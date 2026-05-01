Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rót hơn 2.400 tỷ lên đèo Ô Quý Hồ, Sa Pa có đại đô thị mới

Ánh Dương | 01-05-2026 - 13:30 PM | Bất động sản

Dự án khu đô thị sinh thái đồi chè Ô Quý Hồ quy mô hơn 2.400 tỷ đồng chính thức khởi công tại Sa Pa, mở ra mô hình đô thị – du lịch mới tại khu vực đèo huyền thoại Tây Bắc.

Khởi công dự án nghìn tỷ ngay "tọa độ vàng" Ô Quý Hồ

Rót hơn 2.400 tỷ lên đèo Ô Quý Hồ, Sa Pa có đại đô thị mới- Ảnh 1.

Lễ khởi công khu đô thị sinh thái đồi chè Ô Quý Hồ diễn ra ngày 29/04/2026 tại Sa Pa.

Ngày 29/04/2026, tại khu vực đèo Ô Quý Hồ – một trong "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam, liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hồng Phong & Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương chính thức tổ chức lễ khởi công khu đô thị sinh thái đồi chè Ô Quý Hồ.

Sự kiện thu hút sự tham dự của đại diện chủ đầu tư, chính quyền địa phương, đối tác và đông đảo khách mời, đánh dấu bước khởi đầu cho một dự án quy mô lớn tại Sa Pa.

Quy mô gần 30ha, vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng

Rót hơn 2.400 tỷ lên đèo Ô Quý Hồ, Sa Pa có đại đô thị mới- Ảnh 2.

Phối cảnh dự án khu đô thị sinh thái đồi chè Ô Quý Hồ.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, khu đô thị sinh thái đồi chè Ô Quý Hồ có diện tích khoảng 29,3 ha với tổng vốn đầu tư 2.424 tỷ đồng. Về quy hoạch, với quy mô dân số khoảng 1.500 người, dự án gồm 358 căn nhà ở thương mại, trong đó có 65 căn liền kề và 293 căn biệt thự. Bên cạnh đó là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quy mô khoảng 300 phòng, cùng hệ thống hạ tầng xã hội như trường mầm non, trường liên cấp và các tiện ích đồng bộ. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào quý III/2030

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái kết hợp du lịch, khai thác địa hình đồi núi đặc trưng của Sa Pa.

Không chỉ là đô thị, mà là "hệ sinh thái trải nghiệm"

Khác với các dự án truyền thống, khu đô thị sinh thái đồi chè Ô Quý Hồ được định hướng phát triển thành một hệ sinh thái đa chức năng, bao gồm: Khu cảnh quan sinh thái; Khu dịch vụ – thương mại; Khu nghỉ dưỡng đồi cao; Khu văn hóa – cộng đồng.

Các phân khu được liên kết chặt chẽ, nhằm tạo nên một điểm đến tích hợp, nơi du khách có thể vừa nghỉ dưỡng, vừa trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên.

Giải bài toán "đến đông – ở ít" của du lịch Sa Pa

Rót hơn 2.400 tỷ lên đèo Ô Quý Hồ, Sa Pa có đại đô thị mới- Ảnh 3.

Dự án hướng tới gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú.

Một trong những điểm nghẽn của du lịch Sa Pa hiện nay là:

Lượng khách lớn nhưng thời gian lưu trú ngắn, trải nghiệm còn rời rạc

Dự án đồi chè Ô Quý Hồ được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán này thông qua: Tăng cường dịch vụ trải nghiệm; Phát triển du lịch trải nghiệm văn hoá nông nghiệp gắn với đồi chè; Tạo hệ sinh thái vui chơi – nghỉ dưỡng – ẩm thực.

Định hình xu hướng bất động sản sinh thái vùng cao

Rót hơn 2.400 tỷ lên đèo Ô Quý Hồ, Sa Pa có đại đô thị mới- Ảnh 4.

Sa Pa tiếp tục là điểm nóng phát triển bất động sản du lịch.

Việc khởi công khu đô thị sinh thái đồi chè Ô Quý Hồ không chỉ bổ sung nguồn cung mới cho thị trường, mà còn phản ánh xu hướng phát triển: Bất động sản gắn với sinh thái – trải nghiệm – bản sắc địa phương

Trong bối cảnh Sa Pa tiếp tục là điểm đến hàng đầu miền Bắc, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch và nghỉ dưỡng Tây Bắc.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh chưa từng có tại dự án lớn nhất lịch sử 925.000 tỷ đồng của Vingroup: Người dân vác bao tải đi nhận tiền đền bù

Cảnh chưa từng có tại dự án lớn nhất lịch sử 925.000 tỷ đồng của Vingroup: Người dân vác bao tải đi nhận tiền đền bù Nổi bật

Toàn cảnh cửa ngõ sắp được đầu tư 6.300 tỷ để “đại phẫu”, mở rộng lên 14 làn xe ở TP.HCM

Toàn cảnh cửa ngõ sắp được đầu tư 6.300 tỷ để “đại phẫu”, mở rộng lên 14 làn xe ở TP.HCM Nổi bật

Hà Nội: Cảnh báo thông tin sai lệch để thổi giá bất động sản

Hà Nội: Cảnh báo thông tin sai lệch để thổi giá bất động sản

11:04 , 01/05/2026
Hà Nội: Quy định chi tiết công trình được xây dựng trên đất nông nghiệp khu vực bãi sông

Hà Nội: Quy định chi tiết công trình được xây dựng trên đất nông nghiệp khu vực bãi sông

09:26 , 01/05/2026
Tìm vật liệu cho dự án sân bay Cà Mau

Tìm vật liệu cho dự án sân bay Cà Mau

09:13 , 01/05/2026
Lô cốt metro Nhổn-ga Hà Nội án ngữ gần chục năm, phố trung tâm thành 'phố chết'

Lô cốt metro Nhổn-ga Hà Nội án ngữ gần chục năm, phố trung tâm thành 'phố chết'

09:03 , 01/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên