Động thái mới dự án trên 'đất vàng' phố Lò Đúc sau nhiều năm bỏ hoang

Tân Hoàng Minh được thành lập vào năm 1993, được biết đến là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản hạng sang trên "đất vàng" Hà Nội. Năm 2022, ông Đỗ Anh Dũng bị bắt do liên quan đến vụ án thao túng trái phiếu xảy ra tại Tân Hoàng Minh. Từ đó, hoạt động đầu tư xây dựng của Tân Hoàng Minh chững lại. Sau khi khắc phục toàn bộ thiệt hại, ông Dũng tái xuất thương trường vào năm ngoái.