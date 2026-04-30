Toàn cảnh cửa ngõ sắp được đầu tư 6.300 tỷ để “đại phẫu”, mở rộng lên 14 làn xe ở TP.HCM

Bài và ảnh: Quốc Hoàng | 30-04-2026 - 08:26 AM | Bất động sản

Cuộc "đại phẫu" 6.300 tỷ đồng không chỉ xóa sổ nút thắt cổ chai kinh niên mà còn thiết lập mặt bằng giá mới cho bất động sản dọc Quốc lộ 13.

Toàn cảnh cửa ngõ sắp được đầu tư 6.300 tỷ để “đại phẫu”, mở rộng lên 14 làn xe ở TP.HCM - Ảnh 1.

Dù chỉ dài 6 km nhưng mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn qua TP.HCM) đang gánh luồng giao thông khổng lồ nối trung tâm TP.HCM với thủ phủ công nghiệp Bình Dương cũ. Đường sẽ được mở rộng lên 60 m, 10 đến 14 làn xe, gần bằng chiều rộng mặt cỏ sân Mỹ Đình. Với tổng vốn 6.300 tỷ đồng, đây được xác định là dự án trọng điểm của hạ tầng khu Đông Bắc, thay vì các phương án chỉnh trang cục bộ.

Toàn cảnh cửa ngõ sắp được đầu tư 6.300 tỷ để “đại phẫu”, mở rộng lên 14 làn xe ở TP.HCM - Ảnh 2.

Điểm đầu dự án tại nút giao chân cầu Bình Triệu được ví như "yết hầu" của mạng lưới giao thông nội đô. Việc nới rộng lên 60m tại vị trí này sẽ tạo ra một phễu hút luồng xe cực lớn, đồng bộ hóa năng lực thông xe với hệ thống đường Vành đai 2 hiện hữu.

Toàn cảnh cửa ngõ sắp được đầu tư 6.300 tỷ để “đại phẫu”, mở rộng lên 14 làn xe ở TP.HCM - Ảnh 3.

Hiện tuyến đường chỉ rộng từ 20-30m (tương đương 4-6 làn xe), tạo thành một nút thắt cổ chai Quốc lộ 13 khổng lồ giữa lòng đô thị nén. Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường như Savills, việc duy trì mật độ phương tiện quá tải không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn là rào cản lớn nhất ngăn dòng vốn FDI đổ vào khu Đông.

Toàn cảnh cửa ngõ sắp được đầu tư 6.300 tỷ để “đại phẫu”, mở rộng lên 14 làn xe ở TP.HCM - Ảnh 4.

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất của dự án mở rộng Quốc lộ 13 là hệ thống cầu cạn xuyên tâm dài hơn 3,5km với 4 làn xe độc lập. Việc tách dòng lưu thông cho thấy TP.HCM đang áp dụng tiêu chuẩn hạ tầng đa tầng hóa tương tự các mô hình cao tốc đô thị tại Tokyo hay Bangkok.

Toàn cảnh cửa ngõ sắp được đầu tư 6.300 tỷ để “đại phẫu”, mở rộng lên 14 làn xe ở TP.HCM - Ảnh 5.

Tại nút giao ngã tư Bình Phước — trung tâm điều phối logistics kết nối Quốc lộ 1A, phương án xây dựng hầm chui 2 chiều (mỗi chiều 2 làn) sẽ triệt tiêu các điểm xung đột cắt ngang. Điều này giúp tối ưu hóa công suất vận hành cho mạng lưới xe tải trọng lớn di chuyển giữa các khu công nghiệp trọng điểm phía Nam về cảng biển.

Toàn cảnh cửa ngõ sắp được đầu tư 6.300 tỷ để “đại phẫu”, mở rộng lên 14 làn xe ở TP.HCM - Ảnh 6.

Thách thức lớn nhất hiện nay là khối lượng giải phóng mặt bằng khổng lồ dọc hành lang đô thị nén. Việc chuyển đổi hàng nghìn mét vuông đất thổ cư thành công trường đòi hỏi sự quyết liệt trong đầu tư công, bởi tiến độ đền bù sẽ quyết định thời điểm dự án "về đích" và giải ngân nguồn vốn ngân sách.

Toàn cảnh cửa ngõ sắp được đầu tư 6.300 tỷ để “đại phẫu”, mở rộng lên 14 làn xe ở TP.HCM - Ảnh 7.

Nằm sát trục xương sống này là đại đô thị Vạn Phúc City với quy mô 198ha. Việc thực hiện mở rộng Quốc lộ 13 lên 10-14 làn xe trong tương lai sẽ đóng vai trò trục chính định hình mô hình TOD, biến dự án này thành một "đô thị vệ tinh" chuẩn mực với kết nối giao thông xuyên suốt.

Toàn cảnh cửa ngõ sắp được đầu tư 6.300 tỷ để “đại phẫu”, mở rộng lên 14 làn xe ở TP.HCM - Ảnh 8.

Việc mở rộng lộ giới lên 60m được xem là "bảo chứng" dòng tiền cho các dãy shophouse bám trục quốc lộ. Khi giới hạn tiếp cận được phá bỏ, biên độ lợi nhuận và tính thanh khoản của bất động sản dọc Quốc lộ 13 sẽ tỉ lệ thuận với lưu lượng giao thương khổng lồ.

Toàn cảnh cửa ngõ sắp được đầu tư 6.300 tỷ để “đại phẫu”, mở rộng lên 14 làn xe ở TP.HCM - Ảnh 9.

Gần mặt tiền quốc lộ là tổ hợp Urban Green với 3 block cao 23 tầng. Việc tháo gỡ nút thắt giao thông sẽ rút ngắn 30-40% thời gian di chuyển vào trung tâm lõi, tác động trực tiếp đến biên độ tăng giá thứ cấp của phân khúc căn hộ thực tế tại khu vực Hiệp Bình Phước.

Toàn cảnh cửa ngõ sắp được đầu tư 6.300 tỷ để “đại phẫu”, mở rộng lên 14 làn xe ở TP.HCM - Ảnh 10.

Tại khu vực Hiệp Bình Chánh, các dự án nhà ở hiện hữu đang đứng trước làn sóng tái định giá lần hai. Knight Frank nhận định, khi trục 14 làn xe thông suốt, ranh giới thời gian giữa vùng ven và trung tâm tài chính sẽ bị xóa nhòa, biến các dự án cận quốc lộ thành trạm trung chuyển lý tưởng cho giới nhân sự chất lượng cao.

Toàn cảnh cửa ngõ sắp được đầu tư 6.300 tỷ để “đại phẫu”, mở rộng lên 14 làn xe ở TP.HCM - Ảnh 11.

Nhìn sang khu vực Bình Dương cũ, 12,7km Quốc lộ 13 đã được mở rộng lên 8 làn xe và đang khẩn trương hoàn thiện. Việc đẩy nhanh dự án mở rộng Quốc lộ 13 trên đất TP.HCM lúc này là mắt xích sống còn để đảm bảo sự đồng bộ trên toàn hành lang kinh tế, tránh gây nghẽn mạch dòng chảy hàng hóa liên vùng.

Toàn cảnh cửa ngõ sắp được đầu tư 6.300 tỷ để “đại phẫu”, mở rộng lên 14 làn xe ở TP.HCM - Ảnh 12.

Với mốc hoàn thành dự kiến vào năm 2028, công trường mở rộng Quốc lộ 13 sẽ bước vào những ngày thi công cao điểm. Từ một trục đường oằn mình cõng tải, tuyến cửa ngõ này sẽ lột xác thành đại lộ đa tầng hiện đại, giúp thiết lập mặt bằng mới cho thị trường xung quanh.

Bài và ảnh: Quốc Hoàng

