Khu du lịch 6.000 tỷ đồng từng lớn nhất Đông Nam Á của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tung chương trình đặc biệt trong duy nhất 1 ngày

Trên fanpage chính thức của Khu du lịch Đại Nam vừa thông báo về ưu đãi đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026).

Theo đó, trong ngày duy nhất 19/5/2026, khu du lịch áp dụng chương trình ưu đãi quy mô lớn với miễn phí vé vào cổng và giảm 50% toàn bộ vé dịch vụ. Ưu đãi áp dụng cho hầu hết các hạng mục như xe lửa điện, trò chơi giải trí, tắm biển nhân tạo, tham quan vườn thú, lưu trú khách sạn, xe đạp đôi… ngoại trừ dịch vụ ăn uống.

Chương trình được triển khai nhằm thể hiện lòng tri ân vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đồng thời tạo điều kiện để du khách tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ đa dạng của khu du lịch trong dịp lễ ý nghĩa.

Khu du lịch Đại Nam nằm ở TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí khoảng 6.000 tỷ đồng và sau đó bắt đầu mở cửa đón du khách từ ngày 11 tháng 9 năm 2008 đến nay.

Công trình này được xây dựng bởi ông Huỳnh Uy Dũng (còn được biết đến với tên gọi Dũng "lò vôi"). Hiện ông Huỳnh Uy Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch này.

Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn.

Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ.﻿