Cảnh chưa từng có tại dự án lớn nhất lịch sử 925.000 tỷ đồng của Vingroup: Người dân vác bao tải đi nhận tiền đền bù

Ngày 29/4, UBND xã Thanh Oai (TP Hà Nội) phối hợp tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 107 hộ dân tại thôn Động Giã có đất nông nghiệp bị thu hồi thuộc phạm vi dự án khu đô thị thể thao Olympic. Tổng diện tích thu hồi đợt 1 là khoảng 31,22ha với tổng kinh phí chi trả gần 340 tỷ đồng.

Quá trình chi trả diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân có đất bị thu hồi. Các lực lượng chức năng được bố trí trực tiếp tại điểm chi trả để hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, hạn chế tối đa sai sót phát sinh. Các khoản chi trả bao gồm tiền bồi thường đất nông nghiệp; hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm (đối với hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp) và tiền thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng. Toàn bộ danh sách và mức chi trả được công khai rõ ràng để người dân theo dõi, giám sát. Nhờ đó, quá trình triển khai nhận được sự đồng thuận cao, góp phần tạo niềm tin trong nhân dân.

Theo phương án được phê duyệt, mức bồi thường đất nông nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án KĐT thể thao Olympic là gần 1,1 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm tiền hỗ trợ ổn định đời sống). Ngoài ra, đối với người sử dụng đất nông nghiệp bàn giao mặt bằng đúng tiến độ thì được hưởng 10.000 đồng/m2 nhưng không quá 10 triệu đồng/chủ sử dụng đất.

Hiện nay, xã Thanh Oai đang đẩy nhanh tiến độ GPMB, đặc biệt là công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB. Đến nay, xã đã chi trả cho 880 hộ dân (đợt 1) tại 8/23 thôn có đất thu hồi thuộc phạm vi dự án, với tổng diện tích thu hồi khoảng 118ha, kinh phí chi trả hơn 1.290 tỷ đồng.