Tìm vật liệu cho dự án sân bay Cà Mau

Theo Tân Lộc | 01-05-2026 - 09:13 AM | Bất động sản

Ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho biết sẽ phối hợp với nhà thầu tháo gỡ khó khăn, làm việc với tỉnh An Giang để hỗ trợ nguồn cát san lấp cho Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.

Chiều 30/4, UBND tỉnh Cà Mau và Binh đoàn 12 phát động đợt thi đua cao điểm 60 ngày đêm lao động quyết thắng tại Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau . Thời gian thi đua kéo dài tới ngày 30/6/2026, tại gói thầu xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ.

Hạng mục nhà ga hành khách sân bay Cà Mau.

Đơn vị thi công cam kết huy động mọi nguồn lực và phát huy tinh thần, trách nhiệm để " vượt nắng, thắng mưa ", tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án về đích trong quý III/2026.

Với tầm quan trọng của dự án, nhà thầu đã điều phối vật liệu từ tỉnh Đồng Nai về để thực hiện thi công, huy động máy móc, vật tư, nhân lực tăng ca, kíp làm xuyên đêm, xuyên lễ để đảm bảo tiến độ dự án sân bay.

Ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - biểu dương tinh thần của các nhà thầu thi công xuyên lễ, xuyên đêm trên công trường nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau. Tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các nhà thầu thi công tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án, làm việc với tỉnh An Giang để hỗ trợ nguồn cát san lấp, để đảm bảo tiến độ dự án.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Dự án có 2 gói thầu chính, gồm gói thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ; gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ.

Sau nâng cấp, sân bay Cà Mau có khả năng khai thác các loại máy bay thân hẹp như A320/321 và tương đương. Công suất nhà ga phục vụ 1 triệu khách/năm. Dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

Theo Tân Lộc

Tiền Phong

