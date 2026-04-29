Vega City tạo lực hút mới trên thị trường với loạt chính sách tài chính vượt trội

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn điều chỉnh, nhà đầu tư ngày càng thận trọng và ưu tiên các tài sản có khả năng tạo dòng tiền thực, đi kèm chính sách tài chính rõ ràng. Thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá, xu hướng hiện nay tập trung vào những dự án đã hình thành, có vận hành và sở hữu hệ sinh thái hoàn chỉnh, giúp kiểm chứng giá trị khai thác ngay từ thực tế. Đặc biệt, yếu tố quyết định còn nằm ở khả năng kiểm soát dòng tiền và tối ưu hiệu quả vốn ngay từ thời điểm xuống tiền.

Tại Nha Trang, Vega City – quần thể đô thị biển quy mô 44ha do KDI Group phát triển đang trở thành tâm điểm chú ý khi hội tụ đồng thời hai yếu tố: hạ tầng và tiện ích đã hiện hữu, cùng với chính sách bán hàng được thiết kế theo hướng tối ưu dòng vốn cho người mua.

Trong tổng thể dự án, hai dòng sản phẩm đang được thị trường quan tâm là La Tiên Villa và Paramount Signature.

Một trong những điểm nổi bật trong chính sách bán hàng tại Vega City là mức chiết khấu trực tiếp được áp dụng theo từng phương án thanh toán.

Đối với La Tiên Villa, khách hàng lựa chọn phương án thanh toán sớm 95% có thể nhận mức chiết khấu lên tới 17,5% đồng thời hưởng thêm các ưu đãi bổ sung theo từng giai đoạn triển khai. Mức chiết khấu này đồng nghĩa với việc giảm đáng kể vốn ngay tại thời điểm mua - yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư tạo biên độ lợi nhuận ngay từ điểm vào. Đáng chú ý, trong dịp cao điểm lễ 30/4 – 1/5, dự án áp dụng chính sách "Đặc quyền Mùa Lễ Hội" với mức chiết khấu bổ sung thêm 2% dành cho những khách hàng đưa ra quyết định sớm. Bên cạnh đó, chương trình "Đặc quyền Cộng đồng La Tiên" cũng mang lại ưu đãi thêm 1,5% cho các khách hàng đã sở hữu sản phẩm trong hệ sinh thái, góp phần gia tăng giá trị tích lũy cho nhà đầu tư.

Chính sách bán hàng bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp La Tiên Villa

Với Paramount Signature, mức chiết khấu lên tới 10% được áp dụng cho phương án thanh toán trước 50% giá trị căn hộ, giúp tối ưu chi phí đầu vào ngay từ thời điểm giao dịch. Đáng chú ý, khách hàng lựa chọn phương án thanh toán sớm 95% có thể nhận mức chiết khấu lên tới 15% – mức ưu đãi cao hơn, qua đó gia tăng đáng kể lợi thế về giá cho nhà đầu tư ngay tại thời điểm sở hữu.

Trong bối cảnh giá trị bất động sản ven biển liên tục thiết lập mặt bằng mới, việc sở hữu tài sản với mức giá thấp hơn giá trị kỳ vọng là nền tảng quan trọng để đảm bảo biên độ lợi nhuận ngay từ điểm mua. Mức chiết khấu này không chỉ giúp người mua tối ưu giá trị sở hữu, mà còn tạo dư địa tăng trưởng khi so sánh với mặt bằng giá trong tương lai.

Hỗ trợ lãi suất 0% tới 18 tháng, vay tối đa 70% giá trị sản phẩm

Bên cạnh yếu tố chi phí đầu vào, Vega City triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính nhằm giảm áp lực vốn trong giai đoạn đầu và gia tăng khả năng tiếp cận sản phẩm.

Cụ thể, tại La Tiên Villa, khách hàng được hỗ trợ vay vốn lên tới 70% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong 18 tháng. Đồng thời, phương án thanh toán theo tiến độ được thiết kế giãn dài thành 9 đợt, mỗi đợt khoảng 10%, giúp kiểm soát dòng tiền một cách linh hoạt.

Chính sách bán hàng Paramount Signature

Đối với Paramount Signature, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng áp dụng cho khoản vay lên tới 60% giá trị căn hộ. Cấu trúc này cho phép nhà đầu tư tận dụng đòn bẩy tài chính, giảm tải áp lực chi phí lãi vay trong ngắn hạn.

Trong thực tế, những chính sách này giúp người mua linh hoạt phân bổ dòng tiền, đồng thời tối ưu hiệu quả sử dụng vốn trong bối cảnh thị trường đề cao tính an toàn và khả năng kiểm soát rủi ro.

Tặng 16 đêm nghỉ dưỡng cao cấp, quà tân gia 100 triệu đồng/căn

Bên cạnh các chính sách về tài chính, Vega City còn triển khai các ưu đãi đi kèm nhằm gia tăng giá trị sở hữu và trải nghiệm cho khách hàng.

Tại La Tiên Villa, người mua được tặng 16 đêm nghỉ dưỡng tại Villa De Corail – dinh thự biển siêu sang, với giá trị lưu trú lên tới 99 triệu đồng/đêm. Những đặc quyền này không chỉ nâng cao trải nghiệm nghỉ dưỡng mà còn góp phần gia tăng giá trị sử dụng thực tế của tài sản.

Trong khi đó, Paramount Signature áp dụng chính sách tặng quà tân gia trị giá 100 triệu đồng cho mỗi căn hộ, như một hình thức gia tăng lợi ích trực tiếp cho khách hàng ngay khi sở hữu.

Những giá trị gia tăng này không chỉ mang tính hỗ trợ, mà còn góp phần nâng cao sức hấp dẫn của tài sản trong quá trình khai thác, đặc biệt trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng – nơi yếu tố trải nghiệm đóng vai trò quan trọng song hành với hiệu quả tài chính.

Chiến lược sản phẩm kép và "cửa sổ cơ hội" tại Vega City

Song song với chính sách tài chính, Vega City triển khai chiến lược phát triển hai dòng sản phẩm với định vị rõ ràng. Paramount Signature hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên dòng tiền, được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống quản lý chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng dịch vụ và khả năng khai thác ổn định. Trong khi đó, La Tiên Villa phù hợp với nhóm khách hàng tìm kiếm giá trị sở hữu nghỉ dưỡng cao cấp, chú trọng không gian sống riêng tư và trải nghiệm.

Đáng chú ý, thời điểm hiện tại được xem là giai đoạn vàng, hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để đầu tư khi dự án đã hình thành rõ nét về hạ tầng và vận hành, trong khi các chính sách tài chính vẫn đang ở mức ưu đãi cao - một trạng thái hiếm gặp trên thị trường.

Khác với nhiều dự án đang ở giai đoạn hình thành, Vega City đã có hoạt động vận hành thực tế, tạo ra dòng khách và trải nghiệm liên tục - yếu tố giúp nhà đầu tư có thể kiểm chứng khả năng khai thác thay vì chỉ dựa trên kỳ vọng. Đồng thời, khu vực Bắc Nha Trang đang được đánh giá là vùng tăng trưởng mới, thu hút dòng vốn đầu tư nhờ quỹ đất còn lớn và tiềm năng phát triển dài hạn.

Paramount Signature sở hữu vị trí đắc địa tại tâm điểm của quần thể phức hợp 5* Vega City

Trong bối cảnh đó, việc kết hợp giữa dự án đã hiện hữu và chính sách bán hàng hấp dẫn tạo nên một điểm rơi thị trường rõ ràng. Khi các yếu tố về giá, tiến độ và chính sách cùng đạt điểm cân bằng, nhà đầu tư có thể chủ động hơn trong việc kiểm soát rủi ro và tối ưu hiệu quả đầu tư trong trung và dài hạn.