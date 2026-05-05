Đấu giá khu "đất vàng" hơn 4.400m2 ở Đồng Nai

Văn Quân | 05-05-2026 - 08:06 AM | Bất động sản

UBND TP Đồng Nai công bố sẽ tổ chức đấu giá khu đất Nhà khách 71 thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai cũ, trung tâm mặt tiền đường Hà Huy Giáp với diện tích hơn 4.400m2, giá trị ước tính hơn 104 tỷ đồng.

Ngày 4/5, UBND TP Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất Nhà khách 71 đường Hà Huy Giáp, phường Trấn Biên.

Nhà khách 71 thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai cũ với vị trí vàng nằm đối diện Thành ủy Đồng Nai

Theo đó, khu đất có diện tích hơn 4.400 m2 nằm ngay mặt tiền đường Hà Huy Giáp, đối diện trụ sở Thành ủy Đồng Nai. Đây là khu đất vàng vì có vị trí ngay trung tâm TP Đồng Nai, được quy hoạch đất thương mại dịch vụ.

Mức giá khởi điểm sẽ do UBND TP Đồng Nai phê duyệt. Ước tính giá trị khu đất khoảng hơn 104 tỉ đồng, chưa tính tài sản trên đất khoảng 5 tỉ đồng.

Đây là khu đất do Nhà khách 71 (thuộc Văn phòng Thành ủy Đồng Nai cũ, nay đã giải thể) và Trung tâm Giáo dục thường xuyên (nay đã di dời) sử dụng. Hiện khu đất được UBND TP Đồng Nai thu hồi giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất TP quản lý.

Văn Quân

Tiền Phong

