Khu du lịch 6.000 tỷ đồng từng lớn nhất Đông Nam Á của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tung chương trình đặc biệt trong duy nhất 1 ngày

Ngọc Lan | 06-05-2026 - 06:31 AM | Bất động sản

Khu du lịch Đại Nam áp dụng chương trình ưu đãi quy mô lớn với miễn phí vé vào cổng và giảm 50% toàn bộ vé dịch vụ chỉ trong ngày duy nhất 19/5/2026.

Trên fanpage chính thức của Khu du lịch Đại Nam vừa thông báo về ưu đãi đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026).

Theo đó, trong ngày duy nhất 19/5/2026, khu du lịch áp dụng chương trình ưu đãi quy mô lớn với miễn phí vé vào cổng và giảm 50% toàn bộ vé dịch vụ. Ưu đãi áp dụng cho hầu hết các hạng mục như xe lửa điện, trò chơi giải trí, tắm biển nhân tạo, tham quan vườn thú, lưu trú khách sạn, xe đạp đôi… ngoại trừ dịch vụ ăn uống.

Chương trình được triển khai nhằm thể hiện lòng tri ân vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đồng thời tạo điều kiện để du khách tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ đa dạng của khu du lịch trong dịp lễ ý nghĩa.

Khu du lịch Đại Nam nằm ở TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí khoảng 6.000 tỷ đồng và sau đó bắt đầu mở cửa đón du khách từ ngày 11 tháng 9 năm 2008 đến nay.

Công trình này được xây dựng bởi ông Huỳnh Uy Dũng (còn được biết đến với tên gọi Dũng "lò vôi"). Hiện ông Huỳnh Uy Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch này.

Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn.

Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ.﻿

Ngọc Lan

Nhịp Sống Thị Trường

Tin vui: Ngưỡng nộp thuế cho thuê nhà có sự thay đổi lớn, người cho thuê cần đặc biệt chú ý

TS. Nguyễn Văn Đính: Đã đến lúc phải xóa bỏ cách gọi tồn tại nhiều năm qua như "cò nhà đất", "cò bất động sản"

Hơn 1.000 ngày thi công, Việt Nam tạo nên công trình vượt biển dài nhất lịch sử, giữ vững kỷ lục suốt gần một thập kỷ

Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát dự kiến thu hồi gần 8.000ha đất, chi 290.000 tỷ đồng để GPMB làm siêu dự án "kỳ tích sông Hồng" 27 tỷ USD

Loạt doanh nghiệp vật liệu xây dựng có bước đi ít ai ngờ: Biến rác thành tài nguyên, tận dụng tro xỉ để sản xuất xi măng, bê tông

Thêm Văn Phú, T&T rút lui, liên danh siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng chưa từng có trong lịch sử nay chỉ còn Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát

