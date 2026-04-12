TP.HCM vừa có thêm 6 dự án được bán cho người nước ngoài

Theo danh sách công bố mới được công bố, nhiều dự án có quy mô đáng chú ý đã được đưa vào diện đủ điều kiện. Nổi bật là dự án khu nhà ở Một Thế Giới (The One World) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh phát triển, quy mô hơn 49,5ha, tổng vốn đầu tư vượt 1 tỷ USD, tọa lạc tại phường Thuận Giao (khu vực Bình Dương cũ).

Tại khu vực phường Bình Trưng (quận 2 cũ), hai dự án cũng được bổ sung gồm khu nhà ở của Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới (diện tích 5,77ha) và dự án của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Nhà Đoàn Nguyên (quy mô hơn 6ha)

Ở khu vực phía Tây thành phố, phường Bình Tây (quận 6 cũ) ghi nhận dự án chung cư kết hợp thương mại – dịch vụ do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Minh Anh đầu tư, triển khai trên khu đất số 765 và 751/8 Hồng Bàng với diện tích gần 5.658m².

Trong khi đó, phường Phú Định (quận 8 cũ) có dự án khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại – văn phòng của Công ty Cổ phần DHA-D One, quy mô hơn 8.050m², nằm trên trục Bến Bình Đông.

Danh sách 6 dự án nhà ở trên địa bàn TP.HCM vừa được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Dự án cuối cùng là khu căn hộ Phú Đông SkyOne, rộng hơn 5.300m², do Công ty TNHH Đầu tư Phú Đông 5 làm chủ đầu tư, tọa lạc trên trục ĐT-743A, khu phố Chiêu Liên, phường Tân Đông Hiệp.

Trước đó, vào đầu tháng 3, TP.HCM đã công bố danh mục 24 dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài. Riêng trong năm 2025, thành phố đã 3 lần cập nhật danh sách này. Tính đến nay, tổng số dự án được phép bán cho đối tượng khách hàng nước ngoài đã đạt 123 dự án.

Việc liên tục mở rộng danh mục diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, thúc đẩy thương mại tự do và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Khi dòng vốn đầu tư nước ngoài cùng lực lượng chuyên gia, kỹ sư quốc tế đổ vào, nhu cầu nhà ở cho nhóm khách hàng này được kỳ vọng sẽ tăng mạnh.

Theo quy định hiện hành, người nước ngoài chỉ được mua nhà ở thương mại tại các dự án không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. Tỷ lệ sở hữu bị giới hạn ở mức tối đa 30% số căn hộ trong một tòa chung cư, hoặc không quá 250 căn nhà riêng lẻ trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp phường.