Người dân TP.HCM dỡ nhà, giao mặt bằng làm dự án Quốc lộ 13 mở rộng
Để dự án mở rộng Quốc lộ 13 khởi công đúng tiến độ, một số hộ dân bắt đầu tháo dỡ nhà, trả mặt bằng; tuy vậy vẫn còn nhiều hộ dân chưa thống nhất phương án đền bù.
Tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng.
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 có tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 14.600 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM.
Người dân tháo dỡ nhà theo đúng cột mốc chính quyền đo đạc từ trước.
Nhiều căn nhà được dỡ bỏ hoàn toàn.
Nằm dọc tuyến đường lớn, hầu hết mặt bằng đều được sử dụng kinh doanh. Vì thế sau khi dỡ bỏ, các cửa hàng đều đặt bảng thông báo tạm dời đến địa chỉ mới.
Sau khi các hộ dân bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối để kịp về đích trong quý II/2026 (sau hơn 4 năm thi công).
Dự án mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn từ Bình Triệu tới ranh Bình Dương cũ) được đầu tư theo phương thức đối tác công tư: Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BОТ).
Theo thiết kế, tuyến đường sẽ được xây dựng rộng 60m với quy mô 10 - 14 làn xe. Cụ thể, phần cầu cạn có chiều dài khoảng 3,55km với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 80km/h; phần đường song hành xây dựng quy mô 8 - 10 làn xe, vận tốc thiết kế là 60km/h. Phần cầu Ông Dầu, cầu Đúc Nhỏ trên đường song hành xây dựng mỗi cầu gồm 2 đơn nguyên quy mô 4 làn xe mỗi cầu.
Toàn dự án có 10 vị trí giao cắt (2 nút giao khác mức gồm nút giao Bình Lợi và nút giao Bình Phước, 8 vị trí giao bằng). Dự án cũng xây dựng thêm 3 vị trí cầu đi bộ để người dân đi lại.
Dự án dự kiến khởi công vào tháng 1/2027, hoàn thành vào tháng 12/2028.
