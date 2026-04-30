Vinhomes, Hòa Phát, Kinh Bắc, Taseco Land sắp làm 4 khu công nghiệp rộng hơn 840ha gần 11.400 tỷ đồng tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam

Sáng 29/4, ông Phạm Văn Thép - Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng chủ trì cuộc làm việc với các địa phương và nhà đầu tư nhằm rà soát tiến độ, hoàn thiện các điều kiện tổ chức.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức khởi công 4 khu công nghiệp, gồm: Nam Tràng Cát, Thủy Nguyên (giai đoạn 1), Hoàng Diệu, Bình Giang. Các dự án phân bố tại nhiều địa bàn, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, hình thành quỹ đất sạch quy mô lớn, sẵn sàng thu hút đầu tư.

Tại buổi làm việc, các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và phương án tổ chức lễ khởi công. Đến thời điểm hiện tại, các dự án đã hoàn thiện cơ bản các thủ tục pháp lý, đồng thời tập trung chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực đủ điều kiện, bảo đảm tiến độ tổ chức khởi công theo kế hoạch. Công tác tổ chức lễ khởi công cũng đang được các đơn vị phối hợp triển khai đồng bộ, từ xây dựng kịch bản, bố trí mặt bằng đến bảo đảm an ninh, trật tự và các điều kiện kỹ thuật.

Kết luận, ông Phạm Văn Thép nhấn mạnh việc tổ chức khởi công đồng loạt 4 khu công nghiệp trong dịp này không chỉ thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, mà còn góp phần mở rộng dư địa phát triển công nghiệp, nâng cao năng lực thu hút đầu tư, đặc biệt là dòng vốn FDI, tạo động lực quan trọng để Hải Phòng thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan và chủ đầu tư tiếp tục tập trung cao độ, rà soát kỹ lưỡng từng phần việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ trong toàn bộ quá trình chuẩn bị; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục còn lại theo quy định.

Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức, xây dựng kịch bản chi tiết, bảo đảm lễ khởi công diễn ra trang trọng, an toàn, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thành phố.

Về 4 dự án nêu trên, khu công nghiệp Thủy Nguyên (giai đoạn 1) tại phường Thủy Nguyên do Taseco Hải Phòng (Taseco Land) làm chủ đầu tư, có tổng vốn gần 4.000 tỷ đồng, quy mô 248ha.

Khu công nghiệp Bình Giang do Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 147,9ha, tổng mức đầu tư 1.755 tỷ đồng, đồng thời phát triển cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ rộng 64,75ha với vốn hơn 900 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An do Vinhomes đầu tư, có quy mô 200ha, tổng vốn 2.253 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khu công nghiệp Hoàng Diệu tại xã Gia Phúc do Hòa Phát làm chủ đầu tư, có diện tích 245ha, tổng vốn 3.388 tỷ đồng.