Cây cầu 2.300 tỷ do doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng, sở hữu kỷ lục chưa từng có về tốc độ xây dựng công trình bắc qua sông Cấm

Cầu Hoàng Gia trở thành cây cầu bắc qua sông Cấm được xây dựng nhanh nhất từ trước đến nay.

Ngày 15/7/2025, cầu Hoàng Gia (còn gọi là cầu Máy Chai) do Tập đoàn Vingroup đầu tư, kết nối trực tiếp dự án Vinhomes Royal Island với trung tâm TP. Hải Phòng, đã chính thức thông xe.

Cầu Hoàng Gia bắc qua sông Cấm, được khởi công từ tháng 9/2023 với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Toàn cảnh cầu Hoàng Gia (ảnh: Vingroup).

Với thời gian xây dựng hoàn thành chỉ khoảng 22 tháng (chưa đầy 2 năm), cầu Hoàng Gia trở thành cây cầu bắc qua sông Cấm được xây dựng nhanh nhất từ trước đến nay , vượt qua: Cầu Kiền (khoảng 28 tháng), cầu Bính (khoảng 32 tháng) và cầu Hoàng Văn Thụ (khoảng 33 tháng).

Công trình có chiều dài gần 2,2 km, mặt cầu rộng 21 m với 4 làn xe, cầu dẫn hai đầu rộng 17,5 m. Điểm đầu nằm trên đảo Vũ Yên, kết nối trực tiếp với phố đi bộ công viên Vũ Yên; điểm cuối giao với đường Lê Thánh Tông (phường Gia Viên, TP. Hải Phòng).

Cầu Hoàng Gia có vị trí đắc địa, bắc qua sông Cấm. Một bên là trung tâm đô thị lõi, nơi có các bến cảng truyền thống một thời của Hải Phòng với nhiều giá trị văn hóa, lịch sử; một bên là khu đô thị mới trẻ trung, sôi động trên đảo Vũ Yên đang dần hình thành.

Việc rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm xuống còn khoảng 5 phút được kỳ vọng sẽ đưa Vũ Yên trở thành cực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy kinh tế Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

Cầu Hoàng Gia trở là công trình bắc qua sông Cấm được xây dựng nhanh nhất từ trước đến nay (ảnh: Vingroup).

Cầu được thiết kế theo ý tưởng “Cửa Thế Giới”, nổi bật với hai tháp nghiêng về phía sông - tạo hình vòm cong như cánh cửa mở ra, đón chào bạn bè quốc tế và tiễn những chuyến tàu vươn ra biển lớn. Hình dáng tháp cầu lấy cảm hứng từ cánh chim vươn cao, biểu trưng cho khát vọng phát triển của thành phố cảng.

Mỗi tháp cầu cao 89 m, khổ thông thuyền đạt chuẩn 110×25 m, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền qua lại. Mỗi tháp cầu được neo giữ bởi 24 dây cáp, bố trí đối xứng hai bên theo hình đàn hạc, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vừa tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo.

Nhịp chính cầu có kết cấu dầm thép (màu đỏ) dài 200 m, chia làm 17 đốt. Trong đó có 16 đốt dài 10 m và một đốt hợp long dài 5,8 m. Chiều cao từ mặt nước đến đáy dầm cầu trung bình 25 m.

Việc đưa cầu Hoàng Gia vào khai thác không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa đảo Vũ Yên và trung tâm thành phố, mà còn tạo động lực thúc đẩy giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực.

Lễ Lễ

Nhịp Sống Thị Trường

ĐHĐCĐ Hải Phát 2026: Thời gian tới Hải Phát sẽ rất khác, sẽ hiện diện trở lại Hà Nội mạnh mẽ, tự tin giá cổ phiếu cải thiện và tăng vốn thành công

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức khởi công siêu dự án 2,3 tỷ USD: Rộng gấp 3 lần phường Sài Gòn, sở hữu tới 100 công viên

Vinhomes, Hòa Phát, Kinh Bắc, Taseco Land sắp làm 4 khu công nghiệp rộng hơn 840ha gần 11.400 tỷ đồng tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam

Tokyu Retreat: Onsen tại gia - trải nghiệm sống chuẩn Nhật

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 30/4

Vega City tạo lực hút mới trên thị trường với loạt chính sách tài chính vượt trội

