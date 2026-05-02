Một công trình của Việt Nam vừa đạt 2 kỷ lục thế giới, được thi công thần tốc chỉ trong 7 tháng

Theo Tập đoàn Sun Group, ngày 12/2/2026, doanh nghiệp này chính thức khai trương phân khu Aqua Adventure tại Sun World Vũng Tàu, đánh dấu sự ra đời của công viên nước bên biển quy mô lớn và hiện đại hàng đầu khu vực.

Là phân khu chủ đạo của Sun World Vũng Tàu, công viên nước Aqua Adventure có diện tích 15 ha, quy tụ 20 trò chơi cùng gần 100 làn trượt tốc độ cao. Với quy mô nổi bật và việc ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, nơi đây nhanh chóng ghi dấu ấn trên bản đồ các công viên nước trong khu vực.

Đáng chú ý, dự án được thi công và hoàn thiện chỉ sau hơn 7 tháng triển khai. Aqua Adventure được chia thành 4 phân khu chủ đề, tái hiện các lớp trầm tích văn hóa và lịch sử Đông – Tây, từ không gian chợ nổi Nam Bộ, dấu tích hải trình châu Âu cổ, đến văn hóa Óc Eo – Phù Nam và những huyền thoại rừng hoang dã.

Công viên nước Sun World Vũng Tàu đón nhận kỷ lục thế giới.

Ngay trong ngày khai trương, công viên nước này đã xác lập 2 kỷ lục do Tổ chức Liên minh kỷ lục thế giới WorldKings ghi nhận . Cụ thể, trò chơi Thuyền nhân giao đấu (Aqua Warriors Battle) đạt kỷ lục “Siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới”, trong khi trò chơi Ốc đảo phiêu lưu (Adventure Oasis) được ghi nhận là “Tàu lượn nước siêu tốc dành cho trẻ em dài nhất thế giới”.

Bên cạnh các kỷ lục, công viên còn sở hữu loạt trò chơi lần đầu xuất hiện như: tàu lượn nước siêu tốc dài tới 348 m – thuộc nhóm dài nhất châu Á; dòng sông thử thách dài 400 m; trò chơi Twist ‘n’ Splash đầu tiên trong hệ thống Sun World; tổ hợp Ridehouse quy mô lớn; bể tạo sóng rộng 6.000 m² – lớn nhất trong các công viên Sun World; cùng sông lười dài tới 650 m...

Hệ thống trò chơi tại dự án.

Toàn bộ hệ thống trò chơi tại dự án được cung cấp và hợp tác vận hành bởi các đối tác hàng đầu thế giới như ProSlide, White Water West, Mack Rides… những thương hiệu có nhiều năm kinh nghiệm, từng tham gia thiết kế, chế tạo các trò chơi cho các công viên giải trí lớn như Disneyland hay Universal...

Song song với khu vui chơi, Sun World Vũng Tàu cũng được đầu tư hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, gồm chuỗi nhà hàng buffet trong nhà và ngoài trời, các quầy ẩm thực và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi và ăn uống của hàng nghìn du khách mỗi ngày.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm dự án Blanca City có quy mô 97 ha, Aqua Adventure trở thành điểm đến giải trí biển ngay trong lòng đô thị. Dự án không chỉ đóng vai trò cầu nối văn hóa, tôn vinh các giá trị truyền thống, mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái vui chơi – giải trí tại trung tâm Vũng Tàu, từng bước định vị khu vực trở thành điểm đến sôi động ở phía Đông Nam TP.HCM.