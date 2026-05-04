Cận cảnh đường 10 làn xe kết nối sân bay Long Thành với TPHCM

Theo Nguyễn Tuấn | 04-05-2026 - 12:39 PM | Bất động sản

Tỉnh lộ 25B với 10 làn xe, kết nối sân bay Long Thành với TPHCM qua cầu Cát Lái và Vành đai 3 TPHCM

Dự án nâng cấp đường 25B với chiều dài khoảng 13 km từ trung tâm phường Nhơn Trạch về Quốc lộ 51. Trong đó, đoạn từ trung tâm phường Nhơn Trạch đến Quốc lộ 51 dài hơn 9 km với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, khởi công tháng 12-2024 và dự kiến hoàn thành 30-6-2026.

Trong khi đó, đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang dài gần 4 km, với kinh phí hơn 600 tỉ đồng. Tuyến đường có lộ giới 80 m, gồm 6 làn xe dành cho ô-tô và 2 làn dành cho xe thô sơ và 2 làn hỗn hợp. Đến nay, dự án này cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tại khu vực nút giao với đường Vành đai 3 TPHCM đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng.

Đoạn từ trung tâm phường Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang dài gần 4 km gần như đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là một trong những dự án giúp kết nối sân bay Long Thành với TPHCM được TP Đồng Nai triển khai sẵn sàng khi sân bay đi vào hoạt động cuối năm 2026.

Tuyến đường 25B khi hoàn thành toàn bộ sẽ là tuyến đường đô thị đặc biệt, xuyên qua nhiều khu công nghiệp, đồng bộ với hệ thống cây xanh, vỉa hè, đường sắt đô thị

Cùng với tuyến đường 25C, tuyến đường 25B có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với TPHCM qua cầu Cát Lái, Vành đai 3 TPHCM

Tuyến đường có 2 làn xe thô sơ và 2 làn xe hỗn hợp

Và 6 làn xe ô tô

Vỉa hè lát đá và cây xanh trên tuyến đường

Hiện nay, phương tiện đã lưu thông từ Vành đai 3 TPHCM xuống đường 25B giảm tải cho Quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây.

