Động thái mới nhất của BRG và Sumitomo tại siêu dự án Thành phố thông minh 4,2 tỷ USD ở Đông Anh - nơi có tòa tháp tài chính cao 108 tầng

Dương Dương | 05-05-2026 - 15:31 PM | Bất động sản

Sumitomo và BRG mong muốn điều chỉnh gia tăng số lượng cư dân để phù hợp với các mục tiêu khai thác, đồng thời kỳ vọng góp phần giải quyết các vấn đề đô thị của Hà Nội.

Chiều 4/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã tiếp ông Yukihito Honda, Tổng Giám đốc điều hành Khối phát triển Đô thị đa dạng của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), theo Cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Trần Đức Thắng đánh giá cao vai trò tích cực của Tập đoàn Sumitomo trong việc hợp tác với Tập đoàn BRG của Việt Nam triển khai Dự án đô thị thông minh Bắc Hà Nội.

Vị này bày tỏ mong muốn, thông qua dự án, Hà Nội sẽ sớm hình thành khu đô thị thông minh, xanh, sạch, đẹp, qua đó góp phần tạo dấu ấn tích cực của các đối tác Nhật Bản và BRG đối với sự phát triển của Thủ đô.

Về Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội, ông Yukihito Honda, Tổng Giám đốc điều hành Khối phát triển Đô thị đa dạng của Tập đoàn Sumitomo bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản, cũng như chính quyền thành phố Hà Nội đối với dự án, khẳng định mong muốn đưa dự án trở thành một biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Ông Yukihito Honda cho biết, đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý và nghĩa vụ tài chính, đồng thời đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Sumitomo và BRG mong muốn điều chỉnh gia tăng số lượng cư dân để phù hợp với các mục tiêu khai thác, đồng thời kỳ vọng góp phần giải quyết các vấn đề đô thị của Hà Nội.

Đánh giá cao những đề xuất cụ thể của Tổng Giám đốc điều hành Khối phát triển Đô thị đa dạng của Tập đoàn Sumitomo, ông Trần Đức Thắng yêu cầu UBND Thành phố và các sở, ngành sớm có văn bản trả lời về số lượng dân số được phép bố trí ở Dự án đô thị thông minh Bắc Hà Nội. Đồng thời, đề nghị, sau khi có câu trả lời cụ thể, Sumitomo và đối tác BRG cần sớm triển khai thi công, bảo đảm các yêu cầu về tiến độ.﻿

Ông Yukihito Honda cho biết, Sumitomo có tổng tài sản khoảng 87 tỷ USD, với 80.000 nhân viên. Tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực, gồm: hạ tầng giao thông, năng lượng, tài nguyên, bất động sản, tài chính và công nghệ trên khắp thế giới.

Tập đoàn đã tham gia đầu tư, xây dựng và vận hành nhiều dự án lớn tại châu Á, châu Âu và châu Mỹ, tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các hệ thống giao thông hiện đại.

Trong những năm qua, Sumitomo đã tham gia nhiều dự án tại Việt Nam, trong đó có các dự án đường sắt đô thị, nhà máy nhiệt điện..., qua đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

