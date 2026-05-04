Siêu dự án metro 60.000 tỷ đồng nối tới sân bay lớn nhất Việt Nam 16 tỷ USD nhận chỉ đạo mới từ Chính phủ

Thanh Phong | 04-05-2026 - 14:04 PM | Bất động sản

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa có chỉ đạo mới về dự án metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành.

Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi các Bộ ngành và UBND TP Đồng Nai, thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về cơ chế đặc thù xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc giao các Bộ Công an, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường cho ý kiến đối với đề xuất, kiến nghị của UBND TP Đồng Nai về việc ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố và Sân bay Long Thành.

Trong đó, lưu ý làm rõ sự phù hợp với quy định pháp luật đối với các cơ chế đặc thù, thẩm quyền giải quyết và các vấn đề liên quan.

Ý kiến gửi về UBND TP Đồng Nai trước ngày 10/5/2026 để nghiên cứu, tiếp thu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai (nay là TP. Đồng Nai) đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố và Sân bay Long Thành.

Theo tờ trình, việc đầu tư tuyến metro kết nối trực tiếp từ TP HCM đến Trung tâm hành chính thành phố và sân bay Long Thành là giải pháp căn cơ nhằm bảo đảm năng lực vận chuyển hành khách khối lượng lớn, giảm tải cho hệ thống đường bộ, tăng cường kết nối liên vùng, phát huy hiệu quả khai thác Sân bay Long Thành, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị, dịch vụ theo định hướng giao thông công cộng.

Dự án kéo dài tuyến Metro số 1 đến Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai và kết nối Sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 60.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025-2029.

Tổng chiều dài tuyến phía Đồng Nai khoảng 41,4km, gồm 3 đoạn chính là đoạn 1 từ ga S0 - Tân Vạn đến ga Trung tâm hành chính mới TP Đồng Nai (ga SC) dài khoảng 6,1km; đoạn 2 từ ga SC đến ga SA (tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành) dài khoảng 28,2km và đoạn 3 vào Sân bay Long Thành dài khoảng 7,1km.

