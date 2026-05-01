Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Cảnh báo thông tin sai lệch để thổi giá bất động sản

Theo Thanh Hiếu | 01-05-2026 - 11:04 AM | Bất động sản

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội và Website xuất hiện nhiều nội dung như “quy hoạch”, “dự án lớn”, “khu đô thị sắp triển khai" trên địa bàn xã Hạ Bằng. Tuy nhiên, UBND xã khẳng định thông tin trên là không chính xác và phát đi cảnh báo để người dân cảnh giác.

UBND xã Hạ Bằng (Hà Nội) vừa phát đi thông báo về việc đầu tư bất động sản không đúng trên địa bàn xã.

Theo UBND xã Hạ Bằng, thời gian gần đây, trên mạng xã hội và một số website xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo như “quy hoạch”, “phân lô bán nền”, “dự án lớn”, “khu đô thị sắp triển khai”…trên địa bàn xã.

UBND xã Hạ Bằng cho rằng, những thông tin này là không chính xác. Do một số đối tượng thổi phồng nhằm tạo tâm lý đầu cơ, đẩy giá đất tăng bất thường, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, gây thiệt hại tài sản cho người dân.

Hà Nội: Cảnh báo thông tin sai lệch để thổi giá bất động sản- Ảnh 1.

Một góc xã Hạ Bằng

Chính quyền địa phương khẳng định, đến nay chưa có văn bản chính thức nào về việc triển khai các dự án đô thị lớn trên địa bàn xã. Do đó, người dân cần thận trọng khi giao dịch đất đai, đặc biệt với các trường hợp “phân lô, tách thửa” chưa rõ pháp lý hoặc thông tin chưa được kiểm chứng.

UBND xã đề nghị người dân khi có nhu cầu thông tin về quy hoạch , đất đai cần chủ động liên hệ UBND xã để được cung cấp.

Các hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật hoặc lợi dụng thông tin quy hoạch để trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

UBND xã cũng đề nghị công an xã và các bộ phận liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp tự ý phân lô, tách thửa trái phép. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh chưa từng có tại dự án lớn nhất lịch sử 925.000 tỷ đồng của Vingroup: Người dân vác bao tải đi nhận tiền đền bù

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên