Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về Luật đô thị đặc biệt cho TPHCM

Theo Lê Vĩnh, ảnh: Hoàng Triều | 04-05-2026 - 13:36 PM | Bất động sản

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những việc TPHCM đã xung phong, đi tắt đón đầu để thực hiện trong thời gian qua

Sáng 4-5, tại TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 12 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ngoài Chủ tịch Quốc hội, đơn vị bầu cử số 12 còn có các đại biểu: Trung tướng Dương Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy Tòa án Quân sự Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Đơn vị bầu cử số 12 gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thay mặt đơn vị bầu cử số 12 phát biểu.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong quý 1 năm nay, cả nước đạt mức tăng trưởng 7,83%. Riêng TPHCM đạt 8,27%, cao hơn mức bình quân của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những việc TPHCM đã xung phong, đi tắt đón đầu để thực hiện trong thời gian qua.

Tại cuộc làm việc vừa qua với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TPHCM kiến nghị tới đây sẽ có Nghị quyết mới thay thế cho Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điều này đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng ý.

Tại cuộc làm việc ở Bộ Chính trị trước đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng đề xuất ban hành Luật đô thị đặc biệt cho TPHCM. Đề xuất này cũng đã được Bộ Chính trị đồng ý.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh từ nay tới kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI (dự kiến diễn ra vào tháng 10, tháng 11-2026), Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ làm việc với Bộ Chính trị để có Nghị quyết mới.

Sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cùng Đảng ủy UBND TPHCM sẽ làm việc với Đảng ủy Quốc hội, Thường vụ Quốc hội nhiều lần. Từ đó, trình Quốc hội Luật đô thị đặc biệt cho TPHCM. Điều này tương tự như vừa qua Quốc hội đã ban hành Luật Thủ đô sửa đổi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh những cơ chế đặc thù, đặc biệt của TPHCM sẽ tương tự Luật Thủ đô sửa đổi vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh về thể chế, nếu Luật đô thị đặc biệt cho TPHCM được thông qua sẽ tháo gỡ khó khăn để thành phố có điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của thành phố.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong thời gian tới, Quốc hội sẽ tăng cường giám sát các dự án chậm triển khai, quy hoạch treo.

Liên quan đến bộ máy chính quyền cơ sở, MTTQ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay Bộ Nội vụ đang tiếp tục tham mưu việc sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương, các sở, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, vừa qua Quốc hội đã sửa các luật, giúp giảm gánh nặng thuế, trong đó có nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế. Quốc hội sẽ tăng cường giám sát, yêu cầu Chính phủ rà soát hệ thống an sinh xã hội đảm bảo sát với đặc thù đô thị lớn.

Trước những lo lắng của cử tri về tình trạng thực phẩm bẩn, thuốc giả, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách, tăng cường giám sát, yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, siết chặt quản lý thị trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm, dược phẩm và các mặt hàng khác.

