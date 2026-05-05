Thêm Văn Phú, T&T rút lui, liên danh siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng chưa từng có trong lịch sử nay chỉ còn Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Liên danh nhà đầu tư CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO), CTCP Tập đoàn Hòa Phát đã gửi văn bản đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo hình thức BT đối tác công tư - PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao - BT đến UBND TP Hà Nội và Sở Tài chính TP Hà Nội.

Điểm đáng chú ý, đến nay, liên danh nhà đầu tư chỉ còn 3 nhà đầu tư Đại Quang Minh, THACO và Hòa Phát.

﻿Trước đó, vào ngày 19/12/2025, liên danh các nhà đầu tư gồm Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng. Trong đó, Đại Quang Minh đóng vai trò đứng đầu đại diện liên danh.

Đến ngày 25/12, MIK Group có Công văn gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xin chủ động rút khỏi Liên danh các Nhà đầu tư thực hiện Dự án.

Khi đó, đại diện MIK Group cho biết đã thống nhất phương án xin rút khỏi Liên danh các Nhà đầu tư và chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình trong liên danh cho Đại Quang Minh, đơn vị đứng đầu Liên danh, theo thỏa thuận giữa các bên.

Theo văn bản đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án của liên danh Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát, dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.418 ha, bao gồm các thành phần chính: Trục đại lộ cảnh quan dài 80 km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí hơn 3.500 ha; các khu đất phát triển đô thị gần 3.300 ha; đất mặt nước khoảng 3.450 ha; đất hạ tầng kỹ thuật 256 ha; đất khác hơn 900 ha.



Dự án được chia 17 dự án thành phần với tổng mức đầu tư dự kiến 714.256 tỷ đồng (tương đương hơn 27 tỷ USD); trong đó vốn góp của liên danh 107.138 tỷ, còn lại là vốn huy động từ các nguồn khác. Tổng mức đầu tư tổng thể sẽ được xác định trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định phê duyệt dự án.

Liên danh nhà đầu tư dự kiến góp khoảng 107.138 tỷ đồng (tương đương hơn 4 tỷ USD), còn lại sẽ được huy động từ vốn vay ngân hàng, cổ đông, thành viên, các chủ thể khác, nguồn khác... Lãi vay được tạm tính 10,5%/năm và sẽ được cập nhật theo tình hình thực tế triển khai dự án.

Kế hoạch thực hiện dự án kéo dài khoảng 13 năm (2026 - 2038).