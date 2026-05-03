Ngày 3-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Minh Cường (SN 1975), Lê Thanh Toàn (SN 1971; cùng ngụ xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Lục (SN 1988, ngụ xã Như Thanh, tỉnh hanh Hóa) về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Ba "đất tặc" này bị khởi tố do đã rủ nhau khai thác đất đồi mang bán, thu lời bất chính hơn 140 triệu đồng.

Ba "đất tặc" bị khởi tố. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, ngày 22-3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền và Công an xã Yên Thọ tổ chức kiểm tra và phát hiện tại khu vực đồi phía sau bãi tập kết cây keo của gia đình ông Trần Minh Cường có 2 máy xúc và 5 ô tô tải đang hoạt động xúc đất lên xe để vận chuyển ra khỏi khu vực, không bảo đảm thủ tục khai thác, vận chuyển theo quy định.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào tháng 2-2026, ông Cường cùng Toàn có rủ Lục để cùng nhau khai thác đất trên địa bàn xã Yên Thọ bán kiếm lời.

Nhóm này đã bàn bạc, thống nhất thỏa thuận góp máy và tiền để mua máy làm chung, lợi nhuận sẽ chia đều cho cả 3 người.

Cơ quan công an xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 26-2 đến ngày 22-3, các đối tượng đã khai thác và bán được 502 chuyến xe với khối lượng khoảng 3.500 m3 đất, tổng số tiền thu được trên 186 triệu đồng; trừ chi phí thu lợi bất chính 140 triệu đồng.

Kết quả giám định của Trung tâm phân tích và kiểm định địa chất, Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam xác định mẫu đất san lấp thuộc khoáng sản nhóm IV được quy định tại Nghị định 193/2025/NĐ-CP ngày 2-7-2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Địa chất và Khoáng sản, siết chặt điều kiện, rút ngắn thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.