Toàn cảnh công trường cầu dây văng rộng nhất Hải Phòng: Tháp cao bằng tòa nhà 40 tầng, nằm sát vách dự án hơn 2 tỷ USD của Vingroup
Sở hữu vốn đầu tư 6.200 tỷ đồng, cầu Nguyễn Trãi không chỉ là biểu tượng kiến trúc "cánh buồm" cao 40 tầng, mà còn là trục xương sống kết nối trực tiếp lõi đô thị Hải Phòng với trung tâm hành chính - chính trị mới của thành phố.
Cầu Nguyễn Trãi có tổng mức đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng, trở thành một trong những công trình hạ tầng có quy mô vốn lớn nhất trong hệ thống các c xây cầu bắc qua sông Cấm. Dự án được định vị là "trục xương sống" kết nối lõi đô thị hiện hữu với Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của thành phố Hải Phòng theo mô hình đô thị đa trung tâm.
Dự án được chia thành 2 phần chính: xây dựng công trình với tổng mức đầu tư 4.416 tỷ đồng và thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng 1.819 tỷ đồng, qua đó góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị khu vực.
Đáng chú ý, đây sẽ là cầu dây văng dài nhất
Hải Phòng với tổng chiều dài khoảng 1.476m, trong đó cầu chính 550m. Cầu rộng 26,5m, bố trí 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp; cầu dẫn hai phía dài gần 925m. Công trình thiết kế vận tốc 80km/h.
Đặc biệt, công trình có 2 trụ tháp cao 111m, tương đương tòa nhà khoảng 35-40 tầng. Thiết kế tạo hình hai cánh buồm vươn khơi, biểu trưng cho khát vọng phát triển và hướng ra biển lớn của TP Hải Phòng.
Hơn nữa tại nút giao kết nối trực tiếp với đường Lê Thánh Tông, được tổ chức theo dạng vòng xuyến một chiều. Hệ thống gồm 2 nhánh vòng tròn, trong đó nhánh phải dài 675m, nhánh trái hơn 447m, bề rộng mỗi nhánh 10m, bảo đảm lưu thông liên tục, hạn chế xung đột giao cắt.
Ngoài ra, dự án tập trung cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Trãi từ 18m lên 43,5–50,5m, đồng bộ với nút giao Lê Hồng Phong nhằm tăng năng lực thông hành, giảm áp lực giao thông nội đô. Đồng thời, tuyến đường ven sông Cấm dài khoảng 2,27 km, rộng 28–40m cũng được xây dựng, kết nối từ đường Ngô Quyền đến khu vực cầu Hoàng Văn Thụ, cùng các tuyến nhánh ra đường Hoàng Diệu rộng 20–21m, hoàn thiện mạng lưới giao thông ven sông.
Theo ghi nhận thực tế tháng 4/2026, các tuyến đường dẫn đã cơ bản thành hình. Hiện, nhà thầu đang tập trung thi công phần cầu chính dây văng, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trọng điểm.
Theo đại diện nhà thầu, đến ngày 2/4, cầu chính đã hoàn thành 88/88 cọc khoan nhồi. Tổng khối lượng hoàn thành đạt gần 32% giá trị hợp đồng.
Đặc biệt, cầu Nguyễn Trãi nằm liền kề đại đô thị
Vinhomes Royal Island (Vũ Yên) và tổ hợp giải trí VinWonders, tạo trục tiếp cận trực tiếp tới trung tâm nghỉ dưỡng – giải trí quy mô lớn của Hải Phòng. Sự kết nối này rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đô thị – du lịch hiện đại, gia tăng sức hút đầu tư cho toàn bộ khu vực đảo Vũ Yên và vùng phụ cận.
Hơn nữa cây cầu này giữ vai trò trục kết nối chiến lược qua sông Cấm, liên thông quận Ngô Quyền cũ với
Trung tâm Hành chính – Chính trị mới Hải Phòng và các khu công nghiệp lớn như VSIP, Bến Rừng, Đình Vũ, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông xuyên tâm, gắn kết hiệu quả giữa khu vực đô thị cũ và không gian phát triển mới. Ảnh: Phạm Quang Thanh.
Khi đi vào khai thác, cầu Nguyễn Trãi sẽ rút ngắn quãng đường vận chuyển hàng hóa đến và đi từ Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, đồng thời tăng cường liên kết giữa sân bay với cực phát triển phía Bắc tại khu vực Bắc sông Cấm, góp phần nâng cao năng lực logistics của thành phố.
Đây là cây cầu thứ 6 bắc qua sông Cấm, sau các cầu Kiền, Bính, Hoàng Văn Thụ, Máy Chai và Bạch Đằng. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2027. Trong ảnh là cầu Hoàng Văn Thụ.
Bài và ảnh: Văn Đoan
