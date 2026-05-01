Rót hơn 2.400 tỷ lên đèo Ô Quý Hồ, Sa Pa có đại đô thị mới

Khởi công dự án nghìn tỷ ngay "tọa độ vàng" Ô Quý Hồ

Lễ khởi công khu đô thị sinh thái đồi chè Ô Quý Hồ diễn ra ngày 29/04/2026 tại Sa Pa.

Ngày 29/04/2026, tại khu vực đèo Ô Quý Hồ – một trong "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam, liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hồng Phong & Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương chính thức tổ chức lễ khởi công khu đô thị sinh thái đồi chè Ô Quý Hồ.

Sự kiện thu hút sự tham dự của đại diện chủ đầu tư, chính quyền địa phương, đối tác và đông đảo khách mời, đánh dấu bước khởi đầu cho một dự án quy mô lớn tại Sa Pa.

Quy mô gần 30ha, vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng

Phối cảnh dự án khu đô thị sinh thái đồi chè Ô Quý Hồ.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, khu đô thị sinh thái đồi chè Ô Quý Hồ có diện tích khoảng 29,3 ha với tổng vốn đầu tư 2.424 tỷ đồng. Về quy hoạch, với quy mô dân số khoảng 1.500 người, dự án gồm 358 căn nhà ở thương mại, trong đó có 65 căn liền kề và 293 căn biệt thự. Bên cạnh đó là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quy mô khoảng 300 phòng, cùng hệ thống hạ tầng xã hội như trường mầm non, trường liên cấp và các tiện ích đồng bộ. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào quý III/2030

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái kết hợp du lịch, khai thác địa hình đồi núi đặc trưng của Sa Pa.

Không chỉ là đô thị, mà là "hệ sinh thái trải nghiệm"

Khác với các dự án truyền thống, khu đô thị sinh thái đồi chè Ô Quý Hồ được định hướng phát triển thành một hệ sinh thái đa chức năng, bao gồm: Khu cảnh quan sinh thái; Khu dịch vụ – thương mại; Khu nghỉ dưỡng đồi cao; Khu văn hóa – cộng đồng.

Các phân khu được liên kết chặt chẽ, nhằm tạo nên một điểm đến tích hợp, nơi du khách có thể vừa nghỉ dưỡng, vừa trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên.

Giải bài toán "đến đông – ở ít" của du lịch Sa Pa

Dự án hướng tới gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú.

Một trong những điểm nghẽn của du lịch Sa Pa hiện nay là:

Lượng khách lớn nhưng thời gian lưu trú ngắn, trải nghiệm còn rời rạc

Dự án đồi chè Ô Quý Hồ được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán này thông qua: Tăng cường dịch vụ trải nghiệm; Phát triển du lịch trải nghiệm văn hoá nông nghiệp gắn với đồi chè; Tạo hệ sinh thái vui chơi – nghỉ dưỡng – ẩm thực.

Định hình xu hướng bất động sản sinh thái vùng cao

Sa Pa tiếp tục là điểm nóng phát triển bất động sản du lịch.

Việc khởi công khu đô thị sinh thái đồi chè Ô Quý Hồ không chỉ bổ sung nguồn cung mới cho thị trường, mà còn phản ánh xu hướng phát triển: Bất động sản gắn với sinh thái – trải nghiệm – bản sắc địa phương

Trong bối cảnh Sa Pa tiếp tục là điểm đến hàng đầu miền Bắc, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch và nghỉ dưỡng Tây Bắc.