Cận cảnh nút giao rộng gấp 7 lần hồ Hoàn Kiếm, có đường nhánh dài gấp 6 lần nhịp chính cầu Nhật Tân kết nối trực tiếp tới siêu đô thị 18 tỷ USD tại Quảng Ninh
Nút giao Hạ Long Xanh có quy mô gần 80ha, nằm trên tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Công trình đóng vai trò kết nối trực tiếp vào Vinhomes Global Gate Hạ Long, đại đô thị có tổng mức đầu tư lên tới 18 tỷ USD.
Nút giao Hạ Long Xanh nằm tại Km6+700 trên tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng và diện tích khoảng 77,6ha. Dự án được khởi công từ cuối tháng 12/2020, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư.
Để hình dung về quy mô, diện tích nút giao tương đương gấp gần 7 lần hồ
Hoàn Kiếm và gấp rưỡi Công viên Thống Nhất. Công trình thuộc nhóm nút giao có diện tích lớn trong hệ thống hạ tầng giao thông khu vực. Với quy mô này, công trình hiện là nút giao lớn thứ hai trên địa bàn tỉnh, sau nút giao Đầm Nhà Mạc (khoảng 83ha).
Điểm nhấn kỹ thuật của dự án là hệ thống 8 nhánh rẽ dạng hoa thị với tổng chiều dài lên tới 9,6km, gấp 6 lần nhịp chính cầu Nhật Tân (1,5 km). Thiết kế này cho phép tổ chức giao thông liên hoàn, không xung đột giữa luồng xe từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và các trục đường nội tỉnh, đảm bảo lưu lượng vận tải lớn cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc.
Theo thiết kế, nền đường rộng 10,5m, mặt đường rộng 9,5m, lề đường mỗi bên 0,75m, đáp ứng yêu cầu khai thác và bảo đảm an toàn giao thông. Trong đó, cầu vượt có chiều dài hơn 360m, gồm 2 đơn nguyên độc lập cách nhau 2,5m. Mặt cầu mỗi đơn nguyên rộng 16m, bố trí 3 làn xe cơ giới và 1 làn xe hỗn hợp.
Hiện nay, hạng mục cầu vượt trên tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng được thiết kế theo phương án gác dầm Super T hai bên và các nhánh rẽ tại nút giao đã cơ bản hoàn thành, từng bước hình thành hệ thống kết nối đồng bộ với tuyến cao tốc.
Tuy nhiên, một phần tuyến đường kết nối từ nút giao đến đường tỉnh 338 hiện vẫn đang gặp nút thắt về mặt bằng. Việc sớm tháo gỡ điểm nghẽn này là điều kiện tiên quyết để phát huy tối đa công suất của nút giao 1.500 tỷ đồng, tránh tình trạng hạ tầng chờ dự án.
Để di chuyển vào tuyến đường này từ đường dân sinh, người dân buộc phải tự mở các lối đi tạm. Điều này khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Nút giao này giúp kết nối trực tiếp vào siêu đô thị
Vinhomes Global Gate Hạ Long. Với quy mô 6.200ha, đại dự án này có diện tích tương đương tổng diện tích 5 quận trung tâm Hà Nội trước sáp nhập cộng lại (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ) hoặc bằng diện tích thành phố Huế trước khi mở rộng.
Siêu dự án đô thị ven biển này có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 18 tỷ USD, là một trong những dự án có quy mô đầu tư lớn nhất của Vingroup, chỉ đứng sau đại dự án Khu đô thị thể thao Olympic với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, dự án còn góp phần tăng cường khả năng kết nối tới các khu công nghiệp trên địa bàn như KCN Sông Khoai, KCN Bắc Tiền Phong, KCN Nam Tiền Phong và KCN Đông Mai, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và thu hút đầu tư.
Khi đi vào khai thác, nút giao sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Quảng Yên đến Hải Phòng xuống còn khoảng 15 phút, thay vì phụ thuộc vào Quốc lộ 18 và Quốc lộ 10 như trước, qua đó tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút dòng vốn FDI vào địa phương.
Trong tương lai, nút giao Hạ Long Xanh giữ vai trò kết nối khu vực phía Tây của Quảng Ninh với trục cao tốc Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng. Công trình đồng thời mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy hoạt động của Khu kinh tế ven biển trên địa bàn.
Bài và ảnh: Văn Đoan
