.

Dự án cũng có quảng trường trung tâm TP.HCM rộng hàng trăm mét, sẽ là “khoảng thở” cho lõi đô thị nhộn nhịp.

Toàn cảnh khu đất chỉ cách phường Sài Gòn một cây cầu, vừa khởi công xây dựng trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ - Ảnh 6.

Khu đất xây trung tâm hành chính và quảng trường trung tâm TP.HCM mới nằm đối diện khu đô thị Sala và trung tâm thương mại Thiso Mall, chỉ cách phường Sài Gòn một cây cầu Ba Son; giáp ranh ba trục đường chính là Mai Chí Thọ, Tố Hữu và Nguyễn Cơ Thạch, tạo thành một “trục trung tâm” hoàn chỉnh mới tại lõi Thủ Thiêm.

Toàn cảnh khu đất chỉ cách phường Sài Gòn một cây cầu, vừa khởi công xây dựng trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ - Ảnh 7.

Vị trí dự kiến xây dựng Trung tâm chính trị hành chính TP.HCM mới cách trung tâm phường Sài Gòn (quận 1 cũ) khoảng 3km, nằm trong lõi phát triển của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi được định hướng là trung tâm tài chính – thương mại và dịch vụ của TP.HCM trong tương lai.

Toàn cảnh khu đất chỉ cách phường Sài Gòn một cây cầu, vừa khởi công xây dựng trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ - Ảnh 8.

Khu đất nằm gần giao lộ Nguyễn Cơ Thạch – đường Vòng Cung, có thể kết nối trực tiếp với hầm Thủ Thiêm, cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm và xa lộ Hà Nội, tạo ra trục sườn nối liền trung tâm hiện hữu với trung tâm mới. Ảnh: Giao lộ đường Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ.

Toàn cảnh khu đất chỉ cách phường Sài Gòn một cây cầu, vừa khởi công xây dựng trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ - Ảnh 9.

Hiện khu đất xây dựng trung tâm hành chính mới TP.HCM vẫn là quỹ đất trống, xen lẫn một số khu vực đầm lầy. Phần lớn mặt bằng đã được phát quang, dọn dẹp cây cỏ.

Toàn cảnh khu đất chỉ cách phường Sài Gòn một cây cầu, vừa khởi công xây dựng trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ - Ảnh 10.

Phía trong công trường, máy móc đã được huy động, công nhân đang san lấp mặt bằng sơ bộ và chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cho giai đoạn thi công tiếp theo.

Toàn cảnh khu đất chỉ cách phường Sài Gòn một cây cầu, vừa khởi công xây dựng trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ - Ảnh 11.

Trong tương lai, vị trí này sẽ hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng chiến lược gồm các tuyến vành đai 2, 3, 4; cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và các trục cao tốc liên vùng; ga metro, ga đường sắt quốc gia Thủ Thiêm; cũng như hệ thống hàng không gồm sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

 Số phận trái ngược của 5 toà nhà cao nhất TP.HCM: Nơi là máy in tiền, nơi là ám ảnh nợ xấu

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Ngưỡng nộp thuế cho thuê nhà có sự thay đổi lớn, người cho thuê cần đặc biệt chú ý

Tin vui: Ngưỡng nộp thuế cho thuê nhà có sự thay đổi lớn, người cho thuê cần đặc biệt chú ý Nổi bật

TS. Nguyễn Văn Đính: Đã đến lúc phải xóa bỏ cách gọi tồn tại nhiều năm qua như “cò nhà đất”, “cò bất động sản”

TS. Nguyễn Văn Đính: Đã đến lúc phải xóa bỏ cách gọi tồn tại nhiều năm qua như “cò nhà đất”, “cò bất động sản” Nổi bật

Tuyến cao tốc hơn 25.000 tỷ do Sun Group đề xuất, kết nối tới nơi từng "sôi sục" vì sốt đất có diễn biến mới

Tuyến cao tốc hơn 25.000 tỷ do Sun Group đề xuất, kết nối tới nơi từng "sôi sục" vì sốt đất có diễn biến mới

06:35 , 06/05/2026
Khu du lịch 6.000 tỷ đồng từng lớn nhất Đông Nam Á của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tung chương trình đặc biệt trong duy nhất 1 ngày

Khu du lịch 6.000 tỷ đồng từng lớn nhất Đông Nam Á của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tung chương trình đặc biệt trong duy nhất 1 ngày

06:31 , 06/05/2026
Hơn 1.000 ngày thi công, Việt Nam tạo nên công trình vượt biển dài nhất lịch sử, giữ vững kỷ lục suốt gần một thập kỷ

Hơn 1.000 ngày thi công, Việt Nam tạo nên công trình vượt biển dài nhất lịch sử, giữ vững kỷ lục suốt gần một thập kỷ

06:30 , 06/05/2026
Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát dự kiến thu hồi gần 8.000ha đất, chi 290.000 tỷ đồng để GPMB làm siêu dự án “kỳ tích sông Hồng” 27 tỷ USD

Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát dự kiến thu hồi gần 8.000ha đất, chi 290.000 tỷ đồng để GPMB làm siêu dự án “kỳ tích sông Hồng” 27 tỷ USD

06:29 , 06/05/2026

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên