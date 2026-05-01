Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khánh Hòa được Chính phủ quy hoạch phát triển như thế nào trong 50 năm tới?

Theo Lữ Hồ | 01-05-2026 - 08:50 AM | Bất động sản

Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 với mục tiêu đưa địa phương này phát triển theo mô hình đô thị loại I, tiến tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 30/4, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 757 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Theo đó, quy hoạch được lập trên phạm vi toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh Khánh Hòa với diện tích khoảng 8.706 km2, bao gồm cả phần không gian biển mở rộng ra 6 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm. Trong đó, định hướng quy hoạch sẽ phát triển Khánh Hòa theo mô hình đô thị loại I, tiến tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nha Trang hiện là trung tâm phát triển của tỉnh Khánh Hòa.

Đô thị Khánh Hòa được định hình theo hướng hiện đại, thông minh, xanh và bền vững, vừa đóng vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, vừa là cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Về tính chất, đô thị này được xác định là trung tâm tổng hợp về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Về lĩnh vực dịch vụ, đô thị này tiếp tục giữ vai trò là trung tâm du lịch biển quốc tế, phát triển các loại hình nghỉ dưỡng, hội nghị và sự kiện quy mô lớn.

Đáng chú ý, quy hoạch định hướng phát triển không gian theo mô hình đa cực, đa trung tâm, nhằm giảm áp lực cho các đô thị lõi hiện hữu như Nha Trang, đồng thời thúc đẩy sự phát triển lan tỏa sang các khu vực khác trong tỉnh. Việc tăng cường liên kết nội tỉnh cũng như kết nối với các hành lang kinh tế liên vùng, đặc biệt là Tây Nguyên và các đô thị ven biển miền Trung, được xem là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong dài hạn.

Khu kinh tế Vân Phong là động lực phát triển kinh tế biển cho tỉnh Khánh Hòa.

Theo dự báo trong quy hoạch, quy mô dân số đô thị Khánh Hòa sẽ đạt khoảng 2,7 -2,8 triệu người vào năm 2030, tăng lên 3,7 - 3,8 triệu vào năm 2040 và khoảng 5 -5,1 triệu người vào năm 2050. Đây là mức tăng trưởng dân số lớn, phản ánh quá trình đô thị hóa mạnh mẽ và xu hướng thu hút dân cư, lao động về khu vực ven biển có tiềm năng phát triển kinh tế cao.

Việc Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch lần này là bước khởi đầu để lập đồ án quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa trong thời gian tới, qua đó tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các chương trình phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng và thu hút nguồn lực xã hội trong giai đoạn dài hạn.

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh chưa từng có tại dự án lớn nhất lịch sử 925.000 tỷ đồng của Vingroup: Người dân vác bao tải đi nhận tiền đền bù

Cảnh chưa từng có tại dự án lớn nhất lịch sử 925.000 tỷ đồng của Vingroup: Người dân vác bao tải đi nhận tiền đền bù Nổi bật

Toàn cảnh cửa ngõ sắp được đầu tư 6.300 tỷ để “đại phẫu”, mở rộng lên 14 làn xe ở TP.HCM

Toàn cảnh cửa ngõ sắp được đầu tư 6.300 tỷ để “đại phẫu”, mở rộng lên 14 làn xe ở TP.HCM Nổi bật

Bốc thăm đất tái định cư cho người dân dự án sân bay Gia Bình

Bốc thăm đất tái định cư cho người dân dự án sân bay Gia Bình

08:43 , 01/05/2026
Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuẩn bị khởi công khu công nghiệp 5.600 tỷ tại thành phố có diện tích nhỏ nhất Việt Nam

Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuẩn bị khởi công khu công nghiệp 5.600 tỷ tại thành phố có diện tích nhỏ nhất Việt Nam

08:16 , 01/05/2026
Thị trấn ở Việt Nam vượt qua Vân Nam (Trung Quốc) trở thành điểm tránh nóng lọt top thế giới sắp có khu đô thị hơn 2.400 tỷ

Thị trấn ở Việt Nam vượt qua Vân Nam (Trung Quốc) trở thành điểm tránh nóng lọt top thế giới sắp có khu đô thị hơn 2.400 tỷ

08:15 , 01/05/2026
Nhà đầu tư nườm nượp đổ về nơi có “siêu đô thị 18 tỷ USD” của Vinhomes: Khách sạn kín phòng, nhà hàng kín chỗ

Nhà đầu tư nườm nượp đổ về nơi có “siêu đô thị 18 tỷ USD” của Vinhomes: Khách sạn kín phòng, nhà hàng kín chỗ

08:08 , 01/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên