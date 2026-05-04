Rời phố về quê với ngôi nhà chứa cả một vùng xanh mát

Theo Thúy Hiền | 04-05-2026 - 14:57 PM | Bất động sản

Rời căn chung cư chật hẹp giữa TP.HCM, gia chủ trở về quê nhà với một tâm nguyện giản dị: kiến tạo một không gian sống chất lượng hơn cho gia đình.

Ngôi nhà được hình thành từ một triết lý sống rõ ràng: đơn giản – vừa đủ. Không chạy theo sự dư thừa vật chất, mọi không gian và vật dụng đều được cân đo cẩn trọng, vừa vặn với nhu cầu thực tế của từng thành viên.

Khoảng sảnh phòng khách được “trả lại” cho thiên nhiên, trở thành một mảng xanh dịu mát. Ở đó, người mẹ có thể nằm võng xem tivi, tận hưởng gió trời mà không còn cảm giác bức bách như trong những khối hộp đô thị.

Tầng 2 và 3 được “rút bớt” những phần sàn không cần thiết, tạo nên giếng trời đưa ánh sáng len sâu vào lõi nhà. Không chỉ là giải pháp chiếu sáng, khoảng thông tầng này còn là nơi kết nối – nơi những đứa cháu và bà có thể nhìn thấy nhau, gọi nhau, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Ngôi nhà chọn cách loại bỏ phần thừa để làm nổi bật phần đủ. Và chính “phần đủ” ấy, khi được đặt đúng chỗ, lại trở nên sinh động và có chiều sâu mà không cần đến sự trang trí cầu kỳ.

Sự giản dị còn thể hiện rõ trong cách tổ chức giao thông và sinh hoạt. Từ cổng bước vào là chạm ngay không gian bếp – bàn ăn, nơi diễn ra phần lớn hoạt động của người mẹ và người vợ: đi chợ, nấu nướng, tiếp khách thân quen. Lối đi lên cầu thang cũng được bố trí trực tiếp, không cần vòng qua phòng khách – một lựa chọn thẳng thắn, phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Trong ngôi nhà này, bàn ăn là trung tâm. Không còn là phòng khách với chiếc tivi làm điểm tụ, mà chính bàn ăn trở thành nơi gắn kết: nơi ăn uống, trò chuyện, làm việc, hay đơn giản là cùng nhau ngồi lại như trong một quán cà phê quen thuộc. Khi mỗi người dần sống trong thế giới riêng qua điện thoại và thiết bị cá nhân, thì bàn ăn trở thành “không gian chung” đúng nghĩa – gần gũi và cần thiết hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, một khoảng trống được “cắt bỏ” ở tầng hai không chỉ tạo hình mà còn mang lại sự thông thoáng, như một khoảng thở nhẹ nhàng cho toàn bộ công trình.

