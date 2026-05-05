Tập đoàn Thụy Sĩ bắt tay “ông lớn” siêu du thuyền khảo sát 3.200km bờ biển Việt Nam, chọn tỉnh rộng thứ hai làm nơi xây "thiên đường du thuyền không phát thải” đầu tiên trên thế giới

Sáng 4/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có buổi tiếp xã giao ông Roland Staub, Chủ tịch Công ty FS Finance Suisse AG (Thụy Sĩ), trong khuôn khổ chuyến công tác và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng chào mừng ông Roland Staub đến thăm, đồng thời đánh giá cao những thành tựu mà FS Finance Suisse AG đã đạt được trong các lĩnh vực cốt lõi như quản lý tài sản, tư vấn đầu tư chiến lược, thành lập và vận hành các quỹ đầu tư toàn cầu, cũng như tư vấn phát triển các trung tâm tài chính quốc tế.

Chia sẻ tại cuộc gặp, Chủ tịch FS Finance Suisse AG cho biết doanh nghiệp đang xây dựng chiến lược phát triển dài hạn tại Việt Nam, tập trung vào một phân khúc đặc biệt của nền kinh tế toàn cầu. Trong đó, du lịch được xác định là lĩnh vực trọng tâm, với mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của từng địa phương, qua đó góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến không chỉ hấp dẫn về đầu tư mà còn đạt chuẩn du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế.

Trước mắt, doanh nghiệp dự kiến triển khai các dự án tại tỉnh Gia Lai.

Hoan nghênh định hướng này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng các ý tưởng và mục tiêu mà FS Finance Suisse AG đề xuất phù hợp với chiến lược thu hút đầu tư của Việt Nam. Đồng thời, nếu được triển khai hiệu quả, các dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực tăng trưởng bền vững và khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch, dịch vụ của địa phương.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán chủ trương tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có FS Finance Suisse AG, hoạt động hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp xã giao Chủ tịch Công ty FS Finance Suisse AG, Thụy Sĩ - Ảnh: VGP.

Trước đó, ngày 28/11/2025, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho CTCP ARQUE DEGI (trước đây là CTCP Lạc Việt Holdings) đối với 3 dự án gồm: Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Nam đầm Đề Gi (phân khu 16.1); Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi trung tâm đầm Đề Gi (phân khu 16.2); và Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Bắc đầm Đề Gi (phân khu 16.3). Tổng vốn đầu tư của 3 dự án đạt khoảng 8.554 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phía nhà đầu tư quy tụ nhiều tên tuổi quốc tế, gồm ông Roland K. Staub – Chủ tịch FS Finance Suisse AG (Thụy Sĩ), ông Timur Mohamed – Chủ tịch Công ty Palmer Johnson Inc. (Monaco) và ông Tống Đức Hiếu – Chủ tịch Tập đoàn Lạc Việt, đồng thời là Giám đốc CTCP ARQUE DEGI.

Theo định hướng phát triển, cốt lõi của chuỗi dự án tại Đầm Đề Gi là xây dựng khu vực này trở thành vùng “du thuyền không phát thải đầu tiên” tại châu Á cũng như trên thế giới. Toàn bộ cộng đồng tại đây dự kiến vận hành theo mô hình không phát thải, sử dụng năng lượng tái tạo, tích hợp công nghệ quản lý nước và hệ thống động lực xanh cho toàn bộ đội tàu.

Một điểm nhấn đáng chú ý là mỗi biệt thự tại Đầm Đề Gi được thiết kế như phần mở rộng trực tiếp của một siêu du thuyền.

Đại diện nhà đầu tư, ông Tống Đức Hiếu cho biết liên danh gồm Tập đoàn Lạc Việt, FS Finance Suisse (Thụy Sĩ) và thương hiệu siêu du thuyền Palmer Johnson đã tiến hành khảo sát toàn bộ 3.200 km bờ biển Việt Nam. Kết quả cho thấy khu vực miền Trung, đặc biệt là Gia Lai, sở hữu tài sản vô giá và không mai một theo thời gian là khí hậu biển, cảnh quan thiên nhiên và truyền thống văn hóa địa phương đậm đặc.

Trong đó, khu vực Đề Gi, Cát Tiến được đánh giá có tiềm năng phát triển thành khu kinh tế đặc biệt, hướng tới phục vụ giới siêu giàu toàn cầu. Đây cũng là nền tảng để phát triển các tổ hợp nghỉ dưỡng siêu sang, trung tâm tài chính quốc tế và hệ sinh thái các ngành kinh tế giá trị cao như hàng không vũ trụ, bán dẫn, logistics, siêu cảng, vận tải hàng không cargo, công nghệ 6G, kinh tế biển xanh, nông nghiệp hữu cơ – nông nghiệp thẳng đứng, cùng các trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế.

Hiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cho không gian phát triển đô thị, nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, du lịch và bến siêu du thuyền Đề Gi đã được địa phương phê duyệt.

Trên cơ sở đó, nhà đầu tư đề xuất phát triển một quần thể nghỉ dưỡng quy mô khoảng 5.200 ha, định vị là “điểm đến toàn cầu” với hệ sinh thái đa dạng gồm khách sạn, biệt thự nổi trên mặt đầm, biệt thự núi, khách sạn trên đồi, bến siêu du thuyền, sân golf, khu đô thị biển, làng nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng và “đảo tỷ phú”.

Giai đoạn khởi động của đại dự án sẽ tập trung tại khu vực đầm Đề Gi với 3 phân khu chính gồm Nam, Trung tâm và Bắc đầm Đề Gi, có diện tích lần lượt 225 ha, 187 ha và 160 ha, tạo nền móng cho một tổ hợp du lịch – đô thị biển quy mô lớn tại khu vực miền Trung.