Cú chuyển mình thần kỳ của Hạ Long: Sắp có công viên câu cá lớn nhất thế giới, rộng gấp 45 lần sân Mỹ Đình, quy mô lên đến 800 ha

Ngày 25/04/2026, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức ra mắt Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh – một đại đô thị biển quy mô lớn, nằm bên Vịnh Di sản thế giới.

Điểm nổi bật của đại đô thị này là bộ sưu tập tiện ích “all in one” sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới, với 7 hệ sinh thái nổi bật. Trong đó, hệ sinh thái nghỉ dưỡng – giải trí được xem là điểm nhấn, quy tụ loạt hạng mục quy mô như hệ thống khách sạn, resort 5 sao do các thương hiệu quốc tế vận hành; chuỗi casino tích hợp trong khách sạn; quần thể 12 sân golf, cùng công viên câu cá rừng ngập mặn quy mô lớn.

Đáng chú ý, công viên Wonder Mangrove - công viên câu cá rừng ngập mặn được giới thiệu có quy mô lên tới 800 ha, lớn nhất thế giới. Công trình mang đến những trải nghiệm câu cá độc đáo, kết hợp thư giãn giữa không gian thiên nhiên xanh rộng, tạo nên những phút giây dễ chịu cho cư dân và du khách.

Để dễ hình dung, quy mô công viên này còn vượt toàn bộ diện tích hồ Tây (hơn 500 ha) và lớn gấp khoảng 45 lần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (17,5 ha).

Không chỉ nổi bật về diện tích, hệ sinh thái rừng ngập mặn tại đây còn có khả năng hấp thụ carbon cao gấp 4 lần rừng trên cạn, đóng vai trò như “lá phổi xanh” khổng lồ, góp phần cải thiện chất lượng không khí và nâng cao chất lượng sống cho toàn khu đô thị.

Đặc biệt, dự án còn được bao bọc bởi “cỗ máy điều hòa” tự nhiên mang tên vịnh Hạ Long. Những luồng gió từ biển sẽ len lỏi vào các khu ở, góp phần điều hòa không khí, tạo môi trường sống trong lành, dễ chịu quanh năm.

Công viên câu cá rừng ngập mặn cũng sở hữu vị trí chiến lược khi tiếp giáp trực tiếp hệ thống sông – biển tự nhiên, tạo điều kiện lý tưởng để hình thành quần thể rừng ngập mặn quy mô lớn hiếm có.

Bên cạnh đó, dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long còn có sự hiện diện của công viên giải trí VinWonders quy mô 81 ha. Khu này được định hướng tái hiện các không gian theo chủ đề, từ những nền văn minh cổ đại như Ai Cập, Babylon, La Mã… đến các vùng đất trong truyền thuyết như thành phố Atlantis dưới đáy đại dương. Đồng thời khai thác các cảnh quan như thế giới băng tuyết hay rừng rậm nhiệt đới Amazon.

Đáng chú ý, tại VinWonders sẽ có công viên thủy cung lớn nhất thế giới với quy mô 24 ha, chứa hơn 450 triệu lít nước. Ở đây, gồm thủy cung nước mặn 12 ha chủ đề “Hai vạn dặm dưới biển” và thủy cung nước ngọt 12 ha chủ đề “Rừng rậm Amazon”, đặc biệt là nhà hàng kính dưới nước hơn 1.000 chỗ – lớn nhất thế giới.

Với quy mô hơn 6.200 ha, tọa lạc bên Vịnh Di sản thế giới, Vinhomes Global Gate Hạ Long sở hữu lợi thế hiếm có. Dự án hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, lấy nền tảng thiên nhiên kỳ vĩ để kiến tạo một không gian sống quy mô lớn, hướng tới những tiêu chuẩn cao cấp.

Vinhomes Global Gate Hạ Long được định hướng trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới theo chuẩn ISO 37125 – tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về đô thị bền vững. Kết hợp lợi thế vị trí bên Vịnh Di sản, dự án kiến tạo một hệ sinh thái sống toàn diện.

Phối cảnh tổng thể dự án.

Bên cạnh đó, hệ tiện ích “all in one” được quy hoạch theo chuẩn quốc tế, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt, học tập, làm việc và giải trí.

Trong tương lai gần, khi tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh đi vào vận hành, thời gian di chuyển giữa hai địa phương dự kiến rút ngắn xuống còn khoảng 23 phút. Nhờ đó, việc kết nối giữa Hạ Long và Hà Nội sẽ thuận tiện hơn, cho phép cư dân vừa tận hưởng không gian sống gần thiên nhiên, vừa duy trì công việc và các hoạt động tại Thủ đô.