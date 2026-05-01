Tìm vật liệu cho dự án sân bay Cà Mau

Chiều 30/4, UBND tỉnh Cà Mau và Binh đoàn 12 phát động đợt thi đua cao điểm 60 ngày đêm lao động quyết thắng tại Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau . Thời gian thi đua kéo dài tới ngày 30/6/2026, tại gói thầu xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ.

Hạng mục nhà ga hành khách sân bay Cà Mau.

Đơn vị thi công cam kết huy động mọi nguồn lực và phát huy tinh thần, trách nhiệm để " vượt nắng, thắng mưa ", tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án về đích trong quý III/2026.

Với tầm quan trọng của dự án, nhà thầu đã điều phối vật liệu từ tỉnh Đồng Nai về để thực hiện thi công, huy động máy móc, vật tư, nhân lực tăng ca, kíp làm xuyên đêm, xuyên lễ để đảm bảo tiến độ dự án sân bay.

Ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - biểu dương tinh thần của các nhà thầu thi công xuyên lễ, xuyên đêm trên công trường nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau. Tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các nhà thầu thi công tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án, làm việc với tỉnh An Giang để hỗ trợ nguồn cát san lấp, để đảm bảo tiến độ dự án.