Đồng loạt khởi công 7 “siêu dự án” tại TP.HCM dịp 30/4: Cú hích trăm nghìn tỷ cho hạ tầng và đô thị

Theo thông tin từ Sở Tài chính TP.HCM, thành phố đang gấp rút phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nhằm hoàn tất thủ tục, rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị để đảm bảo tiến độ khởi công đúng kế hoạch.

Nổi bật trong danh sách là dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM đặt tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng vốn đầu tư khoảng 31.500 tỷ đồng. Dự án có quy mô hơn 33 ha, nằm tại phường An Khánh, giáp các trục đường huyết mạch như Nguyễn Cơ Thạch, Tố Hữu và Mai Chí Thọ. Công trình được thiết kế phục vụ khoảng 15.000 người, bao gồm cư dân và khách tham quan. Trung tâm hành chính cao 26 tầng, gồm khối đế 6 tầng và tháp 20 tầng, mang hình dáng cánh cung, tạo điểm nhấn kiến trúc hiện đại và kết nối trực tiếp với quảng trường trung tâm và nhà hát Thủ Thiêm.

Một dự án đáng chú ý khác là Công viên cảnh quan Bến Nhà Rồng – Khánh Hội, có tổng vốn đầu tư khoảng 20.100 tỷ đồng. Trên diện tích 32 ha, dự án được điều chỉnh từ quy hoạch khu phức hợp sang công viên công cộng kết hợp mở rộng khu di tích Bảo tàng Hồ Chí Minh. Công trình mang ý nghĩa đặc biệt về lịch sử và giáo dục truyền thống, gắn với hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự kiến hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2/9.

Trong lĩnh vực giao thông, tuyến metro Bến Thành – Thủ Thiêm (tổng vốn khoảng 46.300 tỷ đồng) sẽ chính thức khởi công. Tuyến dài 5,6 km với 6 nhà ga, được nghiên cứu theo hình thức đối tác công – tư (PPP), do Tập đoàn Trường Hải (THACO) đề xuất thực hiện. Song song đó, dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm – sân bay Long Thành với vốn đầu tư khoảng 44.600 tỷ đồng cũng được triển khai. Tuyến đường dài hơn 42 km, quy mô 4–6 làn xe, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, giúp tăng cường kết nối liên vùng và thúc đẩy du lịch – logistics.

Ở quy mô lớn nhất, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư lên tới 128.872 tỷ đồng, được phát triển trên diện tích 571 ha. Dự án do liên danh Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty CP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding SA thực hiện. Trong giai đoạn 1, cảng đạt công suất 21 triệu TEU/năm, có khả năng tiếp nhận tàu lên tới 24.000 TEU. Dự án được kỳ vọng mang lại nguồn thu từ 34.000–40.000 tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm cho khoảng 6.000–8.000 lao động trực tiếp, góp phần đưa TP.HCM trở thành trung tâm trung chuyển hàng hải khu vực.

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế tại Hóc Môn (khoảng 59.000 tỷ đồng) – hướng tới xây dựng trung tâm đào tạo, nghiên cứu quy mô lớn. Đồng thời, Cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ (khoảng 50.800 tỷ đồng) sẽ góp phần tăng năng lực logistics và xuất nhập khẩu cho khu vực phía Nam.

Cùng thời điểm, Tập đoàn Becamex cũng đăng ký triển khai hàng loạt dự án tại TP.HCM, bao gồm khu công nghệ số tập trung, tổ hợp R&D, tháp đổi mới sáng tạo, khu hậu cần thông minh và khu công nghiệp công nghệ cao. Ở mảng an sinh, doanh nghiệp này dự kiến phát triển khoảng 6.200 căn nhà ở xã hội tại các khu vực Định Hòa và Việt Sing, góp phần giải bài toán nhà ở cho người lao động.