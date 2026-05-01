Động thái mới dự án trên 'đất vàng' phố Lò Đúc sau nhiều năm bỏ hoang
Dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, nhà ở tại 94 Lò Đúc (Hà Nội) cửa Tân Hoàng Minh chính thức khởi công sau nhiều năm ôm "đất vàng" bỏ hoang. Đây là dự án bất động sản thứ hai được doanh nghiệp triển khai tại Hà Nội sau khi ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn này trở lại.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh mới đây động thổ dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và nhà ở (tên thương mại D'Patrimony) trên khu đất rộng khoảng 11.200 m2 ở số 94 Lò Đúc (Hà Nội).
Dự án gồm các tòa tháp cao 19 tầng nổi, 5 tầng hầm. Sau khi hoàn thành, tổ hợp này dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 480 căn hộ thương mại, hơn 250 phòng khách sạn và 31 căn shophouse. Ảnh: Việt Linh.
Khu đất 94 Lò Đúc trước đây thuộc sở hữu của CTCP Cồn Rượu Hà Nội (Halico) - chủ thương hiệu rượu Vodka Hà Nội. Từ năm 2013, doanh nghiệp này đã chuyển nhà máy sản xuất về khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Trên khu đất này dự kiến xây tổ hợp cao ốc, tuy nhiên do nhiều vướng mắc dự án không triển khai, bỏ hoang lãng phí nhiều năm. (Ảnh tư liệu).
Cuối năm 2024, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo tiến hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trên địa bàn, trong đó có dự án 94 Lò Đúc. Lãnh đạo thành phố cho rằng dự án đã kéo dài nhiều năm, đến thời điểm này cần tập trung giải quyết, tháo gỡ nhằm chống lãng phí, không gây thiệt hại cho Nhà nước.
Theo ghi nhận, bên trong dự án đang được dọn dẹp mặt bằng, nhưng chưa có máy móc thi công...
Với Tân Hoàng Minh, đây là dự án bất động sản thứ hai được công ty triển khai tại Hà Nội sau khi Chủ tịch Đỗ Anh Dũng trở lại. Hồi tháng 3 năm ngoái, chủ đầu tư này xây dựng dự án căn hộ trên khu đất rộng 2,5 ha tại Ngọc Hồi.
Tân Hoàng Minh được thành lập vào năm 1993, được biết đến là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản hạng sang trên "đất vàng" Hà Nội. Năm 2022, ông Đỗ Anh Dũng bị bắt do liên quan đến vụ án thao túng trái phiếu xảy ra tại Tân Hoàng Minh. Từ đó, hoạt động đầu tư xây dựng của Tân Hoàng Minh chững lại. Sau khi khắc phục toàn bộ thiệt hại, ông Dũng tái xuất thương trường vào năm ngoái.
Theo Đình Phong
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/dong-thai-moi-du-an-tren-dat-vang-pho-lo-duc-sau-nhieu-nam-bo-hoang-post1839879.tpo
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM