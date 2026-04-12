Người dân TP.HCM dỡ nhà, giao mặt bằng làm dự án Quốc lộ 13 mở rộng

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 11/4, dọc Quốc lộ 13 (dài 6km, từ cầu Vĩnh Bình đến cầu Bình Triệu, phường Hiệp Bình, TP.HCM), khoảng 10 hộ dân đang thực hiện việc dỡ nhà, bàn giao đất để thi công dự án Quốc lộ 13 mở rộng.

Một ngôi nhà nằm gần cầu Vĩnh Bình vừa được dỡ bỏ hoàn toàn, trả lại phần mặt bằng khoảng hơn 20 mét.

Tại khu vực gần cầu Bình Triệu, nhiều ngôi nhà đang được người dân gấp rút đập bỏ để kịp tiến độ bàn giao theo cam kết.

Tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 có tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 14.600 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM.

Dự án cần thu hồi đất của 1.041 trường hợp. Đến nay, địa phương đã chi trả bồi thường cho 598 trường hợp với tổng số tiền gần 4.400 tỷ đồng.

Theo UBND phường Hiệp Bình, hiện mới có 25 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Dự kiến việc di dời sẽ kéo dài đến tháng 12/2026.

Bà Lê Uyên Phương (ngụ đường số 3, Quốc lộ 13) cho biết, gia đình bà đã hoàn tất việc nhận đền bù, sẵn sàng bàn giao mặt bằng bất cứ lúc nào Nhà nước yêu cầu. "Phần đất của gia đình tôi được đền bù hơn 6 tỷ đồng, hôm sau sẽ bốc thăm tái định cư. Nói chung dự án có lâu rồi, mình cứ nghiêm chỉnh chấp hành thôi", bà Phương nói.

Người dân tháo dỡ nhà theo đúng cột mốc chính quyền đo đạc từ trước.

Nhiều căn nhà được dỡ bỏ hoàn toàn.

Nằm dọc tuyến đường lớn, hầu hết mặt bằng đều được sử dụng kinh doanh. Vì thế sau khi dỡ bỏ, các cửa hàng đều đặt bảng thông báo tạm dời đến địa chỉ mới.

Công ty cân Nhơn Hoà (đối diện Khu đô thị Vạn Phúc) dỡ bỏ khuôn viên cây xanh, trả lại mặt bằng sớm.

Ở điểm nối tiếp Quốc lộ 13(từ cầu Vĩnh Bình đi Bình Dương cũ), việc mở rộng đã hoàn thiện gần 90% (trước đây do tỉnh Bình Dương thực hiện).

Sau khi các hộ dân bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối để kịp về đích trong quý II/2026 (sau hơn 4 năm thi công).